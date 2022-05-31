İzlemeniz Gereken En Popüler Japon Filmleri

Japon sineması, özgün anlatım tarzı ve karakteristik özellikleriyle dünya sinemasında önemli bir yere sahiptir. Ölüm, yaşam, acı, mutluluk, toplumsal değerler gibi konuları sıradışı bir üslupla ve farklı açılarla ele almasıyla dikkat çeken bu filmler, aynı zamanda bizlere Japonya'nın sıradışı kültürü ve toplumsal yaşamına dair kesitler de sunuyor. Peki en popüler Japon filmleri hangileri? Mutlaka izlemeniz gereken Japon filmleri hakkında detaylı bilgileri bu içerikte sizlerle paylaşıyoruz.

En Popüler Japon Filmleri

Seppuku

Ruhların Kaçışı

Kumların Kadını

Ateşböceklerinin Mezarı

Prenses Mononoke

Yaşamak

Akahige

Yürüyen Şato

Ran

Alacakaranlık Samurayı

Seppuku (1962)

Onurlu bir şekilde ölmek isteyen yaşlı bir samuray, harakiri yapmak için Iri şehrine gelir. Bunu gerçekleştirmek için öncelikle şehrin lordundan izin almak zorundadır, fakat kendisinden önce bu talepte bulunmuş olan genç bir samuray daha vardır. Japon kültüründe önemli yeri olan harakiyi ele alan filmde yaşam, ölüm ve onur kavramları başarılı bir şekilde irdelenmiştir.

Tür: Aksiyon, Dram, Gizem

Oyuncular: Tatsuya Nakadai, Akira Ishihama, Shima Iwashita

IMDb Puanı: 8.6

Ruhların Kaçışı (2001)

Ruhların Kaçışı, babasının işinden dolayı yeni bir şehre taşınan 10 yaşındaki Chihiro'nun bu yolculuk sırasında başından geçen ilginç olayları konu alır. Mola verdikleri bir yerde yemek yedikten sonra anne ve babası domuza dönüşür. Onları kurtarmak için hayaletlerin kaldığı bir otelde bir süre vakit geçirmek zorundadır. Chihiro burada hayaletlerin gizemini çözecektir.

Tür: Animasyon, Macera, Aile

Seslendirme: (İngilizce versiyon) Daveigh Chase, Suzanne Pleshette, Miyu Irino

IMDb Puanı: 8.6

Kumların Kadını (1964)

Böcekleri incelemek için kırsal alandaki bir köyü ziyaret eden öğretmen Niki Jumpei, eve dönüş için son otobüsü kaçırır ve geceyi oradaki evlerden birinde, bir kadının misafiri olarak geçirir. Fakat sabah uyandığında kendisini kumdan yapılmış bu evin içinde hapsolmuş bir şekilde bulur. Niki için buradan çıkmak pek kolay olmayacaktır. 1964 Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülü kazanan film bir romandan uyarlanmıştır.

Tür: Dram, Gerilim

Oyuncular: Eiji Okada, Kyôko Kishida, Hiroko Itô

IMDb Puanı: 8.5

Ateşböceklerinin Mezarı (1988)

14 yaşındaki Seita ve küçük kız kardeşi Setsuko, babalarının savaşa katılması ve ardından annelerinin ölümünden sonra teyzeleri tarafından evlat edinilir. Fakat buradaki baskı ve zulüme daha fazla dayanamaz ve evden ayrılırlar. İki kardeşin zorlu mücadelesinin anlatıldığı Ateşböceklerinin Mezarı, en iyi Japon animasyon filmleri arasında yer alıyor.

Tür: Animasyon, Dram, Savaş

Seslendirme: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Akemi Yamaguchi

IMDb Puanı: 8.5

Prenses Mononoke (1997)

Mutlu bir yaşam süren Ashitaka, bir gün ormandan gelen bir kötülüğün haberiyle kendisini bambaşka bir maceranın içinde bulur. Orman Tanrısı tüm gücünü kullanarak önüne gelen her şeyi yakıp yıkmaktadır. Küçük bir kızı kurtarmaya çalışırken lanetlenen Ashitaka için Ormanın Ruhu'nu bulup ondan yardım istemekten başka çare kalmamıştır. Ne var ki bu yolculuk onun için pek de kolay olmayacaktır.

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Seslendirme: Yôji Matsuda, Yuriko Ishida, Yûko Tanaka

IMDb Puanı: 8.4

Yaşamak (1952)

Filmde kanser olduğunu öğrendikten sonra kendi hayatının anlamını sorgulamaya başlayan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Oğlu ve üvey kızı tarafından pek umursanmayan Kanji Watanabe için sıradan bir şekilde süren hayat, bu kanser haberinden sonra yeni bir anlam kazanacaktır. Akira Kurosawa’nın yönetmen koltuğuna oturduğu Yaşamak, başarılı Japon filmleri arasında yer alıyor.

Tür: Dram

Oyuncular: Takashi Shimura, Nobuo Kaneko, Shin'ichi Himori

IMDb Puanı: 8.3

Akahige (1965)

Filmde halk kliniğine gönderilen bir doktorun bu görevle birlikte karşılaştığı olaylar ve zihinsel aşamaları anlatılıyor. Burada çeşitli zorluklarla karşılaşan genç doktor, bu hastanede olmasının asıl sebebini sonradan anlayacaktır. Akahige aynı zamanda Akira Kurosawa'nın yönetmenliğini yaptığı son siyah beyaz filmidir.

Tür: Dram

Oyuncular: Toshirô Mifune, Yûzô Kayama, Tsutomu Yamazaki

IMDb Puanı: 8.3

Yürüyen Şato (2004)

Bir cadı tarafından büyüyle doksan yaşında bir kadına dönüştürülen Sophie, çevresi tarafından tanınmaz hale gelir ve yaşadığı şehri terk ederek Howl adında yürüyen bir şatoya yerleşir. Buradaki cinlerden biri Sophie ile benzer bir sorunla karşı karşıyadır. İki kader ortağı iş birliği yaparak bu büyüden kurtulmaya çalışırlar. Bu sırada başlayan büyük bir savaş, onların işini daha da zorlaştıracaktır.

Tür: Animasyon, Macera, Aile

Seslendirme: Chieko Baishô, Takuya Kimura, Tatsuya Gashûin

IMDb Puanı: 8.2

Ran (1985)

Başarılı bir hükümdarın kendisine sadık olduklarını zannettiği çocukları tarafından ihanete uğraması sonucu yaşanan olayların anlatıldığı Ran, Shakespeare'in ünlü eseri Kral Lear'dan uyarlanmıştır. Bu beklenmedik ihanetle gücünü kaybetmeye başlayan baba, çocuklarının hiç görmediği gerçek yüzüyle tanışacaktır. Akira Kurosawa tarafından yönetilen film, Uzakdoğu kültüründen kesitlerle bezenmiş kaliteli yapımlar arasında yer alıyor.

Tür: Aksiyon, Dram, Savaş

Oyuncular: Tatsuya Nakadai, Akira Terao, Jinpachi Nezu

IMDb Puanı: 8.2

Alacakaranlık Samurayı (2002)

Küçük bir köyde yaşayan düşük rütbeli bir samuray, akşamları hasta annesine ve kızına bakmak zorundadır. Samuraylık vazifesinde ne kadar iyi olsa da ev işleri yapan biri olarak şöhret kazanan genç samuray, bir gün kendisine verilen bir görevle onurunu kurtarma fırsatı yakalar. Alacakaranlık Samurayı Hong Kong Film Festivali'nde En İyi Asya Filmi seçilmiştir.

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Hiroyuki Sanada, Rie Miyazawa, Nenji Kobayashi

IMDb Puanı: 8.1