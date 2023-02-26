Yapay zeka kavramı çok önceleri hayatımıza girmiş olsa da son dönemler oldukça popüler ve her geçen gün büyük oranda daha da popülerleşiyor. Öyle ki birçok yapay zeka türü hayatımızın içinde bulunuyor. Peki, yapay zeka güvenilir mi? Gelin, birlikte bakalım.

Yapay Zeka Güvenlir mi?

Yapay zekanın güvenilir olup olmadığını tartışmak için yapay zeka nedir, ne işe yarar? Anlamak gerekiyor. Öyle ki zeka kavramını tam anlamıyla oturtmamaşsanız yapay zeka kavramını anlamanız süreç alacaktır. Zaten bu nedenle yapay zeka dünyayı ele geçirebilir mi? Başlıklı bir çok soru ortaya çıkıyor.

Kısaca yapay zeka ne için kullandığınıza ve nasıl kullandığınıza göre değişiklilk gösterebilir. Bu nedenle yapay zeka hem güvenilir hem de zararlı olabilir.

Örneğin, insanlar yapay zekaya görsel çizdirmek veya yapay zeka görsellerin konumunu bulması eğlenceli ve yararlı olduğu için yapay zeka güvenilirdir.

Fakat kötü amaçlar için kullanılması doğrultusunda yapay zekanın kötü bir davranışı edinmesi ve insanlara zarar vermesi tartışılmakta. Bunun için daha zaman var. Öyle ki yapay zeka tam anlamıyla kusursuz çalışmalı ki bu sürrealist fikirler daha sonraları incelensin.

Yapay zeka uzun yıllardır hayatımızda bulunuyor. Ancak hala tam anlamıyla verimli kullanılamıyor. Bunun nedeni ise yapay zeka hala gelişmekte. Elbette çok iyi çalışan yapay zekalar var. Öyle ki evreni keşfetmemizde bize katkıda bulunuyor.

Yapay zeka sağlıklı bir şekilde kullanıldığı zaman güvenilecek yapılardan biridir. Ancak her şey de olduğu gibi kötü amaçlarla kullanmak ne gibi sonuçları doğuracağını bilmediğimizden şüphe duymamız oldukça normal.

Tabi bu durum birçok komplo teorisini de ortaya atacaktır. Yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi veya yapay zekanın tüm meslekleri ortadan kaldırması en çok konuşulanlar arasında yer alır. Elbette bu sorular bir yere kadar doğal olabilir. Peki, gerçekten de yapay zeka tüm meslekleri ortadan kaldırabilir mi?

Yapay Zeka Tüm Meslekleri Ortadan Kaldırabilir mi?

Hayır, yapay zeka her şeyi yapıyor olsa dahi tüm meslekleri ortadan kaldırmaz. Öyle ki az önce belirtiğimiz üzere insanlar yapay zekayı yararlı bir şekilde kullanırsa sonuçlarda iyi olacaktır.

Örneğin, yapay zekaya resimler yaptırarak sanat dünyasına yeni bir atılım atabilir. Ya da yapay zeka kullanılarak insanlar oyunlar üretebilir ve bu oyun pazarını daha da genişletir.

Kısaca yapay zeka tüm meslekleri ortadan kaldırmaz ama elbette robotlaşmak bazı meslekleri ortadan kaldıracaktır. Bunlardan bazıları kuryeler olabilir. Tabi bu durumun olması için robotların insan maliyetinden daha az olması gerekecektir.



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