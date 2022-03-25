Shazam Windows 8 uygulaması ile adını merak ettiğiniz müziği anında bulabilirsiniz.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows, MacOS, Android, iOS ve WindowsPhone üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Shazam ile aradığınız müziklere anında erişebilirsiniz. Oldukça başarılı bir müzik filtreleme uygulaması olan Shazam sayesinde bulmak istediğiniz şarkının bir kaç cümlesini yazarak anında o şarkıya erişebilir, o şarkıyı bulabilirsiniz. Ücretsiz olarak hem mobil hem de bilgisayar platformunda sunulan uygulama geçmişten günümüze kadar milyonlarca kez indirildi ve milyonlarca kez kullanıldı. Günlük 15 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan başarılı uygulama, ücretsiz olması sayesinde de kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Yıllardır güncelleme alarak gücüne güç katan başarılı uygulama, birbirinden farklı müzikleri de keşfetmeye fırsat veriyor.

Shazam Özellikleri

Birkaç kelime ile şarkı bulma,

Milyonlarca şarkıya anında erişim,

Ücretsiz,

Hem mobil hem bilgisayar sürümü,

İngilizce dil,

Basit kullanım,

Sade arayüz,

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Günlük 15 milyon aktif kullanıcısı bulunan Shazam, yeni müzikler keşfetmenin en hızlı ve kolay yoludur. Tamamen ücretsiz olan popüler müzik uygulması, o an çalan müziği kısa sürede tanır ve adını merak ettiğiniz şarkıyı öğrenmenize yardımcı olur. Bunun için tek yapmanız gereken Shazam uygulamasını açmak ve Shazam simgesine dokunmak. Aradığınız müziği bulmak işte bu kadar basit.

O an arka planda çalan şarkıyı sadece saniyeler içerisinde bulan Shazam ile dilerseniz parçayı hızlıca satın alabilir, YouTube videolarına göz atabilir, etiketleri sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Bunların yanı sıra albüm incelemelerini ve favori şarkıcılarınızın biyografilerini okuyabilir, diğer Shazam kullanıcılarının dinledikleri parçaları göz gezdirerek yeni müzikler keşfedebilirsiniz.

Shazam'ı bir başka uygulama açıkken veya internette gezinirken kullanmanız da mümkün. Windows 8'in Snap View özelliği sayesinde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Windows 8 bilgisayar ve tabletlerin yanı sıra Windows 8.1'li cihazlarla da uyumlu şekilde çalışan bu müzik bulma uygulaması, son derece pratik ve varsayılan uygulamalar arasında yer almaya aday.

Shazam İndir

Shazam indirmenin pek çok farklı yolu mevcut. Android ve iOS kullanıcıları uygulamayı Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirler. Windows ve MacOS kullanıcıları ise Microsoft Store gibi marketler aracılığıyla uygulamaya erişim sağlayabiliyorlar. Tamamen ücretsiz olarak cihazlarda yer alan başarılı uygulama, günlük 15 milyondan fazla kullanıcı sayısı ile rakiplerine de fark atıyor. Ülkemizde de oldukça yaygın olan başarılı uygulama, hızlı bir şekilde milyonlarca farklı müziğe erişme fırsatı veriyor.