iPhone Orta Tuş Çalışmıyor, Çözümü Nedir?

iPhone orta tuş çalışmıyor mu? iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefon modellerinde meydana gelebilen can sıkıcı sorunun çözülmesine yardımcı olabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yazıda böyle bir problemle karşılaşan kullanıcıların uygulayabileceği yöntemleri açıkladık.

Hayatımızın bir parçası hâline gelen akıllı telefonlar bazen bazı problemler ile sinir bozucu hâle gelebiliyor. iPhone modellerinde home butonu çalışmama sorunu da bu problemler arasında yer alıyor. Eğer sizin de telefonunuzda bu sorun ortaya çıktıysa rehberimizdeki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

iPhone Orta Tuş Çalışmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

AssistiveTouch'ı aktif edin.

Telefonu kapatıp açın.

Home butonunu temizleyin.

Yazılım güncellemesi yapın.

Telefonu sıfırlayın.

Teknik servis ile iletişime geçin.

AssistiveTouch'ı Aktif Edin

Ayarlar menüsüne girin.

Erişebilirlik kategorisini açın.

Dokunma bölümünü görüntüleyin.

AssistiveTouch'ı aktif hâle getirin.

Çok kullanışlı bir özellik olan AssistiveTouch, söz konusu problemin geçici olarak çözülmesini sağlar. AssistiveTouch özelliği sayesinde home butonuna gerek kalmadan iPhone'u kullanmaya devam edebilirsiniz.

Telefonu Kapatıp Açın

iPhone home tuşu çalışmıyor sorunu ile karşılaştıysanız ilk olarak akıllı telefonu kapatıp açmayı deneyin. iOS işletim sistemine sahip olan cihazın yan tarafındaki güç butonuna basılı tutun ve kapatma işlemini uygulayın. Telefon kapandıktan sonra yeniden başlatın.

Home Butonunu Temizleyin

Akıllı telefonun home butonunda kir birikmiş olabilir ve bu da butonun çalışmamasına yol açabilir. Temiz mikrofiber bez kullanarak home tuşunu dikkatli şekilde temizleyin.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Ayarlar menüsüne girin.

Genel kategorisini açın.

"Yazılım Güncelleme" bölümünü görüntüleyin.

Güncelleme işlemini yapın.

Telefonu Sıfırlayın

Yedekleme işlemini yapın.

Ayarlar menüsünü açın.

Genel kategorisine girin.

"iPhone'u Aktar veya Sıfırla" seçeneğini seçin.

"Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil" yazısına dokunun.

Sıfırlama yapmadan önce iPhone yedekleme işlemini uygulayabilirsiniz. Böylelikle verilerinizi yedekleyebilirsiniz. Yedekleme işleminin ardından yukarıda yer alan adımları uygulayarak cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Teknik Servis ile İletişime Geçin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa yetkili teknik servis ile iletişime geçin.

Bu yazıda iPhone home tuşu çalışmıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.