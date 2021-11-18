Safari, Apple'ın hızlı ve güvenli internet tarayıcısıdır. Windows için Safari, Mac bilgisayarların varsayılan web tarayıcısını deneyimleme şansı verir.

Özgür Çınardalı - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Safari, Apple’ın macOS için şık, kullanımı kolay web tarayıcısı. Windows için Safari, PC kullanıcılarına Mac bilgisayarların varsayılan tarayıcısını deneyimleme fırsatı veriyor. Mac tarafında en çok tercih edilen web tarayıcılar arasında olan Safari, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ve Windows’un daha yeni sürümlerini (Windows 8, Windows 10) uyumluluk altında destekliyor.

Safari İndir

Windows için Safari, diğer popüler internet tarayıcılarla pek çok benzerliğin yanı sıra bazı farklılıklar içeren sade ancak temiz ve sezgisel bir arayüz sunar. Örneğin; adres çubuğu varsayılan arama motorunuzu kullanmak yerine internet geçmişinizi arar. Safari’de ayrı bir arama alanı vardır. Ayarlar simgesi, gizli gezinme, açılır pencere engelleme, eklentiler (uzantılar) ve özelleştirme butonlarını içeren kapsamlı bir menü açar. Ayarlar altında tercihlere tıklayarak görünüm, sekmeler, güvenlik, gizlilik, uzantılar ve rss dahil birçok seçenek içeren sekmeli bir iletişim kutucuğu açar. Sekmeli gezinme, özelleştirilebilir araç çubuğu ve güvenlik, gizlilik seçenekleriyle dikkat çeken Safari tarayıcı, hızlı ve kararlı çalışır.

Windows için Safari tarayıcının öne çıkan özellikleri:

Çarpıcı performans 2 kat daha hızlı: Safari, sadece Mac’te değil Windows’ta da kullanabileceğiniz en hızlı web tarayıcılardan biridir. Sayfaların yüklenmesini neden bekleyesiniz? Arama sonuçlarını görmek, en son haberleri okumak, döviz kuru fiyatlarını hemen öğrenin.

Zarif kullanıcı arayüzü: Safari’nin temiz görünümü, tarayıcınıza değil webde odaklanmanıza olanak tanır.

Kolay yer imleri: Yer imlerinizi tıpkı iTunes’da müzikleri düzenlediğiniz gibi düzenleyin.

Açılır pencereleri engelleme: Can sıkıcı pop-up reklamlar ve aniden açılır pencerelere veda edin.

Sayfada bul: Yerleşik Bul özelliği ile herhangi bir web sitesindeki herhangi bir metni arayın.

Sekmeli gezinme: Tek bir pencerede birden fazla web sayfası açın ve sekmeler arasında geçiş yapın.

Geri dönme: Arama sonuçlarına veya bir web sitesinin başlangıç sayfasına anında geri dönün.

Otomatik form doldurma: Safari’nin online formları sizin için otomatik ve güvenli bir şekilde tamamlamasına izin verin.

Yerleşik RSS: RSS, favori sitelerinize yeni içerik eklendiğinde haber verir.

Yeniden boyutlandırılabilir metin alanları: Herhangi bir web sitesindeki metin alanlarını yeniden boyutlandırın. Basitçe köşeden tutup sürükleyin.

Gizli gezinme: Tek tıkla online etkinliklerinizi gizli tutun.

Güvenlik: Safari, Windows için en güvenli internet tarayıcılarından biridir.

Safari Ne Demek?

Safari, Apple tarafından geliştirilen bir web tarayıcısıdır. Mac bilgisayarlar ve iOS cihazlarda (iPhone ve iPad) varsayılan internet tarayıcısı konumundadır. Başlangıçta macOS için geliştirildi, sonrasında iOS cihazlar ve Windows bilgisayarlarda da kullanılabilir duruma geldi. Safari’nin Windows sürümü ilk olarak Windows XP SP2 için 2007’de indirilmeye açıldı. Safari çoğu yönden diğer popüler tarayıcılar gibidir. Web sitelerine göz atabilir, yer imlerini favorilere ekleyebilir, sekmelerde birden fazla site açabilirsiniz. WebKit motoru kullanılarak oluşturulan Safari HTML5 standardını destekleyen ilk web tarayıcılardan biridir.

Safari Nasıl İndirilir?

Safari Windows bilgisayarlara nasıl indirilir? Safari indirmek için aşağıdaki adımları takip edin:

Yukarıdaki Safari İndir butonuna tıklayarak Safari Windows kurulum dosyasını indirin.

İndirme tamamlandığında, SafariSetup.exe dosyasını açın.

Kurulum esnasında onay kutucuklarına dikkat etmenizde fayda var. Safari’yi varsayılan tarayıcı yapıp yapmak istemeyeceğiniz soruluyor ve onunla birlikte başka programların da yüklenmesini engellemek için seçim alanlarına dikkat edin.

Kurulum tamamlandığında Safari Windows sürümü kullanıma hazır.

Safari Nasıl Güncellenir?

Safari güncelleme nasıl yapılır? Safari güncelleme Windows için sunulmamaktadır. Apple, 2012’den beri Windows için Safari tarayıcıyı güncellememektedir. Windows için Safari 5.1.7, Windows için hazırlanmış son sürümdür. PC’ler için artık Safari güncellemesi sunulmamasına karşın, Mac bilgisayarlarda Safari web tarayıcısı macOS’in bir parçası olarak yüklenir ve güncellenir. Safari’yi güncel tutmak için en son macOS güncellemelerini yüklemeniz yeterlidir. macOS’in en yeni sürümü Safari’nin en yeni sürümünü içerir.