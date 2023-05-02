iPhone'da Uygulama Klasörü Oluşturma Nasıl Yapılır?

iPhone kullanırken sürekli ekran kaydırarak uygulama aramaktan sıkıldınız mı? Cevabınız evet ise, işlevine göre çeşitli uygulama klasörleri oluşturarak menüdeki dağınıklığı ortadan kaldırabilirsiniz.

İstediğiniz uygulamaya saniyeler içinde ulaşmanızı sağlayan klasörlerle uygulamalarınızı kategorize ettiğinizde, cihazınız daha düzenli bir menüye sahip olur. Menünün düzenli olması, her seferinde boşa vakit kaybı yaşamanızı engeller. Ayrıca cihazın da daha verimli çalışmasını destekler.

Peki, iPhone’unuzu düzenleyen bu uygulama klasörleri nasıl oluşturulur? Birkaç basit adımda iPhone’unuzda farklı kategorilere uygun klasörler oluşturarak uygulamalarınızı gruplandırabilirsiniz.

İstediğinizde herhangi bir uygulamayı bulunduğu klasörden çıkartıp ana ekrana veya başka bir klasöre taşıyabilir; kullanmak istemediğiniz bir klasörü tamamen silebilirsiniz. İşte, izlemeniz gereken adımlar!

iPhone’da Uygulama Klasörleri Nasıl Oluşturulur?

Ana ekranda düzenleme yapmak istediğiniz sayfaya gelip arka plana tek parmağınızla basılı tutun.

Uygulamalar titreşmeye başlayana kadar parmağınızı kaldırmayın.

Titreyen uygulamaların sol üst köşesinde çıkan – işareti ile istediğiniz uygulamayı anında ana ekrandan veya kalıcı olarak cihazınızdan kaldırabilirsiniz.

Titreşen bir uygulamayı, onunla alakalı bir başka uygulamanın üstüne sürükleyip bırakarak ilk klasörünüzü oluşturabilirsiniz.

Bir uygulamayı diğerinin üstüne bıraktığınızda otomatik olarak bir klasör açılacak ve bu iki uygulama o klasörün içine dahil edilecek.

iPhone, bu klasöre kendiliğinden uygulamalarla alakalı bulduğu bir isim verebilir. Bu ismi kolayca değiştirebilirsiniz.

Ana ekrandayken klasöre basılı tuttuğunuzda Adını Değiştir seçeneği karşınıza çıkar. Buradan isim değişikliğini yapabilirsiniz.

Bir diğer yöntem olarak klasörü açtığınızda üst kısımda çıkan başlık şeklindeki klasör ismine basılı tutabilir, sağ tarafta çıkan x işaretine tıklayarak klasörün mevcut ismini silip yenisini yazabilirsiniz.

İşiniz bittiğinde Bitti butonuna tıklayarak veya ana ekrana iki kez dokunarak yaptığınız değişiklikleri kaydedebilirsiniz.

Klasör haline getirmek istediğiniz uygulamalar farklı sayfalarda yer alıyorsa:

Taşımak istediğiniz uygulamalardan birini tutup diğerinin olduğu sayfaya sürüklemeniz gerekiyor.

Bunun için yine öncelikle ana ekrana basılı tutarak uygulamaların titreşimli hale gelmesini sağlayın.

Ardından uygulamayı tutup sağa veya sola doğru parmağınızla iyice sürükleyerek, taşımak istediğiniz sayfaya götürebilirsiniz.

Geldiğiniz sayfada birleştirmek istediğiniz uygulamanın üstüne bırakarak yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.

Bir uygulamayı klasörden çıkarmak için:

Klasörü açıp ana ekrana basılı tutarak uygulamaların titremesini bekleyin.

Klasörden çıkarmak istediğiniz uygulamayı tutup ana ekrandaki bir boşluğa bırakın.

Eğer bu uygulama başka bir klasöre taşınsın istiyorsanız, sürükleme işlemini taşımak istediğiniz klasöre getirdikten sonra sonlandırabilirsiniz.

Bu uygulama, başka bir uygulama ile birleşerek yeni bir klasör oluştursun istiyorsanız, sürüklediğiniz uygulamayı beraber grup olmasını istediğiniz uygulamanın üstüne bırakmanız yeterli. Bu sayede yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.

Bir klasörü silmek istediğinizde:

Eğer sadece klasörü silip, uygulamaların kalmasını istiyorsanız klasörün üstüne basılı tuttuğunuzda karşınıza çıkan Klasörü Sil butonuna tıklayabilirsiniz.

Bunun sonucunda klasör içindeki uygulamalara dair karşınıza bir uyarı çıkar. Bu uyarıya onay verdiğinizde klasör içinde bulunan uygulamalar klasörle birlikte ana ekrandan silinmiş olur.

Ancak bu uygulamalar kalıcı olarak silinmediği için Uygulama Arşivi'nde bulunabilir.

Uygulamaların ana ekranda kalmasını, klasörün silinmesini istiyorsanız:

Önce klasörün içini boşaltmanız kolaylık sağlar.

Klasörde bulunan uygulamaları ana ekrana veya başka bir klasöre taşıdığınızda içi tamamen boşalan klasör kendiliğinden silinir.

Bu yöntemlerle uygulamalarınızı iPhone’da kolayca gruplandırıp klasör haline getirebilirsiniz. Ancak bu işlemi iPhone’un zaten sizin için yapmış olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Uygulama Arşivi bölümünde, uygulamalarınız gruplandırılmış bir şekilde sizi bekliyor!

Uygulama Arşivindeki Klasörler Nasıl Kullanılır?

iPhone’un arayüzü kullanıcıların cihazı kişiselleştirerek kullanabilmesine yardımcı oluyor. Uygulama Arşivi’ne geçmek için ana ekranda sağdan sola doğru ekranı kaydırarak sayfaları geçip son sayfaya gelmeniz gerekiyor.

Uygulama Arşivi’ne baktığınızda alt kısımda klasörlerin içinde uygulamalarınız sıralanıyor. Klasörü genişletmek için üstüne tıkladığınızda dosyanın içinde yer alan diğer uygulamaları da görme imkânınız bulunuyor.

Uygulama Arşivi bölümünde klasörlerde kapsamlı değişiklikler yapılmıyor. Ancak üst kısımda yer alan arama çubuğuna istediğiniz uygulamayı yazarak kolayca bulabiliyorsunuz. Bulduğunuz uygulamayı sürükle bırak yöntemiyle istediğiniz ana sayfaya taşıyabiliyorsunuz.

Diyelim ki, klasör silerken yanlışlıkla bir uygulamayı ana ekrandan kaldırdınız. Bu durumda yapmanız gereken şey çok basit! Hemen Uygulama Arşivi’ne gidip istediğiniz uygulamayı arayıp bulabilirsiniz. Bulduğunuz uygulamayı tekrar ana sayfaya veya başka bir klasöre çekerek daha kolay erişilebilir hale getirebilirsiniz.

iPhone’da uygulama klasörleri oluşturduktan sonra bu klasörleri dilediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Klasörlerin içinde bulunan en çok kullanılan 9 uygulamayı, klasör ikonunda görüntüleyebilirsiniz. Diğer uygulamalara göz atmak için ise klasörü açıp bakmanız yeterli!