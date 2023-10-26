iPhone Logosunu Gizli Düğme Olarak Kullanma Nasıl Yapılır?

iPhone’lar her zaman ilgi çekici ürünler olmuştur. Pek çok iPhone kullanıcısı satın aldığı ürünün özelliklerine %100 hakim olamayabiliyor. Örneğin iPhone logosunu gizli düğme olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte şimdi öğrendiniz. Aşağıda da sizler için bu özelliği nasıl aktif edebileceğinizi anlatacağız.

iPhone’u hızlı ve etkili bir şekilde kullanmak için bu tarz özellikler son derece önemlidir. Kullandığınız cihaza hakim olmak son derece önemlidir. iPhone’unuzun logosunu tuş gibi kullanarak dilediğiniz komutları uygulamak son derece pratik ve hızlı.

Bu özelliğin çalışabilmesi için iPhone 8 veya sonraki model telefonunuzda iOS'in en son sürümünün yüklü olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Aksi halde Apple logosu tuş olarak çalışmayacaktır.

Apple Logosunu Gizli Düğme Olarak Kullanma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Ayarları açın.

Akabinde Erişilebilirlik yazan yere dokunun.

yazan yere dokunun. Sonrasında Dokunma yazan yere gelin.

yazan yere gelin. Alt kısımda “ Arkaya Dokun ” yazısının yanındaki yerde “ Açık ” yazması gerekli. Kapalıysa onu açın.

” yazısının yanındaki yerde “ ” yazması gerekli. Kapalıysa onu açın. Karşınıza çift dokunma ve üç kez dokunma ile alakalı seçenekler gelecek.

Çift dokunma ve üç kez dokunma seçeneklerine birer komut atayın.

Artık telefonunuzun arkasındaki Apple logosuna iki ya da üç kez dokunduğunuz zaman bu komutları yerine getirmeye başlayacak.

Bu özelliği kullanarak, birkaç dokunma yaparak; Denetim Merkezi'ni açabilir, ekran görüntüsü alabilir, erişilebilirliğe özgü eylemleri tetikleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

iPhone logosunu gizli düğme olarak kullanma özelliği ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. iPhone’un bu özelliğini daha önceden biliyor muydunuz? İki ve üç kez dokunma için hangi komutları atadınız? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.