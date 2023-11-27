Şeyma Subaşı Sayesinde Herkesin Konuştuğu Karaca Air Pro Cook Özellikleri ve Fiyatı

Şeyma Subaşı’nın yer aldığı sansasyonel reklam kampanyası ile sosyal medyanın gündemine oturan Karaca Air Pro Cook, yenilikçi teknolojileri ile öğünlerinizi daha sağlıklı ve lezzetli hale getirmeyi hedefliyor.

Bir kaşık yağ ile sayısız yemek tarifi uygulamanıza imkân tanıyan airfryın sunduğu özellikler, Şeyma Subaşı’nın paylaşımının ardından daha da çok konuşuluyor.

Peki, Air Pro Cook’un özellikleri neler? Satış fiyatı ne kadar? İşte, son zamanların en çok konuşulan airfryer’ı hakkında bilmek isteyeceğiniz tüm detaylar!

Karaca Air Pro Cook Airfryer Özellikleri

5 farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Bu renkler ‘rose gold, black chrome, black copper, iconic beige ve space gray’ olarak sıralanıyor.

6 farklı mod seçeneği mevcut. Sulu yemek, yoğurt hazırlama, fırın, ızgara bu modlsrdan birkaçı.

Less Fat Technology sayesinde bir kaşık yağ ile istediğiniz yemeği yapma imkânı sunuyor.

Duman oluşumunu engellediği için bulunduğu mekânı yemek kokusu sarmıyor.

Circulation Air Tech özelliği sayesinde cihaz içindeki sıcak havanın homojen bir şekilde dağılması ve yiyeceklerin eşit şekilde pişmesi sağlanıyor.

Pişirme haznesi kolayca yerinden çıkarılabiliyor. Üstelik bu hazne bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

İç hazne hacmi 4 litre.

Sesli bilgilendirme özelliğine sahip olduğu için yemeğiniz pişerken gerekli anlarda sesli uyarıları ile sizi bilgilendiriyor.

Standart bir fırın ile kıyaslandığında %41,8 oranında daha az enerji sarfettiği belirtiliyor.

XL 2 in 1, Köz XL ve Manuel olmak üzere üç farklı model seçeneği mevcut.

Bunlardan XL 2 in 1’de ev yemeği pişirme şansınız var. Diğer modellerde ise bu tarz sulu yemekleri pişiremiyorsunuz.

Közleme özelliği ise Köz XL ve Manuel modellerinde kullanılabiliyor. XL 2 in 1’de közleme yapmak için manuel seçeneğinden sıcaklık ve süre ayarlaması yaparak pişirmeyi deneyebilirsiniz

Sebze ve meyve kurutma işlemi için XL 2 in 1 veya Köz XL ürününü tercih etmeniz gerekiyor. Aynı durum yoğurt hazırlama fonksiyonu için de geçerli. Köz modelinde sulu yemek tenceresi mevcut olmadığı için yoğurt hazırlama işleminde hali hazırda bulunan ısıya dayanıklı kapları kullanmanız öneriliyor

Konuşarak bilgilendirme özelliği XL sadece 2 in 1’de aktif. Diğer iki modelde ise ‘sesli bilgilendirme’ var.

Sulu yemek tenceresi sadece XL 2in 1’de yer alıyor.

Tüm modellerin pişirme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabiliyor ancak Black Copper renk seçeneğinde rengi korumak ve kullanım ömrünü uzatmak için elde yıkama yapılması öneriliyor.

Karaca Air Pro Cook Airfryer Fiyatı

Cihazın satış fiyatı tercih ettiğiniz modele göre değişiklik gösteriyor. XL 2 in 1 modeli yaklaşık 4.550 TL gibi bir fiyat etiketine sahip.

Köz XL ürünü ise 2.500 - 3.000 TL aralığında satışa sunuluyor. Manuel modeline baktığımızda güncel ürün fiyatının 2.000 - 2.500 TL aralığında olduğunu görüyoruz.