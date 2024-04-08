Joker Folie à Deux Filmi Konusu, Oyuncuları ve Çıkış Tarihi

2024 yılında vizyona girmesi beklenen popüler filmlerden biri olan Joker 2’nin afişi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yakında fragmanı çıkacak olan film sinema tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Joker Folie à Deux adlı bu filmde oldukça ünlü isimler yer alıyor. Bu yazımızda filmin konusu, oyuncuları ve çıkış tarihi ile ilgili bilgileri sizin için derledik. İşte, Joker 2 filmi ile ilgili açığa çıkan detaylar!

Joker Folie à Deux Filmi Konusu

Müzikal konseptli bu yapımın ilk filmin devamı niteliğinde olacağı biliniyor. Arthur Fleck adlı ana karakterin başına gelen olaylar filmin ana konusu olarak bizi karşılıyor. Kendisine eşlik eden bir diğer isim ise Harley Quinn olacak.

2019 yılında çıkan ilk filmde cinsellik, çıplaklık ve şiddet gibi ögeler bulunuyordu. Bu filmde de benzer durum söz konusu olabilir. Bu nedenle özellikle beyazperdede filmi izlemek isteyenler için yaş kısıtlaması olacaktır.

Filmin konusu ile ilgili detaylar fragmandan sonra netleşecek ancak şu an için bu filmin bir DC Elseworlds projesinde yer aldığı biliniyor.

Joker Folie à Deux Filmi Oyuncuları

Filmde birden fazla ünlü ve başarılı isim bir arada görev alıyor. Arthur Fleck karakterine can veren isim Joaquin Phoenix olurken, Harley Quinn isimli diğer başrolü Lady Gaga canlandıracak.

Tüm dünyada kendisinden söz ettirmeyi başaran özgün karakteri ve tarzı ile Lady Gaga’nın bu filmde sergileyeceği performans büyük bir merakla bekleniyor.

Filmde rol alacak diğer isimler arasında Brendon Gleeson, Zazie Beets, Jacob Lofland ve Catherine Keener bulunuyor.

Scott Silver ve Todd Phillips’in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda da Phillips oturacak.

Joker Folie à Deux Filmi Çıkış Tarihi

WarnerBros Joker Folie à Deux filmine ait fragmanınhangi tarihte izleyici ile buluşacağını resmi olarak duyurdu.

9 Nisan 2024 Salı günü ilk fragman yayınlanmış olacak. Bu tarihten sonra ise gözler filmin yayınlanacağı tarihe doğru çevrilecek. 2024 yılnın sonbahar aylarında Joker izleyicileri yeni filmi izleme keyfini yaşayabilecek.

Filmin vizyona giriş tarihi 4 Ekim 2024 olarak belirtildi. Henüz izlemediyseniz bu tarihe kadar serinin ilk filmi defalarca kez izleyebilir, Joker’in 2.filmine hazırlık yapabilirsiniz.

Siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Sinemada izlemeyi düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşın.