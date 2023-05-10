Güncelleme Almayan iPhone'a Ne Olur? Olumsuz Yönleri Neler?

iOS işletim sistemine sahip olan cihaza sahip olan pek çok kişi, güncelleme almayan iPhone'a ne olur sorusunun yanıtını merak ediyor çünkü akıllı telefonlar bir süre sonra güncelleme desteği almaya devam edemiyor. Peki, güncelleme almayan telefonun olumsuz yönleri neler?

Teknoloji devi Apple, her yıl iPhone kullanıcıları için iOS güncellemesi yayımlar. Bazı güncellemeler hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri sunarken bazıları ise önemli özelliklere sahip olunmasını sağlar. Bu güncellemelerin temel amacı ise kullanıcılara sorunsuz deneyim sağlamak ve bu deneyimi sürdürmektir.

Yıllar önce piyasaya sürülmüş olan bir iPhone modeline sahipseniz muhtemelen güncelleme desteği sona ermiştir. Öte yandan bazı kullanıcılar telefona güncelleme gelse bile yapmayı tercih etmiyor. Peki, iPhone güncelleme almazsa ne olur?

Güncelleme Almayan iPhone'a Ne Olur?

Yeni özelliklere kavuşamaz.

İyileştirmelerden yararlanamaz.

Bazı uygulamalara erişilemez.

Ortaya çıkan güvenlik açıkları kapanmaz.

Yeni Özelliklere Kavuşamaz

Apple, yıl içerisinde yayımladığı güncellemelerin bir kısmında iPhone'lara deneyimi üst seviyeye çıkarabilecek yeni özellikler sunar. Örneğin iOS 16 güncellemesi özellikleri ile ön plana çıkıyor. Bu sürümle birlikte mobil cihazlar oldukça kullanışlı işlevlere kavuştu.

Söz konusu nedenle güncelleme almayan iPhone modelleri yeni özelliklerden mahrum kalır. Elbette bu cihazın temel özelliklerine erişemeyeceğiniz anlamına gelmez ancak yeniliklere sahip olmak için güncelleme yapmaktan başka bir yol yoktur.

İyileştirmelerden Yararlanamaz

iPhone modelleri için sunulan güncellemelerin bir kısmı çeşitli iyileştirmeler içerir. Örneğin 16.1.2 güncellemesiyle beraber iPhone 14 ve iPhone 14 Pro için Trafik Kazası Algılama özelliğinin iyileştirilmesi ve kablosuz operatörler ile uyumluluğun iyileştirilmesi sunulmuştu.

Bazı Uygulamalara Erişilemez

Geliştiriciler, zaman içerisinde eski sürümlere destek vermeyi keser. Buna örnek verecek olursak WhatsApp iOS 12 ve daha üzeri iPhone'ları destekler. Daha eski sürüme sahip olan cihazlarda ise sorun yaşanır.

Bu nedenle sevilen mobil uygulamalara erişmeye devam edebilmek için güncel işletim sistemine sahip olmak önemlidir.

Ortaya Çıkan Güvenlik Açıkları Kapanmaz

Yıllar içerisinde akıllı telefon modellerinde çeşitli güvenlik açıkları tespit edilebilir. Üretici, tespit edilen açığı kapatmak için bir güncelleme yayımlar. Güvenlik açıklarının en kısa sürede kapatılması büyük bir öneme sahiptir çünkü cihaz, kötü niyetli kişiler tarafından hedef hâline gelebilir.

Bu yazıda iPhone güncelleme almazsa ne olur sorusunu yanıtladık. Peki, siz telefonunuzu düzenli olarak güncelliyor musunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.