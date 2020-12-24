Bu rehberimizde iPhone'da uygulama içi satın alımları kapatma işleminin nasıl yapılacağına daha yakından göz atacağız. Peki ama iPhone'da uygulama içi satın alımlar nasıl kapatılır ve bunun için hangi ayarları yapmanız gerekiyor? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Yakın zamanda bir uygulama ya da oyun indirdiyseniz, muhtemelen pek çok özellik için uygulama içi satın alım seçeneğinin sunulduğunu görmüşsünüzdür. Çoğumuz bu satın alımlara karşı direnebiliyor olsak da, söz konusu kişiler çocuklar olduğunda durum çok daha farklı.

Üstelik iCloud hesabınızda tanımlı olan mobil ödeme ya da kredi kartı bilgisi varsa, işler çok daha tehlikeli bir duruma geliyor. Neyse ki uygulama içi satın alımları önlemenin kolay ve kesin bir yöntemi bulunuyor. Bunu nasıl yapabileceğinizi hemen aşağıda sizlere aktarıyoruz.

iPhone'da Uygulama İçi Satın Alımları Kapatma

Ayarlar uygulamasına girin.

uygulamasına girin. Ekran Süresi sekmesine dokunun.

sekmesine dokunun. Hemen aşağıdan İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları menüsüne tıklayın.

menüsüne tıklayın. En üstte yer alan İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları kutucuğunu aktif hale getirin.

kutucuğunu aktif hale getirin. Ardından iTunes ve App Store Satın Alımları sekmesine basın.

sekmesine basın. Gelen ekrandan Uygulama İçi Satın Alım butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Ardından İzin Verme kutucuğunu işaretleyin.

Hemen yukarıdaki adımları takip ederek tüm uygulamalardaki ve oyunlardaki uygulama içi satın alımları önleyebilirsiniz. Aynı menüden Uygulama Yükleme ve Uygulama Silme ayarlarını da yönetmeniz mümkün. Eğer her şeyi eski haline getirmek isterseniz yapmanız gereken şey yine bu alandan İzin Ver seçeneğini işaretlemek olacaktır.

Bu adımları tamamladıktan sonra ne siz, ne de başka bir kişi uygulama içi satın alım yapamayacak. Uygulama içi satın alımları tamamen devre dışı bırakmak istemiyorsanız, bunun yerine bir şifre sorulmasını da isteyebilirsiniz. Parolanızı kimse bilmiyorsa, bu da etkili bir korunma yöntemidir.

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