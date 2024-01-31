Kargo Drone'u DJI Flycart 30 Özellikleri ve Fiyatı

Uzak mesafelere yük taşınmasını sağlayan DJI imzalı bir drone modeli olarak FlyCart 30 tanıtıldı. FC30 kısaltması ile anılan bu cihaz çeşitli hava koşullarına uyum sağlayarak işlevini sürdürebilme özelliğine sahip.

Yüksek taşıma kapasitesi ve uzun süreli uçuş özelliği ile öne çıkan cihaz, güvenlik önlemlerine ekstra önem verilerek tasarlanmış. Peki, DJI Flycart 30’un özellikleri neler? Satış fiyatı ne kadar?

DJI Flycart 30 Özellikleri

Dört rotorlu bir mekanizmaya sahip olan cihaz karbon fiber pervaneler ile destekleniyor. 40 kg’a kadar ulaşan taşıma kapasitesi ve düşük sıcaklıklarda bile çalışabiliyor olması cihazın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

-20 ve + 45 derece aralığındaki sıcaklıklarda uçuşunu gerçekleştirebilen cihaz 12 m/s hızındaki rüzgârlı havalarda da faaliyet gösterebilme becerisine sahip.

Çift batarya takılı olduğunda yaklaşık 16 km’lik bir menzile 30 kg yük ile ulaşabiliyor. Ayrıca havanın soğuk olduğu zamanlarda cihaz kendi bataryalarını ısıtabiliyor. Bu sayede performans kaybının önüne geçilmiş oluyor.

Toplamda sekiz adet pervanesi ve iki adet bataryası olan cihazın yük taşımazken 28 km’ye kadar uçabildiği belirtilmiş. Tek batarya kullanımında ise 20 m/s gibi bir hızla 40 kg’lık taşıma kapasitesi sunabiliyor.

Endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanan drone, toza ve suya karşı dayanıklılık anlamında IP55 derecesi ile sertifikalandırılıyor. Sayısal olarak belli bir değer açıklanmadı ancak belli oranda yağmurlu havalarda bile uçuşun sağlanabileceği belirtiliyor.

Güvenlik önlemlerine baktığımızda cihaz içinde yerleşik radarların yer aldığını görüyoruz. Görüş sistemleri ile desteklenen bu önlemlere ek olarak bir de paraşüt acil durum sistemi bulunuyor. Kaybolma gibi durumlarda bu sistem devreye giriyor. Ayrıca cihazın kendisi uçuştan önce kullanıcılara farklı rota seçenekleri de sunabiliyor.

Aracın kargo için ayrılan bölümü 70 litrelik bir hacme sahip. Kolay iniş yapamayan yükler için ise kablolu vinç sistemi kullanılıyor. Özel bir yazılıma sahip olan cihazda uçuş kontrolü kolaylıkla sağlanabiliyor.

DJI tarafından geliştirilen ‘özel uçuş kontrol yazılımı’ bunun için kullanılıyor. Ayrıca otomatik pilot modları ile cihaz kendi başına da uçuş gerçekleştirebiliyor. Kullanım alanlarına baktığımızda endüstriyel alanda inşaat, yangın söndürme gibi çeşitli operasyonlarda işlevsel çözümler sunabileceğini görüyoruz. Profesyonel taşımacılıkta da işinizi kolaylaştıracağı aşikar.

DJI Flycart 30 Fiyatı

DJI imzalı yeni kargo drone’unun Kuzey Amerika pazarı için geçerli olacak fiyatı duyuruldu. Hava lojistiğine yepyeni bir boyut getiren bu cihazın 22.895 CAD ya da 16.590 USD olarak fiyatlandırılacağı belirtildi.

Cihazın kendisine bu fiyatlardan sahip olmak mümkün ancak akü ve şarj sisteminin harici olarak satın alınması gerekiyor.