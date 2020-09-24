iPhone'da Turuncu / Yeşil Nokta Ne Anlama Geliyor?

Apple tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 14 ile birlikte güvenlik ve gizlilik odaklı pek çok yenilik de kullanıcıların hayatına girdi. Bunlardan birisi de yazılımda yer alan ve bildirim panelinde konumlanan yeşil ışık ve turuncu ışık olarak öne çıkıyor. Peki iPhone'daki Turuncu / Yeşil Nokta nedir ve ne anlama gelir?

Öncelikle içinizin rahat olmasında fayda var çünkü gördüğünüz bu ışıklar herhangi bir hatadan, sorundan ya da benzeri bir problemden kaynaklanmıyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor?

iPhone Turuncu Nokta / Işık Yanıyor: Nedir, Ne İşe Yarar?

iOS 14 ile kullanıcıların hayatına giren turuncu nokta, cihazın o sırada mikrofonu kullanmakta olduğunu gösteriyor. Örneğin bir görüşme sırasında, ses kaydı uygulaması kullanırken ya da benzeri bir işlem gerçekleşirken turuncu nokta bildirim panelinde belirir ve kullanıcıya mikrofonun o an kullanılmakta olduğunu söyler.

Eğer o sırada mikrofonun açık olmasını gerektiren bir işlem yapmıyorsanız ancak turuncu ışık görüyorsanız bu, bir uygulamanın gizlice sizi dinlediğini işaret edebilir. Bu gibi durumlarda hangi uygulamanın bunu yaptığını öğrenmek için ekranın sağ üstünden aşağıya doğru çekerek denetim merkezine göz atabilirsiniz.

iPhone Yeşil Nokta / Işık Yanıyor: Nedir, Ne İşe Yarar?

Yine iOS 14 ile kullanıcıların hayatına giren yeşil nokta, cihazın o sırada kamerayı kullanmakta olduğunu gösteriyor. Örneğin kamera ile çekimler yaparken, görüntülü görüşmeler gerçekleştirirken ya da Instagram'da filtreleri denerken yeşil nokta bildirim panelinde belirir ve kullanıcıya kameranın o an kullanılmakta olduğunu söyler.

Eğer o sırada kameranın açık olmasını gerektiren bir işlem yapmıyorsanız ancak yeşil ışık görüyorsanız bu, bir uygulamanın gizlice kameranızı kullandığını işaret edebilir. u gibi durumlarda hangi uygulamanın bunu yaptığını öğrenmek için ekranın sağ üstünden aşağıya doğru çekerek denetim merkezine göz atabilirsiniz.

Hangi Uygulamalar Kameranızı ya da Mikrofonunuzu Kullanıyor?

Apple gizliliğe her zaman önem veren bir şirket olarak kullanıcıların, hangi uygulamanın hangi izinlere eriştiğini görmesine olanak sunmuştur. Ayrıca direkt olarak güvenmediğiniz uygulamaların da kamera ya da mikrofon erişimini kapatabilirsiniz. Bunu yapmak ise oldukça basit: