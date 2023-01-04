iPhone Saklama Alanı Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Can sıkıcı problemle karşı karşıya kalan bazı kullanıcılar iPhone saklama alanı açılmıyor, ne yapabilirim sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda sorunun düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri açıkladık.

Akıllı telefon kullanırken bazen bazı problemler yaşanabiliyor. Bunlardan bir tanesi de iPhone modellerinde saklama alanı bilgisinin görünmemesidir. Depolama bölümüne giren kullanıcılar, ne kadar kullanılabilir alan kaldığını görüntüleyemiyor.

Söz konusu problemle karşılaşan kullanıcıların ilk olarak saklama alanı sayfasında birkaç dakika boyunca beklemesi gerekiyor çünkü cihazda çok sayıda uygulama verisi ve dosya olabilir. Telefonun bunları hesaplaması zaman alabilir.

iPhone Saklama Alanı Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Ayarlar uygulamasını kapatın.

Telefonu kapatıp açın.

İnternet bağlantısını kontrol edin.

iCloud'dan çıkıp tekrar girin.

Depolama alanında yer açın.

Yazılım güncellemesi yapın.

Telefonu sıfırlayın.

Yukarıda can sıkıcı sorunun düzelmesini sağlayabilecek yöntemler bulunuyor. Listede bulunan yöntemlerin ayrıntılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayarlar Uygulamasını Kapatın

Arka planda açık olan ayarlar uygulaması, söz konusu probleme yol açıyor olabilir. Bu sebepten ötürü yeni iPhone modeli varsa parmağınızı ekranın alt kısmından yukarı doğru sürükleyerek, eski iPhone modeli varsa Home butonuna çift tıklayarak Uygulama Değiştirici'yi açın.

Uygulama Değiştirici'yi görüntüledikten sonra arka planda açık olan tüm oyunları ve uygulamaları göreceksiniz. Bunlar arasından ayarlar uygulamasını sürükleyerek kapatın. Bu yöntem her ne kadar basit gibi görünse de sorunun çözülmesine yardım edebilir.

Telefonu Kapatıp Açın

Akıllı telefonu yeniden başlatmak, sorunu düzeltmek için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntemdir. Cihazı kapatıp açtıktan sonra saklama alanı sayfasını ziyaret edin ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Uygulayabileceğiniz diğer yöntem ise internet bağlantısını kontrol etmektir. Wi-Fi ayarlarına girin ve cihazın internet ağına bağlı olup olmadığına bakın. Eğer internette sorun varsa modemi kapatın ve yaklaşık 10 saniye sonra tekrar açın.

iCloud'dan Çıkıp Tekrar Girin

iOS cihazlara entegre edilen iCloud'da meydana gelen herhangi bir problem, depolama tarafında can sıkıcı soruna neden olabilir. Bu nedenden ötürü iCloud hesabınızdan çıkıp yapıp tekrar giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

Ayarlar sayfasında yer alan profilinizin üzerine dokunun ve iCloud hesabınızdan çıkış yapın. İşlemi gerçekleştirdikten sonra hesabınıza tekrar giriş yapın. Ardından sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Depolama Alanında Yer Açın

Cihazınızda çok fazla sayıda dosya, oyun veya uygulama ve kullanılabilir alan miktarı az kalmışsa saklama alanı bilgisi görünmeyebilir. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek için artık kullanmadığınız uygulamaları, oynamadığınız oyunları ve gereksiz dosyaları silin.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Güncel olmayan işletim sistemi, akıllı telefonun işlevleri ile ilgili bazı sorunlara yol açabilir. Bu nedenle iOS sürümünün güncel olup olmadığını kontrol edin. Bunun için ilk olarak iPhone'un ayarlar sayfasını açın.

Açılan sayfa üzerinden genel kategorisine girin. Daha sonra "Yazılım Güncelleme" bölümünü görüntüleyin. Eğer yeni bir güncelleme varsa yapın.

Telefonu Sıfırlayın

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak akıllı telefonunuzu sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Veri kaybı yaşamamak için sıfırlama işlemini yapmadan önce yedekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Yedekleme yaptıktan sonra ayarlar sayfasında bulunan Genel kategorisi üzerinden sıfırlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sıfırlama işleminden sonra verilerinizi yeniden yükleyin ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bu yazıda iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda bazen meydana gelebilen saklama alanının görünmemesi problemini düzeltebilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer sorunu farklı yöntemle düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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