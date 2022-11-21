iPhone ve iPad İçin Gizli Safari Kısayolları

Safari, kısayolları sayesinde çok pratik bir şekilde kullanılabiliyor. Peki, iPhone ve iPad cihazları üzerinden popüler web tarayıcısında kullanılabilecek kısayollar neler? Bu yazıda çoğu kişinin merak ettiği soruyu yanıtlayacağız.

iOS cihazlarda önyüklü gelen web tarayıcı Safari, gerek kullanım kolaylığıyla gerekse de performansıyla etkileyici olduğundan üçüncü parti internet tarayıcısı kurma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. iPhone ve iPad’inizde webde gezinmek için Safari’yi tercih ediyorsanız hızınıza hız katacak kısayollar listemize göz atmanızı öneririz.

Kolay kullanılabilir olması, web sayfalarını hızlı ve sorunsuzca açması, sürekli güncellendiğinden webde güvenli gezinme deneyimini kaybettirmesiyle masaüstünde olmasa da mobilde vazgeçemediğimiz bir tarayıcı olan Safari’de zaman kazandıran birçok kısayol bulunuyor.

Pek Bilinmeyen Safari Kısayolları Listesi

Sayfanın başına -çift dokunuşla- dönme

Web sitesindeki resmi kaydetme

Önceki sayfalara dönme

Son açılan sayfalara gitme

Sayfayı hızlıca Okuma Listesine ekleme

Sekmeleri düzenleme

Sekmeleri kapatma

Son kapatılan sekmelere ulaşma

Sitenin masaüstü sürümünü görüntüleme

Sayfanın içinde arama yapma

Sayfayı PDF olarak yazdırma

Tarayıcıyı açmadan okuma listesini görüntüleme

Peek ve Pop

Yukarıda teknoloji devi Apple tarafından sunulan web tarayıcısında çeşitli kısayollar ile yapabileceğiniz işlemler bulunuyor. Bu işlemlerin nasıl yapılacağına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca tarayıcıya eklenti yüklemek istiyorsanız Safari eklentileri nasıl yüklenir sorusunu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Sayfanın Başına -Çift Dokunuşla- Dönme

Web sayfasında başa dönmeniz gerektiğinde parmağınızı hızlıca kaydırma yaparak yormak yerine başlık çubuğuna (saat ile adres satırı arasındaki boşluk) iki kere dokunabilirsiniz. Web sayfasında aşağı doğru inmeye başladığınızda daha fazla alanı görebilmeniz için Safari adres satırını ve araç çubuğunu otomatik olarak gizler.

Dünyanın en popüler web tarayıcılarından bir tanesi olan Safari'de kısayollar içeren araç çubuklarına ihtiyacınız olursa ekranın alt kısmına bir kere dokunmanız yeterlidir.

Web Sitesindeki Resmi Kaydetme

Bir web sitesinde gördüğünüz resmi kopyalamak için resme basılı tutmanız yeterli. Resme dokunup basılı tuttuğunuzda kaydetme ve kopyalama seçenekleri çıkacaktır. Eğer iPhone 6s veya 6s Plus kullanıcısı iseniz resme biraz sert dokunursanız önizleme ekranı açılır, çok sert dokunduğunuzda da resim karşınıza gelir.

Önceki Sayfalara Dönme

Sayfalarca dolaştıktan sonra önceki sayfalardan birine geçmek için sol attaki geri okuna dokunup basılı tutmanız yeterlidir. Açılan menüde önce açtığınız tüm sayfalar listelenecektir.

Son Açılan Sayfalara Gitme

Önce baktığınız sayfaya gittikten sonra tekrar son baktığınız sayfaya dönmek isterseniz sol attaki ileri oka dokunup basılı tutmanız yeterli. Açılan menüde ziyaret ettiğiniz son web siteleri listelenecektir.

Sayfayı Hızlıca Okuma Listesine Ekleme

Safari’de bildiğiniz üzere ilginizi çeken ancak o anda göz atmak için zamanınız olmadığından bakamadığınız web sitelerini sonradan okumak üzere Okuma Listesine gönderebiliyorsunuz. Tarayıcıda Paylaş ardından Okuma Listesine ekle yapmak yerine kitap simgesine dokunup basılı tutarak ta Okuma Listesine ekleyebilirsiniz.

Sekmeleri Düzenleme

Masaüstündeki gibi sekmelerinizin yerini değiştirmek istediğinizde sekmeler butonuna dokunun ve sekmeye dokunup basılı tutarak dilediğiniz sekmenin önüne veya arkasına taşıyın. iPhone 6s veya 6s Plus kullanıcısı iseniz çok hafif dokunmalısınız. Aksi halde sekmelerin yerini değiştirmek yerine tam sayfa önizlemesini yapmış olursunuz.

Sekmeleri Kapatma

Safari tarayıcısında sekmeleri hızlı bir şekilde kapatabilmeniz mümkün. Açık sekmeleri kapatmak için x işaretine dokunmak zorunda değilsiniz. Sekmeye dokunup basılı tutarak sola sürüklediğinizde o sekmeyi kapatmış olursunuz.

Son Kapatılan Sekmelere Ulaşma

Apple tarafından sunulan web tarayıcısında son kapatılan sekmelere kolayca ulaşabilirsiniz. Yanlışlıkla kapattığınız sekmeyi açmak için sağ alttaki sekmeler butonuna dokunun ve + butonuna dokunup basılı tutun. Son kapatılan sekmeler listelenecektir.

Sitenin Masaüstü Sürümünü Görüntüleme

Bazen web sitelerinin mobil sürümü yerine masaüstü sürümlerine bakmak isteyebilirsiniz. Sitenin masaüstü sürümünü görüntülemek için Paylaş menüsünden Masaüstü Siteyi İste’yi aramak yerine tarayıcının sayfa yenileme butonuna dokunup basılı tuttuğunuzda Masaüstü Siteyei İste seçeneğinin geldiğini göreceksiniz. Çok daha hızlı değil mi?

Sayfanın içinde Arama Yapma

Popüler tarayıcısı üzerinden görüntülediğiniz bir web sayfasında çok pratik bir şekilde arama yapabilirsiniz. Web sayfasında kelime araması yapmak için Paylaş butonuna ardından Sayfada Bul’a dokunun.

Sayfayı PDF Olarak Yazdırma

Tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen internet tarayıcısında sayfayı PDF olarak yazdırma özelliği de bulunuyor. Web sitesinin PDF formatında çıktısını almak isterseniz Paylaş butonuna ardından PDF’i iBooks’a Kaydet seçeneğini kullanıyorsunuz.

Tarayıcıyı Açmadan Okuma Listesini Görüntüleme

Desteklenen iPhone modellerinde Safari simgesine hafifçe dokunarak tarayıcıyı açmadan yeni sekme açma, okuma listenize erişme şansı elde ediliyor. Bu, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Peek ve Pop

Peek ve Pop özelliği sayesinde sık ziyaret ettiğiniz web sitelerini açmadan önizlemelerini yapmaktan paylaşılan bağlantıları açmadan içeriklerini görmeye kadar her şeyin önizlemenizi yapabilirsiniz.

Bu yazıda gizli Safari kısayolları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca iPhone'ların yurt dışı ücretlerini merak ediyorsanız iPhone yurt dışı fiyatları ne kadar sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.