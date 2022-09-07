En İyi Canlı Yayın Uygulamaları - 2022

Canlı yayın uygulamaları sayesinde kendi yayınınızı yapabilmeniz mümkün. Peki, internet kullanıcılarının yayın yapabilmesine imkân tanıyan en başarılı hizmetler neler? Bu yazıda dünya genelinde popüler uygulamaları bir arada topladık.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber insanların yalnızca internete bağlanarak kendi yayınlarını yapabilmesi mümkün hâle geldi. Bu, bir zamanlar yalnızca bir hayalden ibaretti. Günümüzde ise mobil cihaz ve bilgisayarlar için geliştirilen programlar, canlı yayın yapma işlemini çok pratik hâle getirdi.

Hazırladığımız yazıda insanların çok basit bir şekilde yayın açabilmesine imkân tanıyan birbirinden başarılı hizmetleri sıraladık. Listeye göz atabilir ve hoşunuza giden bir uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Canlı Yayın Uygulamaları Listesi

Twitch

YouTube

Instagram

Facebook

Discord

TikTok

Nimo TV

Bigo Live

Likee

Yukarıda en iyi 9 canlı yayın yapma programı yer alıyor. Listede bulunan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Twitch

İlk olarak 2011 yılının haziran ayında sunulan Twitch, insanların internet aracılığı ile canlı yayın yapabilmesine imkân tanıyor. Günümüzde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan hizmet, gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Popüler hizmette ağırlıklı olarak oyun yayınları yapılıyor. Oyunun yanı sıra ASMR, Yeme İçme, Müzik ve Sadece Sohbet gibi çeşitli kategoriler bulunuyor. ASMR'yi daha önce duymadıysanız ve detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız ASMR nedir, ASMR videosu nasıl çekilir sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Çok başarılı bir arayüze sahip olan hizmet, bu sayede kullanıcılara çok kolay bir kullanım sunuyor. Uygulamada yayın açabilmek için öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Yayın açmayı öğrenmek için Twitch'te canlı yayın nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

YouTube

2005 yılının şubat ayında hizmet vermeye başlayan YouTube, günümüzde dünyanın en popüler video paylaşım platformlarından bir tanesidir. Dünya çapında milyonlarca internet kullanıcısı gün içerisinde uzun süre boyunca vakit geçiriyor. Bunun sebebi ise platformda çok fazla sayıda videonun yer almasıdır.

Popüler hizmette vloglardan oyunlara teknolojiden yemeklere çeşitli türlerde videolar bulabilirsiniz. Google hesabınız ile giriş yapabileceğiniz YouTube, canlı yayın özelliğine de sahip. Hizmet üzerinden kolayca yayın yapabilirsiniz.

Diğer YouTube kanallarının da açtığı yayınları izleyebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay bir kullanım sunan platformda yayını geri sarma işlevi de mevcut.

Instagram

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, ilk olarak 2010 yılının ekim ayında hizmet vermeye başladı. Tüm dünyada çok popüler olan platform, 2012 yılının eylül ayında Facebook (yeni adıyla Meta) tarafından satın alındı.

Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine olanak tanıyan sosyal medya hizmeti Instagram'da çeşitli özellikler bulunuyor. Bu özellikler arasında canlı yayın da mevcut. Uygulama içerisinden yayın açabilir veya diğer kişilerin açtığı yayını izleyebilirsiniz. Instagram canlı yayın özelliği nasıl kullanılır sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Facebook

2004 yılında hizmet vermeye başlayan Facebook, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biridir. Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan hizmet üzerinden gönderi paylaşmanın yanı sıra yayın açabilmeniz de mümkün.

Platformda yayın açma işlemini bilmiyorsanız Facebook'ta canlı yayın nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya bakabilirsiniz. Böylelikle söz konusu işlemin gerçekleştirilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Discord

Android, iOS ve Windows dahil olmak üzere birçok platformda yer alan Discord, ilk olarak 2015 yılının mayıs ayında sunuldu. Kullanıcıların mesaj aracılığı ile iletişim kurabilmesine olanak tanıyan uygulamada ayrıca yayın açma işlevi de yer alıyor.

Yayın işlevinin yanı sıra uygulamada sunucu sistemi bulunuyor. İster kendi sunucunuzu açabilir isterseniz diğer kullanıcılar tarafından açılan bir sunucuya katılabilirsiniz. Ekran paylaşım özelliğine sahip olan hizmette başarılı bir kullanıcı arayüzü mevcut.

TikTok

2015 yılında kullanıma sunulan ve çok kısa süre içerisinde dünya çapında çok büyük bir popülerlik elde eden TikTok, ByteDance tarafından geliştirildi. Kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine olanak tanıyan uygulamada canlı yayın işlevi mevcut.

Başarılı bir arayüze sahip olan sosyal medya platformunda yayın açabilmek için iki farklı kriter bulunuyor. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan hizmette söz konusu işlem için en az 18 yaşında olmanız ve hesabınızda en az 1000 takipçinin yer alması gerekiyor.

Eğer söz konusu iki kriteri de karşılıyorsanız TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Nimo TV

Popüler canlı yayın uygulamaları arasında yer alan Nimo TV, 2014 yılının kasım ayında hizmet vermeye başladı. Popüler hizmette tıpkı Twitch'te olduğu gibi ağırlıklı olarak oyun yayınları yapılıyor. Oyunlar tarafında PUBG, Clash of Clans, Mobile Legends, League of Legends, Fifa Mobile dahil olmak üzere çeşitli kategoriler bulunuyor.

Canlı yayın yapma programı Nimo TV'de yayın açabilmek için hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturma işleminin ardından çok pratik bir şekilde yayın açabilirsiniz. Diğer kullanıcılar tarafından açılan yayınları izleyebilmek için hesabınıza giriş yapmanıza gerek yok.

Bigo Live

Yıllardır hizmet veren Bigo Live, en popüler canlı yayın programları arasında yer alıyor. Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmete PUBG Mobile, Mobile Legends, Candy Crush, Free Fire, The Sims 4, Fallout dahil olmak üzere çeşitli oyun kategorileri bulunuyor.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan platformda çeşitli filtreler de yer alıyor. Canlı yayın yapma programı Bigo Live'da ister kendi yayınınızı açabilir isterseniz diğer kullanıcılar tarafından açılan yayınları izleyebilirsiniz. Google Play Store'da 500 milyondan fazla indirilen uygulamayı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Likee

TikTok benzeri bir uygulama olan Likee, kullanıcıların kısa video oluşturabilmesine ve oluşturduğu videoları paylaşabilmesine imkân tanıyan çok popüler bir hizmettir. Uygulamada yer alan araçlar sayesinde eğlenceli videolar oluşturabilmek mümkün.

Çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen platformda video oluşturma ve paylaşma işlevlerinin yanı sıra canlı yayın özelliği de bulunuyor. Bu işlev sayesinde popüler uygulama üzerinden kolayca yayın açabilirsiniz.

Bu yazıda canlı yayın uygulamaları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.