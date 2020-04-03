iPhone Konum Değiştirme, Sahte GPS Konumu Gösterme Nasıl Yapılır?

“iPhone’da konum nasıl değiştirilir?” “iPhone GPS konum değiştirme nasıl oluyor?”, "iPhone sahte GPS konum gösterme nasıl yapılır?" iPhone kullanıcılarının en çok sorduğu, yanıtını aradığı soruların başında geliyor. iPhone’da konum değiştirme, iPhone’da fake (sahte) konum gösterme işlemine genellikle başka ülkede check-in yapma, arkadaş bul konumu gizleme, Pokemon Go gibi AR oyunlarda fake gps vb. için gerek duyuluyor. iPhone için konum değiştirme sanıldığı kadar zor bir işlem değil. Tek ihtiyacınız olan iOS konum değiştirme programı (iPhone fake GPS uygulaması). Bu blog yazımızda tek tıkla iPhone ve iPad’de konum değiştirme nasıl yapılır, iPhone’da fake gps nasıl yapılır? anlatıyoruz.

iPhone'da Konum Değiştirme Neye Yarar?

iPhone’da konum değiştirmeye ihtiyaç duyduğumuz anlar olabiliyor. Sosyal ağ platformlarında (Swarm, Facebook, Twitter, Instagram gibi) sahte konum göndererek takipçilerinizi/arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Konumunuzu sürekli takip eden biri varsa sahte GPS konumu göstererek gerçek yerinizi gizleyebilirsiniz. Veyahut arkadaş arama/sevgili bulma uygulamalarında daha fazla kişiyle eşleşmek için konumu değiştirme ihtiyacı duyabilirsiniz. iPhone konum değiştirme veya sahte GPS konumu gösterme, sadece uygulamalarda değil oyunlarda da işinize yarar. Örneğin; Pokemon GO gibi konum bazlı AR oyunlarda kolayca ilerlemek için iPhone konum değiştirme, sahte GPS konumu gösterme işinize yarar. Peki, iPhone’da konum nasıl değiştirilir? iPhone’da fake GPS nasıl yapılır/kullanılır? Hemen aklınıza “Jailbreak ile kolayca yapılabilir” geldi değil mi? Jailbreak, Apple’ın tüm kısıtlamalarını ortadan kaldırdığı gibi güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle kullanıcılar jailbreaksiz iOS konum değiştirme yapmanın bir yolunu arıyor. Bu blog yazımızda 2020’nin en iyi iPhone konum değiştirme programı iMyFone AnyTo iOS Location Changer inceleme konuğumuz.

En İyi iPhone Konum Değiştirme Programı Hangisi?

Onca iOS konum değiştirici arasından neden iMyFone AnyTo iOS Location Changer programını seçtik? Bu programla GPS konumunu dilediğiniz bir yere anında değiştirebiliyorsunuz. Harita üzerinde çizdiğiniz bir rotada istediğiniz hızda hareket edebiliyor ve dilediğiniz an durdurabiliyorsunuz. Pokemon GO gibi artırılmış gerçeklik oyunları, sosyal platformlar vb. konum tabanlı uygulamalarla gecikmesiz olarak çalışıyor. Tüm iPhone ve iPad modelleri ile birlikte iOS 7.0’dan iOS 13.4’e tüm iOS sürümlerinde çalışıyor. Programın öne çıkan özelliklerine sonradan değineceğiz. Şimdi dilerseniz programın kullanımına geçelim.

3 Adımda iPhone GPS Konum Değiştirme

iMyFone AnyTo iOS Location Changer, üç basit adımda GPS konumunuzu anında değiştirmenizi ve belirlediğiniz rotada hareket etmenizi sağlıyor. iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın. Bir hedef veya rota seçin. GPS konumunuzu değiştirin. Evet, iPhone’da konum değiştirmek bu kadar basit!

iPhone GPS Konum Değiştirme

iPhone Sahte GPS Konumu Gösterme

1 . Adım

a . iMyFone AnyTo iOS Location Changer programını bilgisayarınızda açın ve Get Started’a tıklayın.

b . iPhone’unuzu Lightning kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Kilidini açın. “Bu Bilgisayara Güvenilsin mi?” çıktığında Güven’e dokunun. İşlemi tamamlamak için tekrar ekran parolanızı girin.

c . Program, haritayı yüklemeye başlayacak. Harita başarıyla yüklendikten sonra konumunuzu harita üzerinde bulabilirsiniz.

2 . Adım

a . Sağ üst köşeden (üçüncü) Teleport Mode’u seçin. Fareyi kaydırarak haritayı yakınlaştırabilir, uzaklaştırabilir ve bir hedef (yeni konumunuz) seçebilirsiniz. Veya sol üst köşeye adres/GPS koordinatlarını girerek bir hedef (konum) arayabilirsiniz.

3 . Adım

a . Bir hedef seçtiğinizde kenar çubuğu açılır. Yer adı, koordinatlar ve mesafe dahil hedef bilgileri gösterilir. Move’a tıklayın.

b . Konumunuz anında değiştirilir. iPhone’unuzdaki tüm konum tabanlı uygulamalar seçtiğiniz hedef olarak değiştirilir.

Not : iPhone’unuzu yeniden başlattığınızda konum sıfırlanır yani gerçek konumunuza geri dönmüş olursunuz.

Bu program istediğiniz bir hızda belirli noktalarda sanal bir rota oluşturmanıza da imkan veriyor. İki nokta arası veya birden fazla nokta arasında GPS hareketi sağlayabilirsiniz. Pokemon GO gibi oyunlarda oldukça kullanışlı bir özellik. Peki, sanal rota oluşturma nasıl yapılıyor?

İki Nokta Arası (Two-spot Mode) Özel Rota ile GPS Hareketi Sağlama

1 . Adım

Özel rota çizmek istiyorsanız, sağ üst köşede (ilki) Two-spot Mode’u seçin.

2 . Adım

a . Haritada bir konumu hedefiniz olarak belirleyin. Arama kutucuğuna adresi veya koordinatı girerek de bir hedef seçebilirsiniz. Seçilen hedef kenar çubuğuna eklenir. Geçerli konumunuzun ve varış yerinizin adını ve koordinatlarını görebilirsiniz. Sanal rota için iki nokta arasında kaç kez ileri ve geri hareket edileceğini ayarlayabilirsiniz. Speed çubuğunu sürükleyerek hareket hızını ayarlayabilirsiniz.

b . Son olarak Move’a tıklayarak hareketi simüle etmeye başlayabilirsiniz. Hareket ettikçe mesafe ve zaman değişimini görebilirsiniz.

c . Haritada hareket ettikçe iPhone’unuzdaki GPS de -gecikmesiz olarak- hareket eder. Bittiğinde, Completed! uyarısı çıkar.

Birden Fazla Noktada (Multi-spot Mode) Özel Rota ile GPS Hareketi Sağlama

1 . Adım

Birden fazla noktada bir rota oluşturmak istiyorsanız, sağ üst köşeden (ikinci) Multi-spot Mode’u seçin.

2 . Adım

a . Haritada ulaşmak istediğiniz farklı noktaları tek tek seçin. Veya noktaları ayarlamak için adres/GPS koordinatları girin. Numarayı girerek gidiş dönüş sayısını belirleyin ve Speed çubuğunu sürükleyerek hızı ayarlayın. Süreleri ve Hızı ayarladıktan sonra, Move’a tıklayarak yolculuğa başlayabilirsiniz.

b . iMyFone AnyTo iOS Location Changer, ayarladığınız hızda hareketi simüle edecektir. Yerinizden hiç kalkmadan konum tabanlı tüm artırılmış gerçeklik (AR) oyunları oynamanın keyfini sürebilirsiniz. Bittiğinde, Completed! uyarısı çıkar.

Not : Oyun geliştiricilerinin konum hilesi yaptığınızı düşünmelerini önlemek için belirli yollar boyunca hedefleri seçmeniz daha iyi olur.

iMyFone AnyTo iOS Location Changer Neden En İyi iOS Konum Değiştirme Programı?