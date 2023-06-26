iPhone’da Uygulama Gizleme Nasıl Yapılır?
Apple, iPhone cihaz kullanıcılarına uygulama gizleme gibi pek çok özellik sunuyor. Peki, iPhone’da uygulama gizleme nasıl yapılır? İşte detaylar!
Apple, iOS sürümlerinde birçok özellikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. iOS 14 güncellemesindeyse iPhone kullanıcılarına uygulama gizleme özelliği sunuldu.
Bu uygulama sayesinde iPhone kullanıcıları istemedikleri ya da devamlı kullanmadıkları uygulamaları gizleyebilecek. Kullanıcılar, başkalarının görmesini istemedikleri uygulamaları saniyeler içinde gizleyip ana sayfadan kaldırabilecek.
iPhone Uygulama Arşivi Kapatma Nasıl Yapılır?
iPhone Uygulama Arşivi kapatma işlemini gerçekleştirmek için hangi adımların uygulanması gerekiyor? Hazırladığımız rehberde Apple tarafından iOS 14 ile beraber sunulan özelliğe dair merak edilen tüm soruları yanıtladık.
iPhone’da Uygulama Gizleme
- Kaldırılmak istenen uygulamanın üzerine basılı tutulur.
- “Uygulamayı Kaldır” seçeneğine tıklanır.
- Ana ekran üzerinden “Sil” butonuna tıklanır.
Öncelikle menü üzerinden kaldırılmak istenilen uygulama bulunur. Uygulamanın hangi klasör ve sayfada yer aldığı önemli değildir. Sadece uygulama üzerine tıklanarak seçenekler paneli ortaya çıkarılmalıdır.
Ekrana kırmızı renkte “Uygulamayı Kaldır” şeklinde bir seçenek gelecek. Gizlemeyi düşündüğünüz uygulamaya basılı tutup ardından “Uygulamayı Kaldır” seçeneğine basınız.
En sondaysa “Ana Ekran’dan Sil” butonuna tıklamaktır. Bu seçeneği seçtiğinizde uygulama iPhone’unuzda kalır ve dilediğiniz zaman onu tekrar görünür hale getirebilirsiniz. “Uygulamayı Sil” butonuna tıkladığınız takdirdeyse uygulama direkt iPhone’dan silinir.
iPhone’un ana ekranından silinen uygulamayı geri getirmek içinse şu adımları takip edebilirsiniz;
- Ekran aşağıya doğru kaydırılmalıdır.
- Geri getirilmek istenilen uygulamanın ismi arama alanına yazılır.
- Uygulamanın üzerine tıklanır.
- “Ana Ekrana Ekle” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
iPhone’da Uygulama Gizleme Yöntemleri
Yukarıda belirttiğimiz noktaların dışında aşağıda sıraladığımız yöntemlerle de iPhone’da uygulamaları gizleyebilirsiniz.
1. Uygulama Arşivi Yöntemi
Uygulama arşivi yöntemiyle aşağıdaki adımları takip ederek kolayca iPhone’da uygulamaları ana sayfadan kaldırabilirsiniz.
- İlk olarak iPhone’un ana ekranına gelip silmeyi düşündüğünüz uygulamayı bulun.
- Gizlemeyi düşündüğünüz uygulamanın üzerine parmağınızı basılı tutun. “Uygulamayı Sil” seçeneğine tıklayın.
- Ekrana “Ana Ekran’dan Sil” seçeneği gelecek. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra iPhone’daki uygulamaları “Uygulama Arşivi” üzerine taşımış olacaksınız.
2. Sayfa Saklama Yöntemi
- iPhone’dan ana ekran üzerine gelinir.
- Ekranın alt tarafında konumlanan sayfa noktalarına uzun şekilde basınız.
- Yukarıdaki işlemin ardından tüm sayfalar bir arada görüntülenir. Sayfaların her birinin altında konumlanan tik işareti sayfa görünürlüğünü ifade ediyor.
- Ana ekran üzerinden sayfaları kaydırırken görmek istemediklerinizden tik işaretini kaldırıp sayfanın altındaki işarete tıklayınız.
- İşlemin tamamlanmasının ardından düzenleme menüsünden çıkabilmek içinde ekrandaki boş kısma tıklayınız.
Sıraladığımız işlemlerin ardından gizlenen sayfaları görmeyeceksiniz.
3. Arama Sonuçlarında Gizleme
iPhone’lardaki uygulamalar aşağıdaki adımlar sayesinde kolayca arama sonuçlarında gizlenebiliyor.
- iPhone’dan “Ayarlar” menüsüne geliniz.
- Gizlemeyi düşündüğünüz uygulamaların ayarlarını bulup “Siri ve Arama” seçeneklerinden “Uygulamayı Ara’da Göster” seçeneğini kapatınız.
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4. Klasör Yöntemi
- Saklamayı düşündüğünüz uygulamanın yer aldığı bir klasör oluşturunuz. Bunun için parmağınızı uygulamanın üzerine uzunca basınız. Daha sonra farklı uygulamanın üzerine sürükleyip bırakınız.
- Uygulamaların ikonları ana ekranda konumlanan klasör önizlemesinde görüntülenecek. Oluşturulan klasörün üzerine tıklayıp tüm uygulamaları aynı yerde görüntüleyebilirsiniz.
- Gizlemeyi düşündüğünüz uygulamanın üzerine parmağınızı basılı tutup klasörün en sağ köşesine sürükleyiniz. Biraz bekledikten sonra klasörün ikinci sayfası açılacak.
- Gizlemeyi düşündüğünüz uygulamayı ikinci sayfada bırakıp klasörü kapatınız. Bu sayede uygulama ana ekranda artık görüntülenemez.
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