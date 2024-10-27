iPhone Kilit Ekranına İsim Yazma Nasıl Yapılır?

iPhone kilit ekrana isim yazma özelliği kilit ekranını özelleştirmek isteyen kullanıcıların beğenisini topladı. Sosyal medya platformlarında da sıkça paylaşılan bu uygulamanın nasıl yapıldığı merak ediliyor.

iPhonelar’da kullanılabilir olan bu özellik sayesinde kilit ekranına kendi isminizi, eşinizin sevgilinizin, çocuklarınızın adını veya hayat mottonuzu yazabilirsiniz. Hem de oldukça minimal ve şık bir görünümle. Peki, iPhone kilit ekrana isim yazma nasıl yapılır? Gelin, yakından bakalım.

iPhone Kilit Ekrana İsim Yazma Özelliği Nedir?

Her ne kadar ekrana ‘isim’ yazmak olarak anılsa da aslında buraya isim yazmanız şart değil. Telefonunuz kilitliyken alt tarafta yer alan kamera ve fener ikonlarının orta kısmında bu özelliği kullanarak istediğiniz herhangi bir metne yer verebilirsiniz.

iPhone Kilit Ekrana İsim Yazma Nasıl Yapılır?

iPhone’da Ayarlar menüsünden ‘Odak’ seçeneğine tıklayın.

+ Butonuna bastıktan sonra Özel’i seçip kilit ekranında yazmasını istediğiniz kısa metni yazabilirsiniz.

Dilerseniz metnin rengini bile değiştirebilirsiniz.

Sonrasında ise kilit ekranında ‘odak’ seçeneğine tıklayıp ilerleyin.

Odağı özelleştir butonuna tıkladıktan sonra kilit ekranında Odak menüsünden özelleştirdiğiniz metni seçin.

Ana ekrana döndükten sonra ekranı sağ üstten aşağı doğru kaydırarak çekip 'Odak' butonuna basılı tutun.

Buradan yeni oluşturduğunuz metni seçin.

Bu işlemi yaparken telefonunuzun modunu belirlediğinizi de unutmayın.

iPhone kilit ekranına isim yazmak için deneyebileceğiniz bir diğer yöntem ise şu şekilde:

iPhone’un Ayarlar menüsüne girin.

Burada sıralanan seçenekler arasından Genel’i seçin.

Menü içinde ‘Hakkında’ başlığının yer aldığını göreceksiniz. Bu başlığa tıklayın.

Üst kısımda yer alan ‘Ad’ yerine girip kendi isminizi veya ekranda gözükmesini istediğiniz metni yazın.

Bu işlemin ardından yine Ayarlar menüsünden ‘Duvar Kağıdı’ seçeneğine tıklamalısınız.

Duvar kağıdını düzenlemek için özelleştir’e dokunduktan sonra karşınıza çıkan ekranda yer alan ‘araç takımı ekleyin’ butonuna basın.

Karşınıza çıkan seçenekleri aşağı doğru kaydırdığınızda ‘piller’ başlığını göreceksiniz.

Bu başlığı araç takımı olarak ekleyip ‘bitti’ dedikten sonra kilit ekranında yeni eklenen araç takımı ile birlikte pil yüzdesinin yanında adınız yazacak.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? iPhone kilit ekranına adınızı yazmayı denediniz mi? Tecrübelerinizi bizimle paylaşın.