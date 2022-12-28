iPhone Kulaklığından Çıkan Ses Nasıl Artırılır?

Dünyanın en popüler kulaklıklarından biri olan Airpods" şifresi en iyi kulaklık modelleri arasında yer almaktadır. Ancak bazı kullanıcılar Airpord da yani iPhone da kulaklık'dan gelen sesi pek beğenmemektedir. Bu sebepten ötürü sizler için iPhone kulaklığından çıkan ses nasıl arttırılır? adım adım anlatıyoruz.

iPhone Kulaklığından Çıkan Ses Nasıl Arttırılır? (Airpods)

İlk olarak cihazınızı açın.

Ayarlar seçeneğine Gelin.

Erişebilirlik kısmına dokunun.

Ses ve görsel seçeneğine basın.

Kulaklık kolaylıkları bölümüne girin.

Kulaklık kolaylıklarını açın.

Özel ses ayarlarına basın.

Düzey seçeneğini gelin ve güçlü seviyesine yükseltin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları uygulayarak Airpods'da yani iPhone kulaklığın da cihazdan gelen sesi yükseltebilir ve daha yüksek seviyede müzik dinleyebilirsiniz. Fakat hatırlatmakta fayda var ki kulaklıktan gelen ses yüksek olduğu sürece kulağınızda kalıcı hasarlar bırakma ihtimali vardır.

Bu nedenle önerilen ses seviyesinde müzik dinlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca ekranda çıkan yönergeleri takip ederek hızlı bir şekilde iPhone kulaklıktan çıkan sesi yükseltebilirsiniz. Son olarak müzik açarak kulaklıktan çıkan ses yükseldi mi? Diye kontrol etmek için test edebilirsiniz.

iPhone'da Kulaktan Çıkan Ses Yükselmiyor Neden?

Eğer iPhone'da kulaklıktan çıkan ses yükselmiyorsa bunun birçok nedeni olabilir. Bu nedenler arasında 1. olarak Airpods'tan çıkan sesi arttırmanın gerekmekte. Eğer ses seviyesi düşük de kalmışsa yani yumuşak ses modunda ise iPhone kulaklıktan çıkan ses düşük olacaktır.

Bu nedenle yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra kulaklıktan çıkan sesi arttırabilirsiniz. Son olarak eğer kulaklıklarınızda donanımsal bir hasar varsa veya içine su kaçmış ise çıkan ses cızırtılı veya düşük gelecektir. Bu nedenle kulaklığınızı garantiye vermeyi tercih edebilir ya da yeni bir kulaklık almayı tercih etmenizde yarar var.

Bu içeriğimizde iPhone'da kulaklık ses ayarları nasıl yapılır? Sizler için anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. iPhone'da hoparlörden çıkan ses nasıl arttırılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.