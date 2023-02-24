Uygun Fiyata Alınabilecek Elektrikli Bisikletler

Elektrikli bisiklet son zamanlar oldukça popüler olmuş durumda. Hatta birçok insan normal bisikletlerin yerine elektrikli bisiklet almayı tercih ediyor. Ancak elektrikli bisiklet fiyatları da birçok ürün gibi pahalı. Bu nedenle bizler sizler için uygun fiyatlı elektirikli bisikletleri derledik.

Uygun Fiyatlı Alınabilecek Elektrikli Bisikletler

Kuba S15

Volta Vsm

Rks Form S

Volta Vb3

Kuba Speedlight

Kuba S15

Türkiye'deki en ucuz elektrikli bisiklet olan Kuba S15 genellikle BİM veya A101 gibi platformlarda satışa çıkmaktadır. Birçok kişi tarafından sevilerek kullanılsada dezavantajları bir hayli fazla. Öyle ki vites bulunmuyor. Ya da akü çıkarılabilir bir yapıda değil. Şarj etmek isterseniz bisikleti eve çıkarmanız gerekmektedir.

Hız: 25 km/h

25 km/h Menzil: 25/35

25/35 Şarj süresi: 3-4 saat

3-4 saat Vites: yok

yok Fiyat: ortalama 7000

Volta Vsm

En uygun ve en ucuz elektrikli bisikletlerden biri de Volta Vsm'dir. Öyle ki Türkiye'de birçok kişi kullanmaktadır. Kendisinin motosiklet benzeri bir yapısı bulunduğundan birçok kişi tercih ediyor. Aynı zamanda 100 KG taşıma kapasitesi olmuş olsa da 2 kişi kullanan ve 140 KG kapasitesi olduğunu iddia edenler var. Gaz kolu bulunan bisikletin tek dezavantajı hız göstergesinin olmamasıdır. Son olarak 55 KM menzilde 50 kuruşluk elektirik yakmaktadır.

Hız: 25 km/h

25 km/h Menzil: 40 KM

40 KM Şarj süresi: 6-8 saat

6-8 saat Vites: -

- Fiyat: ortalama 10.000

Rks Form S

Elektrikli bisiklet denilince akla gelen markalardan biri de Rks'dir. Hatta birçok modeli bulunduğu için insanlar hangi markayı alacağını bilememektedir. Rks Form S uygun fiyatlı alınabilecek elektirikli bisikletler arasında yer almaktadır.

Hız: 25 km/h

25 km/h Menzil: 50-60 KM

50-60 KM Şarj süresi: 4-6 saat

4-6 saat Vites: 7

7 Fiyat: ortalama 9000

Volta Vb3

Şık bir elektirikli bisiklet isteyen kullanıcıların tercih etmesi gereken model Vb3, birçok kişi tarafından sevilerek kullanılmaktadır.

Hız: 25 km/h

25 km/h Menzil: 30-80 KM

30-80 KM Şarj süresi : -

: - Vites: -

- Fiyat: ortalama 12.000

Kuba Speedlight

Kuba markasının elektrikli bisikletini almak isteyen kullanıcıların tercih edebileceği modeller arasında yer alan Speedlight, şık bir tasarıma sahipken aynı zamanda düşük fiyatlı elektrikli bisikletler arasında yer alır.

Hız: 25 km/h

25 km/h Menzil: 30-35 Km

30-35 Km Şarj süresi : -

: - Vites: 7

7 Fiyat: ortalama 11.500

Bu içeriğimizde sizler için uygun fiyata alınabilecek elektirikli bisikletleri derledik. Peki, sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.