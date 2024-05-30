Elektrikli Kia EV3 Özellikleri ve Fiyatı! Şık Tasarım, Uygun Fiyatla Buluştu

Kia’nın global ölçekte satışa sunmaya hazırlandığı yeni elektrikli otomobili tanıtıldı. B-SUV segmentinde piyasaya sürülecek olan aracın adı Kia EV3 olarak belirlendi. Elektrikli kompakt bir SUV olarak lanse edilen otomobilde Kia’nın kendine has tasarım dilinin kullanıldığını görüyoruz.

Otomobil tutkunları bu araç hakkında oldukça heyecanlı. Biz de bu yazımızda yeni elektrikli B-SUV Kia EV3’ün özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, araç hakkında bilmeniz gereken detaylar!

Kia EV3 Özellikleri

2023 yılında Kia’nın sunduğu konseptin izlerini taşıyan aracın boyutları 4.300 x 1.850 x 1.560 mm olarak belirtiliyor.

Aks aralığı 2.680 mm olan EV3 yenilikçi iç mekân tasarımı ile dikkat çekiyor.

Aracın iç kısmında 12.3 inç boyutunda bir adet dijital gösterge paneline yer veriliyor. Bunun yanında bir adet 12.3 inçlik ekran daha konumlandıırlmış. Bu ekran multimedya ekranı olarak kullanılıyor.

Dijital gösterge paneli ile bilgi-eğlence sistemi arasında kalan boşluğa küçük bir ekran daha yerleştirilmiş. Klima kontrollerinin yapıldığı bu ekranın boyutu ise 5 inç.

Orta konsolda kısıtlı sayıda fiziksel kontrol düğmesi bulunuyor. Diğer kontroller için direksiyon simidinde bulunan tuşlar kullanılabiliyor.

Yine orta konsolda araç içinde işlevselliği artıran saklama alanlarına yer verilmiş. Ayrıca araç park pozisyonundayken kullanabileceğiniz bir adet küçük kayar masa mevcut.

Motor özelliklerine baktığımızda Kia EV3’ün 400 V’luk bir mimari ile kurulu olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle bir adet elektrik motorlu versiyonu ile satışa sunulacak olan araçta iki farklı batarya seçeneği bulunacak.

Standart bataryalı modelin kapasitesi 58,3 kWh iken, diğer versiyonda 81,4 kWh’lik bir batarya kullanılacak.

Aracın uzun menzile uygun yüksek kapasiteli batarya ile 600 km menzil vadettiğini söylemek mümkün.

Bataryanın % 10’dan % 80 doluluk oranına ulaşma süresi ise 31 dakika olarak belirtiliyor.

201 beygir gücündeki 150 kW’lik motorun 100 km/saat hıza ulaşma süresi ise 7,5 saniye olacak.

Bagaj kapasitesinden söz edecek olursak arka tarafta 460 litrelik bir bagaj hacmi bizleri bekliyor. Ek olarak ön tarafta 25 litrelik depolama alanı da mevcut.

Kia EV3 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Aracın öncelikli olarak Güney Kore pazarında satışa sunulması planlanıyor. Bunun için 2024 yılının Temmuz ayı işaret ediliyor.

İlerleyen süreçte ise Avrupa pazarı başta olmak üzere otomobilin globaldeki satışlarının başlaması bekleniyor.

Fiyat konusuna gelecek olursak, aracın başlangıç fiyatı için belirtilen tahmini rakamın yaklaşık 30.000 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yine yaklaşık 1.000.000 TL gibi bir rakama denk geliyor. Vergiler eklendiğinde aracın başlangıç fiyatı daha yüksek olacaktır.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Türkiye’ye geldiğinde satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!