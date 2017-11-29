iPhone Stok Durumu (Türkiye ve Yurt Dışı) Nasıl Takip Edilir?

Apple iPhone X, 8 ve 8 Plus Türkiye'de ve başta Amerika olmak üzere yurt dışında şu an hangi mağazalarda bulunuyor? iPhone stok durumunu dünya genelinde takip etmenin en kolay yolu nedir? Türkiye’deki yüksek vergiler nedeniyle iPhone’u yurt dışından satın almayı tercih eden kullanıcılar arasındaysanız bu blog yazımız ilginizi çekecektir.

En ucuz iPhone’u Türkiye’den satın almak hiçbir zaman mümkün olmayacak. Yüksek vergiler nedeniyle ülkemizde uçuk fiyatlarla satışta olan iPhone’ları yurt dışından almak en mantıklısı ancak her yeni çıkan iPhone’da bir süreliğine de olsa stok sorunu yaşanıyor. Telefonu yurt dışından satın alıyorsanız Apple Online Store’dan seçtiğiniz modelin stok durumunu görme şansınız oluyor. Operatör ve renk seçiminin ardından çıkan “Check availability” bağlantısıyla bulunduğunuz ülkeyi veya posta kodunu girdikten sonra tüm depolama kapasitesi seçenekleri için stok durumunu anında görebiliyorsunuz. Türkiye’de Apple Store Online Mağaza üzerinden yeni satın alacağınız iPhone’un stok durumunu görme şansınız yok. Bu blog yazımızda bu sorunun çözümüne ilişkin bir yoldan bahsedeceğiz.

iPhone Stok Durumunu Anlık Takip Edin:

Yeni bir iPhone satın almak istiyorsunuz ve en ucuz hangi mağazadan satın alabileceğinizi de öğrendiniz. Ancak istediğiniz modelin o mağazada bulunup bulunmadığını bilmiyorsunuz. Bu aşamada ilgili mağazayı arayıp öğrenmek yerine oturduğunuz yerden yapabileceğiniz bir şey var. iStockNow adlı web sitesine girerek en son çıkan iPhone’un hangi mağazalarda bulunabilir olduğunu sorgulayabilirsiniz. Sadece iPhone değil, diğer Apple ürünlerinin stok durumunu öğrenme şansına sahipsiniz. Üstelik harita üzerinden gösteriliyor.

Dünya genelinde iPhone stok durumunu görmek için yapmanız gereken tek şey; iStockNow Canlı Harita sayfasına gitmek ve satın almak istediğiniz iPhone modelini seçmek. Tercih ettiğiniz model, depolama kapasitesi, renk seçimini yaptıktan sonra Amerika’da yaşıyorsanız operatör seçimi yapıyorsunuz (Türkiye’de kullanacaksanız simfree yani sim kilitsiz seçiyorsunuz). Seçiminize göre iPhone’u satın alabileceğiniz mağazalar harita üzerinde gösteriliyor. (Map Options bölümünde “Hide if no stock”u seçmeniz stoklarında olmayan mağazaları gizlemesi açısından önemli.)

Harita üzerinde işaretli yere tıkladığınızda o mağazanın bilgileri karşınıza geliyor. Mağazanın açık adresini, o mağazada satılan ürünleri, online veya mağazadaki stok durumunu görebiliyorsunuz.

Bu arada sitenin Türkiye sayfası üzerinden de başta iPhone olmak üzere satın almak istediğiniz Apple ürününün online ve mağazalardaki stok durumunu görebilirsiniz. Bunun için iStockNow TR sayfasında products bölümünden ilgilendiğiniz ürünü seçiyorsunuz. Sonraki sayfada model seçimi yapıyorsunuz ve ardından çıkan sayfada o gün için stok durumu gösteriliyor. Modeller linklenmiş olduğundan tek tıkla hızlıca satın alma şansına da sahipsiniz.

iPhone stok durumunu dünya genelinde takip edebileceğiniz en iyi yerlerden biri olan iStockNow’un güzel bir yanı da; push bildirim göndermesi. 30’dan fazla ülkede 5000’in üzerinde mağazanın stok durumunu takip eden site, her sene en son iPhone modelini satın almayı düşünenler için büyük kolaylık sunuyor.