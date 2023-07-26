Jaguar Fiyat Listesi - 2023
Performans odaklı ve lüks araçlar üreten Jaguar markasının fiyat listesini sizler için derledik. İşte, 2023 yılında Jaguar marka otomobillerin fiyat listesi!
İngiliz otomobil firması Jaguar, 1920’li yıllarda Swallow Sidecar Company ismiyle kuruldu. İlk olarak İngiltere’de faaliyete geçen firma, 1990 yılında Ford tarafından satın alındı. Ünlü otomobil markası, benzersiz tasarımlarıyla prestijli marka olarak nitelendirilmektedir.
Lüksün simgesi Jaguar otomobilleri 90 senedir otomobil sektöründe yer alıyor. Lüksü, spor ve rahatlıkla birleştirerek dikkat çeken araçlar tasarlayan firmanın fiyat listesini sizler için derledik.
Porsche Fiyat Listesi - 2023
1947 yılında kullanıcılarıyla buluşan Porsche, spor araba sektöründe öne çıkıyor. Marka ilk modellerini 1948 yılında çıkardı.
Jaguar Fiyatları
Dünyanın prestijli otomobil markalarından Jaguar fiyat listesi şu şekildedir:
1. Jaguar XE
- Jaguar XE R-Dynamic HSE 2.0 D204 Dizel Otomatik - 4.514.000 TL
- Jaguar XE R-Dynamic S 2.0 D204 Dizel Otomatik - 4.112.000 TL
Gelişmiş sürüş teknolojileriyle tasarlanan Jaguar XE, Dört Çeker sistemlidir. Bu özellik, otomobilin hem hakimiyetini hem de performansını artırıyor. Akıllı Güç Aktarım Dinamikli olarak tasarlanan araç, mevcut yolun durumunu analiz ederek her türlü zeminde güvenli şekilde sürülebiliyor.
2. Jaguar E-Pace
- Jaguar E-Pace R-Dynamic S 1.5 P160 Benzin Otomatik - 3.132.000 TL
- Jaguar E-Pace R-Dynamic HSE 1.5 P160 Benzin Otomatik - 3.558.000 TL
- Jaguar E-Pace SE 1.5 P160 Benzin Otomatik - 3.166.000 TL
- Jaguar E-Pace R-Dynamic SE 1.5 P160 Benzin Otomatik - 3.302.000 TL
Kullanıcılarına konforlu bir sürüş deneyimi sunan Jaguar E-Pace, 365 Nm tork ve 250 bg güç üreten 2.0L benzinli motor seçeneğine sahiptir. Jaguar E-Pace’in motoru, 9 ileri otomatik şanzıman olarak tasarlanmıştır. Park etmek ve şehir içinde dolaşmak Jaguar E-Pace ile çok kolaydır.
3. Jaguar XF
- R-DYNAMIC HSE - 5.414.000 TL
Hafif hibrit teknolojisinden oluşan R-DYNAMIC HSE, frenle Tork Yönlendirme özelliklidir. Bu özellik sayesinde en sert virajlarda dahi aracınızı güvenli şekilde sürebilirsiniz. Aracın önden savrulmasını engellemektedir. Spor otomobiller gibi çeviktir.
4. Jaguar I-Pace
- Jaguar I-Pace R-DYNAMIC HSE Elektrik - 4.952.000 TL
- Jaguar I-Pace R-DYNAMIC SE Elektrik - 4.476.000 TL
Elektrikli performans aracı olan Jaguar I-Pace, 0.29Cd düşük sürtünme katsayılı olarak tasarlanmıştır. Bu özellik aracı aerodinamik yapıyor. Jaguar I-Pace, göz alıcı tasarıma sahiptir. Aracın motor kapağı, arka bölümü ve bel çizgisi çok karakteristik görünüyor.
5. Jaguar F-Pace
- Jaguar F-Pace R-DYNAMIC BLACK 2.0 D204 - 5.759.000 TL
- Jaguar F-Pace R-DYNAMIC SE 2.0 D204 - 5.674.000 TL
- Jaguar F-Pace SE 2.0 D204 - 5.494.000 TL
Akıllı sürücü teknolojileriyle geliştirilen Jaguar F-Pace, AWD dört tekerlekli çekiş sisteminden oluşuyor. Araçta; Snow, Dynamic, Rain, Eco ve Ice sürüş modları yer alıyor. 204 BG güçle 430 Nm tork üretimi gerçekleştiren 2.0L dizel motorla satışa sunuluyor.
6. Jaguar F-Type
- Jaguar F-Type Covertıble R Dynamic Benzin Otomatik - 6.900.000 TL
- Jaguar F-Type Coupe R-Dynamic Benzin Otomatik - 6.342.000 TL
- Jaguar F-Type Coupe R75 - 14.289.000 TL
Son teknoloji sürüş sistemiyle kullanıcılarına muhteşem bir deneyim sunuyor. Şık görünüme sahip olan Jaguar F-Type, arkadan itişlidir. Jaguar F-Type; 400 Nm tork ve 300 bg güç üreten 2.0L motora sahiptir. Bu araç aynı zamanda arkadan itişlidir.
Sizce lüksün simge otomobil markası Jaguar'ın fiyatları nasıl? Fiyat hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR