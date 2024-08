Bilgisayar Olmadan iPhone'da Konum Değiştirme Nasıl Yapılır?

Herhangi bir nedenden ötürü iOS telefonun konumunu değiştirmek istiyor olabilirsiniz. iPhone'da konum değiştirme işlemi için çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler arasında hem kullanım kolaylığı hem de özellikleri ile iAnyGo iOS uygulaması öne çıkıyor.

Bilgisayar olmadan iPhone konumu değiştirme işleminin yapılabilmesini sağlayan iAnyGo, Jailbreak'e ihtiyaç duymuyor. Böylece karmaşık teknik adımları uygulamaya gerek kalmadan kolayca konum değiştirilebiliyor.

iAnyGo, GPS tabanlı oyunlar oynayan oyuncular için de harika bir uygulama çünkü oyunlarda hareket yönünü rahatça kontrol etmenizi sağlayan GPS joystick özelliğini içeriyor.

Uygulamanın Pokemon Go, Monster Hunter Now, WhatsApp ve FaceBook dahil olmak üzere tüm konum tabanlı uygulamaları desteklediğini belirtelim.

PokéStop modu, oyuncuların sadece birkaç dakika içinde yakınlarındaki PokéStops'u kolayca bulmalarını sağlar. Bu mod, PokéStop'ları bulmak ve gerekli eşyaları ve ödülleri hızla toplamak isteyen oyuncular için mükemmeldir.

Kendi rotalarınızı oluşturmanıza imkân tanıyan uygulamada GPX dosyasını içe aktarabilirsiniz. Pokemon Go'da bazı oyuncuların karşılaştığı "Error 12" sorununu düzeltmek için iAnyGo iOS Uygulamasını ve PoGo Wizard'ı kullanabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulama, basit arayüz sayesinde herhangi bir problem yaşanmadan hemen kullanılmaya başlanabiliyor. Böylece tüm kullanıcılar zorluk ile karşılaşmadan uygulamanın özelliklerini kullanabiliyor.

Bilgisayara Gerek Duymadan iPhone'da Konum Değiştirme Adımları

iAnyGo uygulaması sayesinde iOS telefonda konum değiştirme işlemi çok pratik bir şekilde yapılabiliyor. Eğer siz de telefonunuzda farklı konum belirlemek istiyorsanız aşağıda yer alan adımları sırası ile uygulayabilirsiniz.

Adım 1: iAnyGo iOS assistant'ı bilgisayarınızda çalıştırın. Ardından Apple hesabınız ile oturum açın.

Adım 2: iOS cihazınızı bir USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlayın. "Install iAnyGo iOS app" butonuna tıklayın. Telefonunuzda çıkan "Bu Bilgisayara Güvenilsin mi" sorusunun yer aldığı pencerede "Güven" seçeneğini seçin.

Adım 3: iAnyGo iOS uygulaması cihazınıza yüklenmeye başlayacak. Yükleme işlemi sırasında internet bağlantısında bir problem olmadığından emin olun.

Adım 4: Ayarlar menüsündeki Genel kategorisine girin. "Gizlilik ve Güvenlik" bölümünü görüntüleyin ve Geliştirici Modu yazısına dokunun. Geliştirici Modu özelliğini aktif hâle getirin. "Yeniden başlat" seçeneğini seçin. Modun etkinleştirilmesini onaylayın. Bunu yaptıktan sonra ekran kilidi şifresini girmeniz gerekiyor.

Ayarlar menüsündeki Genel sayfasında bulunan VPN & Cihaz Yönetimi kategorisine girin ve Geliştirici Uygulamaları kısmındaki simgeyi seçin. iAnyGo'nun yer aldığı bir sayfa ile karşılaşacaksınız. "Güven" seçeneğine basın.

Adım 5: iPhone'unuzda iAnyGo iOS uygulamasını açın. Sağ kısımdaki mavi renkli konum simgesine dokunun. İzin verme sürecini tamamlayın. Bu süreçte ekran kilidi şifresini girmeniz gerekecek.

Bu adımları tamamladıktan sonra otomatik olarak iAnyGo tekrar açılacaktır. Artık konumunuzu istediğiniz gibi çok pratik şekilde değiştirebilirsiniz.

iAnyGo ile Konum Değiştirme

iAnyGo iOS Uygulamasını açın ve harita üzerinden herhangi bir konum seçin. Hedef adresinizi girin ve mevcut konumunuz anında değiştirilecektir. Böylece iPhone Bul'da da konum değiştirme işlemi gerçekleşecektir.

Konum değiştirmek için iAnyGo'nun dışında birkaç yöntem daha bulunuyor. Bu yöntemleri aşağıda sıraladık.

Bilgisayar Olmadan iPhone'da Konum Nasıl Değiştirilir?

UltFone Location Changer iOS uygulaması

VPN

Cydia (Jailbreak'li iPhone'lar için)

Yukarıdaki yöntemlerde yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

UltFone Location Changer iOS Ugulaması

UltFone Location Changer da PC olmadan iOS telefonda konum değiştirme işleminin yapılabilmesini sağlıyor. Jailbreak ve root'a gerek duymayan uygulama Joystick özelliğini içeriyor.

Uygulama Facebook, Pokémon GO ve Monster Hunter Now dahil olmak üzere konum tabanlı sosyal uygulamalar ve artırılmış gerçeklik (AR) oyunlarıyla birlikte çalışıyor.

VPN

Konum değiştirmek için akla ilk gelen hizmetlerden biri VPN'lerdir ancak ücretsiz VPN'lerin birçoğunda yalnızca birkaç ülke seçilebiliyor. Konum değiştirmek üzere kullanacağınız için bu da deneyimi olumsuz yönde etkileyecektir.

Sınırlı ülke seçiminin yanı sıra bazı ücretsiz VPN'lerde sınırlı bant genişliği de bulunuyor. Elbette bu sınırlamaların tüm ücretsiz VPN'ler için geçerli olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Cydia (Jailbreak'li iPhone'lar için)

iPhone'da farklı konum yapma işlemi için başvurulabilecek yöntemler arasında Cydia da bulunuyor fakat bu hizmeti kullanmak için Jailbreak'in yapılması gerekiyor. Jailbreak işlemi hem teknik bilgi gerektirir hem de iPhone'un garantisini geçersiz kılar.

Sıkça Sorulan Sorular

iOS telefonlar üzerinden konum değiştirme ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız.

iPhone'da Farklı Bir Konum Nasıl Gönderilir?

iPhone'da farklı bir konum göndermek için konum değiştirme uygulaması kullanabilirsiniz. Bu işlemi yapan hizmetler arasında hem kolay kullanım hem de gelişmiş özellikleri nedeniyle iAnyGo uygulaması öne çıkıyor.

iPhone Konumu Nasıl Değiştirilir?

iOS konum değiştirme uygulaması sayesinde akıllı telefonunuzun konumunu saniyeler içerisinde değiştirebilirsiniz. Eğer bilgisayar olmadan telefon üzerinden konumunuzu değiştirmek istiyorsanız iAnyGo hizmetini tercih edebilirsiniz.

Sonuç

Bu rehberde iPhone'da konum nasıl değiştirilir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan yöntemler arasında iAnyGo iOS uygulaması öne çıkıyor. Konum tabanlı oyun ve uygulamaları destekleyen hizmet kullanıcı dostu bir arayüze sahip.

Uygulama, sahip olduğu basit arayüz sayesinde hiçbir sorun yaşanmadan hemen kullanılmaya başlanabiliyor. Dolayısıyla tüm kullanıcılara hitap ediyor. iAnyGo'nun sunduğu en önemli avantajlardan biri Jailbreak gerektirmemesi.

Eğer garantisi devam eden bir iPhone'unuz varsa Jailbreak büyük bir problemdir çünkü cihaz garantisini geçersiz kılar. Neyse ki iAnyGo herhangi bir Jailbreak ve root işlemi olmadan kullanılabiliyor.

IAnyGo'nun sunduğu avantajlar arasında GPS Joystick özelliği de bulunuyor. Bu özellik, oyunlarda hareket yönünün rahatça kontrol edilebilmesini sağlıyor.

Eğer Pokemon Go oynuyorsanız bu uygulamada kullanabileceğiniz önemli bir işlev yer alıyor. GYM/PokeStop haritasını tarayabilmenize imkân tanıyan uygulama yalnızca bir saniye içerisinde herhangi bir PokeStop'a ışınlanabilmenizi sağlıyor.

GPX dosyasını içe aktarma işlevine sahip olan hizmet, kendi rotalarınızı oluşturabilmenize olanak tanıyor. Bu süreç de hızlı ve kolay şekilde tamamlanabiliyor. iAnyGo iOS uygulaması ve PoGo Wizard, Pokemon Go'da bazen ortaya çıkan "Error 12" sorununun düzeltilmesini de sağlıyor.

Uygulama üzerinden tek tıklama ile otomatik hareket başlatabilirsiniz. Hareket yönünü gerçek zamanlı olarak değiştirebilirsiniz. Elbette uygulamanın işlevleri bununla sınırlı değil. 360 derecelik herhangi bir yönü ayarlayabilirsiniz. İleri veya geri gitmek için yön butonlarına basmanız yeterlidir.

Uygulamanın desteklediği iOS telefonlar arasında iPhone 15/Plus/Pro/Pro Max, iPhone 14/Plus/Pro/Pro Max, iPhone 13/13 Pro(Max), iPhone 13 mini, iPhone 12/Pro/Pro Max/mini), iPhone SE(2. nesil), iPhone 11/11 Pro/ Pro Max, iPhone XS/XS Max, iPhone XR/X, iPhone 8/ 8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6 ve tüm iPhone modelleri yer alıyor.

Desteklenen iOS sürümleri arasında iOS 18, iOS 17, iOS 16, iOS 15/iOS 14, iOS 13.5/13.4/13/12.3/12, iOS 11, iOS 10.3, iOS 10, iOS 9 ve önceki sürümler bulunuyor. Dolayısıyla en güncel işletim sistemine sahip cihazınızda da bu uygulamayı sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak iAnyGo iOS uygulaması, yalnızca konumunuzu değiştirmenize ve GPS hareketini simüle etmenize izin vermekle kalmaz aynı zamanda sizin için daha kullanışlı işlevler de sağlar. Dolayısıyla böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyuyorsanız iAnyGo'yu indirip yükleyebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.