Kia'dan Yeni Uygun Fiyatlı SUV Elektrikli Otomobil: Kia EV3 Tanıtıldı!

Otomobil sektörünün önde gelen markalarından Kia, yeni uygun fiyatlı elektrikli SUV modeliyle sektörde yeniden adından söz ettirmeyi planlıyor.

Özellikle tasarımıyla dikkat çeken yeni Kia EV3 modeli bugün resmî olarak tanıtıldı. Fiyat performans segmentinde değerlendirilen EV3'ün başlangıç fiyatının 30 bin euronun altında olacağı söyleniyor ve Türkiye'de ÖTV indirimiyle birlikte fiyatın oldukça cazip olması bekleniyor.

Kia EV3 Neler Sunuyor?

Ekimde gelecek, %10’luk ÖTV ile

ulaşılabilir olacak‼️



📌Kia'nın Frankfurt’ta ilk kez gösterdiği B-SUV sınıfındaki yeni elektrikli modeli EV3, Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulacak.



📌Önce seri üretim versiyonu ardından konsepti geliştirildi. Bu yüzden konseptle arasında… pic.twitter.com/WV9BDEvvN2 — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) May 23, 2024

Sportage kadar geniş bir iç mekânı bulunan EV3 modeli, 58,3/81,4 kWh batarya seçenekleriyle 410/600 km WLTP menzil sunmayı başarıyor. Elektrik motoru tarafında 204 HP güç ve 283 Nm tork üretebilen Kia EV3, fiyat performans segmentinde olsa da performansından ödün vermiyor.

102/128 kW DC hızlı şarj desteği bulunan EV3, tam 30 dakikada %10'dan %80'e şarj olabiliyor. 12.3 inçlik bilgi-eğlence ekranı LG'nin webOS işletim sistemine sahip ve otomobilde yapay zekâ destekli sesli asistan ve Harman Kardon ses sistemi de bulunuyor.

Kia EV3 Türkiye'de Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Kia'nın bu iddialı yeni modeli Kia EV3'ün önümüzdeki Temmuz ayında ilk olarak Güney Kore'de satışa sunulacağı belirtilirken, Türkiye pazarına gireceği tarih olarak yılın son çeyreği hedefleniyor. Ekim ayında yürürlüğe girecek olan yeni ÖTV indirimiyle birlikte Kia EV3'ün oldukça cazip bir fiyata sahip olması bekleniyor.

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