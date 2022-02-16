iPhone X, XS, XR Nasıl Kullanılır, Sıfırlanır, Kurtarma - DFU Moda Alınır?

iPhone X, XS, XR nasıl kullanılır, kurtarma - dfu moda nasıl alınır gibi sorulardan yola çıkarak Apple kullanıcılarının yazılımsal sorunları kolaylıkla çözmenizi sağlıyoruz.

Fiziksel Home tuşu olmayan ilk iPhone modeli iPhone X ve sonrasında çıkan iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iOS 12 ile yüklü geliyor. iOS 12 güncellemesi genel olarak sorunsuz bir kullanım sunsa da ara sıra can sıkabiliyor. Neyse ki Apple tarafında yazılımsal sorunları çözmek oldukça kolay.

iPhone'un yan tuşlarını kullanarak belli tuş kombinasyonlarıyla yazılımdan kaynaklı problemleri tek başınıza, Apple Store'a veya Apple yetkili servisine gitmeden çözebiliyorsunuz.

Bu rehberde home tuşu olmayan, gesture'larla kontrol edilen iPhone modellerine sahip olan kullanıcılar için iPhone X, XS, XR DFU moda alma, kurtarma moduna alma ve çıkarma, yeniden başlatmaya zorlama (sıfırlama/reset atma), açma/kapatma gibi basit ancak hayat kurtaran işlemlerin nasıl yapıldığını adım adım anlatacağız.

iPhone X, XS, XR Nasıl Kullanılır?

iPhone X, XS, XR nasıl kapatılır?

Nasıl açılır?

Nasıl yeniden başlatılır?

Nasıl sıfırlanır?

Kurtarma moduna nasıl alınır?

Kurtarma modundan nasıl çıkarılır?

DFU moda nasıl alınır?

DFU modundan nasıl çıkarılır?

iPhone X, XS, XR nasıl kullanılır sorusuna yanıt vermek için bu başlık altında yukarıdaki soruları ve cevaplarını bir arada topladık. Bunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. iPhone X, XS, XR Kapatma Nasıl Yapılır?

Yan tuşa ve ses yükseliği tuşlarından birine basıp sürgü görünene kadar tuşları basılı tutun, ardından parmağınızı kaydırarak aygıtı kapatın.

2. iPhone X, XS, XR Açma Nasıl Yapılır?

iPhone'unuzu açmak için yaş tuşa basın ve Apple logosu görünene kadar tuşa basılı tutun.

iPhone X, XS, XR Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

Yan tuşa ve ses yüksekliği tuşlarından birini sürgü görününe kadar basılı tutun.

Sürgüyü sürükleyerek aygıtını tamamen kapatın.

Aygıtınız kapandıktan sonra tekrar yan tuşa basın ve Apple logosunu görene kadar basılı tutun.

iPhone X, XS, XR Fabrika Ayarlarına Döndürme/Sıfırlama

iPhone X, XS ya da XR'da reset atma ya da başka bir deyişle fabrika ayarlarına döndürme işlemini gerçekleştirmek için ses açma tuşuna basıp bırakın. Ses kısma tuşuna basıp bırakın. Yan tuşa basılı tutun. Cihaz yeniden başlayana kadar yan tuşa basılı tutmaya devam edin.

iPhone X, XS, XR Nasıl Kurtarma Moduna Alınır?

iPhone’unuzu Lightning USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Ses açma tuşuna basıp bırakın.

Yan tuşa basılı tutun ve cihaz yeniden başlayana kadar basılı tutmaya devam edin.

Apple logosu göründüğünde yan tuşa basılı tutmaya devam edin

iTunes simgesini gördükten sonra yan tuşu bırakın.

iTunes’u açtığınızda bağlı iOS cihazınızın kurtarma modunda olduğunu gösteren bir uyarı mesajı çıkacak.

Bu noktada Güncelle'yi seçerseniz verileriniz silinmeden iOS yeniden yüklenir.

Geri Yükle’yi seçerseniz ayarlarınız ve içeriklerinizin tümü silinir.

iPhone X, XS, XR Kurtarma Modundan Çıkarma

iTunes'a Bağla logosu görünene kadar yan tuşa basılı tutun. iPhone'unuzu normal şekilde yeniden başlatılacaktır.

iPhone X, XS, XR DFU Moda Alma

iPhone'unuzu Lightning USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.

Ses açma tuşuna basıp bırakın.

iPhone'un ekranı kararana dek (tahminen 10 saniye) yan tuşa basılı tutun.

Yan tuşa basılı tutmaya devam ederken 5 saniye ses kısma tuşuna basılı tutun.

Ses kısma tuşuna 10 saniye daha basılı tutarken yan tuşa basmayı bırakın.

Ekran kararacak.

iTunes'u açtığınızda bir uyarı mesajı çıkacak.

iPhone X, XS, XR DFU Moddan Çıkarma Nasıl Yapılır?

Ses açma tuşuna basıp bırakın. Ses kısma tuşuna basıp bırakın. Apple logosunu görene kadar yan tuşa basılı tutun. iPhone'unuzu kurtarma modundan çıkarmak için de bu yöntemi kullanabilirsiniz.

iPhone'u DFU moda alma, kurtarma moduna alma, yeniden başlatmaya zorlama diğer bir deyişle hard reset atma mevcut sorunu çözmeye yetmeyebilir. Büyük çaplı yazılımsal sorunlar Apple'ın ivedilikle yayınladığı yeni iOS sürümüyle çözülmektedir.