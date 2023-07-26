Jaguar Fiyat Listesi - 2023

İngiliz otomobil firması Jaguar, 1920’li yıllarda Swallow Sidecar Company ismiyle kuruldu. İlk olarak İngiltere’de faaliyete geçen firma, 1990 yılında Ford tarafından satın alındı. Ünlü otomobil markası, benzersiz tasarımlarıyla prestijli marka olarak nitelendirilmektedir.

Lüksün simgesi Jaguar otomobilleri 90 senedir otomobil sektöründe yer alıyor. Lüksü, spor ve rahatlıkla birleştirerek dikkat çeken araçlar tasarlayan firmanın fiyat listesini sizler için derledik.

Jaguar Fiyatları

Dünyanın prestijli otomobil markalarından Jaguar fiyat listesi şu şekildedir:

1. Jaguar XE

Jaguar XE R-Dynamic HSE 2.0 D204 Dizel Otomatik - 4.514.000 TL

Jaguar XE R-Dynamic S 2.0 D204 Dizel Otomatik - 4.112.000 TL

Gelişmiş sürüş teknolojileriyle tasarlanan Jaguar XE, Dört Çeker sistemlidir. Bu özellik, otomobilin hem hakimiyetini hem de performansını artırıyor. Akıllı Güç Aktarım Dinamikli olarak tasarlanan araç, mevcut yolun durumunu analiz ederek her türlü zeminde güvenli şekilde sürülebiliyor.

2. Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace R-Dynamic S 1.5 P160 Benzin Otomatik - 3.132.000 TL

Jaguar E-Pace R-Dynamic HSE 1.5 P160 Benzin Otomatik - 3.558.000 TL

Jaguar E-Pace SE 1.5 P160 Benzin Otomatik - 3.166.000 TL

Jaguar E-Pace R-Dynamic SE 1.5 P160 Benzin Otomatik - 3.302.000 TL

Kullanıcılarına konforlu bir sürüş deneyimi sunan Jaguar E-Pace, 365 Nm tork ve 250 bg güç üreten 2.0L benzinli motor seçeneğine sahiptir. Jaguar E-Pace’in motoru, 9 ileri otomatik şanzıman olarak tasarlanmıştır. Park etmek ve şehir içinde dolaşmak Jaguar E-Pace ile çok kolaydır.

3. Jaguar XF

R-DYNAMIC HSE - 5.414.000 TL

Hafif hibrit teknolojisinden oluşan R-DYNAMIC HSE, frenle Tork Yönlendirme özelliklidir. Bu özellik sayesinde en sert virajlarda dahi aracınızı güvenli şekilde sürebilirsiniz. Aracın önden savrulmasını engellemektedir. Spor otomobiller gibi çeviktir.

4. Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace R-DYNAMIC HSE Elektrik - 4.952.000 TL

Jaguar I-Pace R-DYNAMIC SE Elektrik - 4.476.000 TL

Elektrikli performans aracı olan Jaguar I-Pace, 0.29Cd düşük sürtünme katsayılı olarak tasarlanmıştır. Bu özellik aracı aerodinamik yapıyor. Jaguar I-Pace, göz alıcı tasarıma sahiptir. Aracın motor kapağı, arka bölümü ve bel çizgisi çok karakteristik görünüyor.

5. Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace R-DYNAMIC BLACK 2.0 D204 - 5.759.000 TL

Jaguar F-Pace R-DYNAMIC SE 2.0 D204 - 5.674.000 TL

Jaguar F-Pace SE 2.0 D204 - 5.494.000 TL

Akıllı sürücü teknolojileriyle geliştirilen Jaguar F-Pace, AWD dört tekerlekli çekiş sisteminden oluşuyor. Araçta; Snow, Dynamic, Rain, Eco ve Ice sürüş modları yer alıyor. 204 BG güçle 430 Nm tork üretimi gerçekleştiren 2.0L dizel motorla satışa sunuluyor.

6. Jaguar F-Type

Jaguar F-Type Covertıble R Dynamic Benzin Otomatik - 6.900.000 TL

Jaguar F-Type Coupe R-Dynamic Benzin Otomatik - 6.342.000 TL

Jaguar F-Type Coupe R75 - 14.289.000 TL

Son teknoloji sürüş sistemiyle kullanıcılarına muhteşem bir deneyim sunuyor. Şık görünüme sahip olan Jaguar F-Type, arkadan itişlidir. Jaguar F-Type; 400 Nm tork ve 300 bg güç üreten 2.0L motora sahiptir. Bu araç aynı zamanda arkadan itişlidir.

Sizce lüksün simge otomobil markası Jaguar'ın fiyatları nasıl? Fiyat hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.