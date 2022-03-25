Shazam
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 43,356
- DOSYA BOYUTU 8.00 MB
- Üretici Shazam Entertainment
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Shazam Windows 8 uygulaması ile adını merak ettiğiniz müziği anında bulabilirsiniz.
Windows, MacOS, Android, iOS ve WindowsPhone üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Shazam ile aradığınız müziklere anında erişebilirsiniz. Oldukça başarılı bir müzik filtreleme uygulaması olan Shazam sayesinde bulmak istediğiniz şarkının bir kaç cümlesini yazarak anında o şarkıya erişebilir, o şarkıyı bulabilirsiniz. Ücretsiz olarak hem mobil hem de bilgisayar platformunda sunulan uygulama geçmişten günümüze kadar milyonlarca kez indirildi ve milyonlarca kez kullanıldı. Günlük 15 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan başarılı uygulama, ücretsiz olması sayesinde de kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Yıllardır güncelleme alarak gücüne güç katan başarılı uygulama, birbirinden farklı müzikleri de keşfetmeye fırsat veriyor.
Shazam Özellikleri
- Birkaç kelime ile şarkı bulma,
- Milyonlarca şarkıya anında erişim,
- Ücretsiz,
- Hem mobil hem bilgisayar sürümü,
- İngilizce dil,
- Basit kullanım,
- Sade arayüz,
- Online,
Günlük 15 milyon aktif kullanıcısı bulunan Shazam, yeni müzikler keşfetmenin en hızlı ve kolay yoludur. Tamamen ücretsiz olan popüler müzik uygulması, o an çalan müziği kısa sürede tanır ve adını merak ettiğiniz şarkıyı öğrenmenize yardımcı olur. Bunun için tek yapmanız gereken Shazam uygulamasını açmak ve Shazam simgesine dokunmak. Aradığınız müziği bulmak işte bu kadar basit.
O an arka planda çalan şarkıyı sadece saniyeler içerisinde bulan Shazam ile dilerseniz parçayı hızlıca satın alabilir, YouTube videolarına göz atabilir, etiketleri sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Bunların yanı sıra albüm incelemelerini ve favori şarkıcılarınızın biyografilerini okuyabilir, diğer Shazam kullanıcılarının dinledikleri parçaları göz gezdirerek yeni müzikler keşfedebilirsiniz.
Shazam'ı bir başka uygulama açıkken veya internette gezinirken kullanmanız da mümkün. Windows 8'in Snap View özelliği sayesinde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Windows 8 bilgisayar ve tabletlerin yanı sıra Windows 8.1'li cihazlarla da uyumlu şekilde çalışan bu müzik bulma uygulaması, son derece pratik ve varsayılan uygulamalar arasında yer almaya aday.
Shazam İndir
Shazam indirmenin pek çok farklı yolu mevcut. Android ve iOS kullanıcıları uygulamayı Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirler. Windows ve MacOS kullanıcıları ise Microsoft Store gibi marketler aracılığıyla uygulamaya erişim sağlayabiliyorlar. Tamamen ücretsiz olarak cihazlarda yer alan başarılı uygulama, günlük 15 milyondan fazla kullanıcı sayısı ile rakiplerine de fark atıyor. Ülkemizde de oldukça yaygın olan başarılı uygulama, hızlı bir şekilde milyonlarca farklı müziğe erişme fırsatı veriyor.
Shazam
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 56,040
- DOSYA BOYUTU 4.20 MB
- Üretici Shazam Entertainment
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Shazam, işittiğiniz parçanın kime ait olduğunu bilmediğini ve öğrenmek istediğiniz durumlarda kullanabileceğiniz oldukça popüler bir ses uygulamasıdır.
Kimi zaman gittiğimiz bir markette ya da başka bir yerde işittiğimiz parçayı beğeniriz ancak kime ait olduğunu bilemeyiz. İşte bu tür durumlarda rahatlıkla Shazam uygulamasını kullanabilirsiniz.
Shazam uygulaması ile işittiğiniz şarkının 15 saniyelik bölümünü mobil ürününüze dinleterek sonucu bekleyiniz. Kısa bir beklemenin ardından o parçanın kim tarafından söylendiği ve hangi albümde yer aldığını öğreneceksiniz. Hatta albümü Shazam uygualaması üzerinden mobil ürününüze indirebilirsiniz de.
Shazam ile belirlediğiniz şarkıları etiketleyebilir ve varsa o parçanın YouTube'daki videoları izleyebilirsiniz.
Son güncelleme ile gelen yenilikler:
- Önceki versiyonlara göre şarkı oynatmak ve satın almak çok daha kolay. İstediğiniz şarkıları Google Play üzerinden satın alarak, Google Play Music üzerinden dinleyebilirsiniz.
- Ufak hatalar düzeltildi.
Shazam
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,234
- DOSYA BOYUTU 26.70 MB
- Üretici Shazam Entertainment
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Shazam uygulaması ile ismini merak ettiğiniz şarkıyı anında bulabilirsiniz.
Shazam, o an çalan müziğin ismini bulmanıza yardımcı olan ücretsiz bir uygulamadır. Gittiğiniz bir mekanda çalan şarkıyı anında bulma yeteneğine sahip bu popüler uygulama sayesinde yerli ve yabancı her türdeki müziğin ismini kolay ve hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.
iPhone ve iPad'inizin mikrofonu aracılığıyla o an arka planda çalan şarkıyı anında eşleştiren uygulama, bulduğu şarkıyı iTunes üzerinden satın alma ve YouTube'dan dinleme seçenekleri de sunuyor.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Shazam'ın kullanımı ise oldukça basit. Uygulamayı başlatın ve ardından adını merak ettiğiniz şarkıyı çalmaya başlatın. Shazam simgesine dokunduğunuzda sadece saniyeler içerisinde uygulama, çalan müziği tanıyacak ve şarkıcı/şarkı ismini gösterecektir. Tags bölümünden son aradığınız parçalar ulaşabilir, dilerseniz Facebook, Twitter, Google+ ve e-posta aracılığıyla paylaşabilirsiniz.
Hoşunuza giden herhangi bir şarkının ismini kolayca bulabilmeniz için tasarlanmış uygulama, dünya genelinde en çok dinlenen parçaları harita üzerinde görmenize de imkan tanır. Ayrıca Facebook hesabınıza giriş yaparak Shazam uygulamasını kullanan arkadaşlarınızın buldukları müzikleri dinleyebilirsiniz.
Yerli ve yabancı kategoride oldukça geniş içeriğe sahip Shazam uygulaması, dinlediğiniz müzikleri anında tanıyan ücretsiz harika bir uygulama.
7.5.0 sürüm yenilikleri:
- Yepyeni tasarım
- Akış bildirimlerini uygulama içerisinden kontrol etme
- Rdio kullanıcıları için Shazam parçalarını herhangi bir oynatma listesine ekleme
- Yeni paylaşım ekranı
Ücretsiz
Türkçe şarkılarda yüksek sonuç oranı
Kullanım kolaylığı
Shazam
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,492
- DOSYA BOYUTU 3.30 MB
- Üretici Shazam Entertainment
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Shazam Mac uygulamasını yükleyerek ismini merak ettiğiniz şarkıyı anında bulabilirsiniz.
Eğer bir MAC kullanıcısı iseniz ve de sorunsuz bir şekilde çalışan müzik tanıma uygulaması arıyorsanız Shazam’dan daha iyisini bulamayacağınızın garantisini verebilirim. Shazam’ın MAC kullanıcıları için özel olarak hazırladığı uygulama yerli ve yabancı milyonlarca şarkıyı sadece birkaç saniye içerisinde tanıyabiliyor.
Herhangi bir mekanda çalan şarkıyı kısa sürede tanımlayarak sizi şarkı arama derdinden kurtaran popüler müzik uygulaması Shazam’ın MAC sürümü her daim arka planda çalışır vaziyette. Böylelikle bir kafeye gittiğinizde veya film tanıtımları, video kliplerde çalan şarkıyı bulmak için uygulamayı çalıştırmanız gerekmiyor. Shazam cihazınızın mikrofonunu kullanarak müziği tanımlıyor ve o şarkıyı satın almak üzere sizi iTunes, Amazon ve Google Play Mağazası’na otomatik olarak yönlendiriyor. Bunun yanı sıra şarkının sözlerine, video klibine, o şarkının yer aldığı albüme ulaşabiliyorsunuz.
Shazam’ın MAC uygulaması menü çubuğuna yerleşiyor ve tek dokunuşla tanımlanan şarkılara ulaşma kolaylığı sunuyor. Açılır menüde şarkı isimleri, mağaza kısayolu ve ayarlara ulaşım butonu yer alıyor.
Shazam MAC uygulaması etrafınızda çalan her türlü müziği en kısa sürede tanıyabilen tek uygulama. Üstelik ücretsiz!
Shazam
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,099
- DOSYA BOYUTU 4.00 MB
- Üretici Shazam Entertainment
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Windows Phone 8 telefonunuzu kullanarak çevrenizde çalan şarkıların neler olduğunu bulmak isterseniz Shazam'ı indirin.
Shazam uygulaması mobil cihaz kullanıcıları arasındaki en popüler uygulamalardan bir tanesi ve nerede, hangi müziği dinlerseniz dinleyin, telefonu ses kaynağına tuttuğunuzda kimin, hangi albümdeki hangi parçası olduğunu size gösterebiliyor. Sık sık çeşitli yerlerde duyduğunuz parçaların ne olduğunu merak ediyorsanız kesinlikle cihazınızda bulunması gerekenler arasında yer alıyor.
Shazam'ın Windows Phone 8 cihazlar için hazırlanmış uygulaması da elbette hazır ve aynı amaç için kullanılabiliyor. Aynı zamanda karşınıza çıkan albümün fiyatını görebiliyor, satın alabiliyor, arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. En son yaptığınız aramaların kayıtlarını görmek ve bölgenizde en çok aratılan müzikleri de görebilmek konum belirleme özelliği ile mümkün hale geliyor.
Müziklere olan tutkunuzu bir nevze olsun tatmin edebilmek için denemeniz gerektiğini düşündüğüm uygulamadan memnun kalacaksınız.