Jeep Avenger 4xe Özellikleri ve Fiyatı

2023 yılında tanıtımı yapılan Jeep Avenger, markanın alışık olduğumuz 4x4 konseptinin dışında kalmıştı. 2024’te otomotiv sektörüne damgasını vuran elektrikli araçlardan biri olarak Jeep Avenger 4xe modeli, 4x4 konseptine geri dönüş özelliği taşıyor.

İki adet güçlü elektrikli motorla donatılan Jeep Avenger 4xe, yenilikçi teknolojilerle konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor. Bu yazımızda markanın yeni çift elektrikli motorlu otomobili Jeep Avenger 4xe’nin özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, detaylar!

Jeep Avenger 4xe Özellikleri

Bir adet 136 beygir güç üretme kapasitesine sahip benzinli motor ile birlikte iki adet elektrikli motora ev sahipliği yapan araçta elektrikli motorların ikisi de 29 beygir güç üretebiliyor.

Elektromotorların tork değerine baktığımızda her ikisinin de 190 Nm tork sunduğunu görüyoruz.

Şarj doluluk oranına bakılmaksızın bu otomobilde kullanılan Power Looping teknolojisi, aracın dengeleyici bir tork dağılımına sahip olmasını sağlıyor.

e-DCS6 adlı 6 ileri vitesten oluşan otomatik şanzıman tercih edilmiş.

Aracın 48V’luk sadece elektrikli motorla sürüş imkânı bulunuyor.

Maksimum hız değeri 194 km/saat olarak belirtilirken 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi ise 9.5 saniye olarak belirtilmiş.

30 km/s hıza ulaşıncaya kadar 4x4 modunda çalışan otomobil 30-90 km/s hız aralığında önden geçişli moda geçiyor. Gerektiğinde arka motor da çalışmaya başlıyor.

90 km/s’ten daha yüksek bir hıza ulaştığınızda arka motor komple devre dışı kalıyor.

Araçta farklı sürüş modları mevcut. Spor, otomatik, kar, çamur ve kum modlarından uygun olanı tercih edebilirsiniz.

Bu otomobilin 40 cm’e kadar derinlikteki suda bile gidebildiği söyleniyor.

Jeep Avenger 4xe Fiyatı

Aracın satış fiyatı ile ilgili henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Beklentiler Avrupa satış fiyatı üzerinden paylaşılıyor. Genel anlamda baktığımızda otomobilin Avrupa’da yaklaşık 30.000 Euro gibi bir fiyattan satışa sunulmasını beklediğimizi söyleyebiliriz.

TL olarak vergisiz fiyatı 1.050.000 TL civarında olması beklenen aracın ne zaman satışa çıkacağı da henüz netleşmiş değil. Türkiye’ye gelmesi durumunda belirlenen fiyata vergilerin ekleneceğini de unutmamak gerekiyor. 2024 yılının sonlarına doğru bu aracı yollarda görmeyi umuyoruz.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Jeep Avenger 4xe Türkiye’ye gelirse almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!