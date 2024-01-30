Kittl ile Logo Nasıl Oluşturulur?

Kittl, tarayıcı tabanlı bir tasarım aracıdır. Canva ile benzer özelliklere sahip olan bu araç üzerinden sosyal medya içerikleri, etiket, kart, t-shirt, poster ve logo tasarlanabiliyor. 2022 senesinde kullanıma sunulan araç hem kullanışlı hem de sade arayüze sahiptir.

Ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunuyor. Kittl Pro olarak isimlendirilen ücretli versiyonunun fiyatı ise 3.641,62 TL’dir. Biz de bu yazımızda Kittl ile logo oluşturma tekniklerinden bahsedeceğiz.

Kittl ile Logo Oluşturma Teknikleri

Kittl ile logo oluşturma 4 farklı şekilde yapılabilir. Bu logo oluşturma şekillerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Kittl’in Yapay Zeka Oluşturucusu ile Logo Oluşturma

Kittl’a ait sezgisel yapay zeka oluşturucusuyla çok kısa sürede vektör logolar oluşturulabilir. Platformun yapay zeka logo oluşturucusundan yararlanmak için öncelikle “Yeni Proje” butonuna tıklanmalıdır. Çalışma alanının sol tarafındaki menü üzerinden Kittl Al seçilir.

“Logo Oluşturucu” seçildikten sonra logo istemi metin kutusu içerisine yazılır. Metin kutusuna yazı yazıldıktan sonra “Logo Oluştur” butonuna tıklanarak tasarlanan dört grafik görüntülenir. Tasarlanan görüntüler beğenilmediği takdirde yeniden dört farklı logo seçeneği oluşturulabilir.

Oluşturulan logolar üzerinde çeşitli ayarlamalar yapılabilir. Bu ayarlamalar;

Metin yeniden yazılabilir

Metin efektleri değiştirilebilir

Metin efektleri eklenebilir

Tüm öğelerin renkleri değiştirilebilir

Öğe değiştirme işlemi “Elements” kitaplığından da yapılabilir. Platforma ait yapay zeka aracı hem muhteşem logo tasarım fikirleri sunar hem de zamandan tasarruf ettirir.

2. Kittl’e Aktarım Yaparak Logo Oluşturma

Kittl ile logo oluşturma tekniklerinden birisi de geleneksel şekilde logonun çizilip başka yerlerde oluşturulan öğelerin kullanılmasıdır. Platformda dijital ya da elle çizilen bir görsel kullanılarak hızlıca logo oluşturulabilir.

Görüntünün çizilmesinin ardından görüntü taranır ya da harici çizim yazılımına kaydedilir. Daha sonra dosya, çalışma yüzeyinde yer alan “Yüklemeler” sekmesi üzerinden Kittl’de açılır. Burada dosya;

WEBP

PNG

SVG

JPG olarak yüklenebilir.

Kittl Pro üyesi olmayanlar, vektör olmayan dosyaları vektörleştiremez. Fakat SVG yüklendiğinde dosyalar, Kittl üzerinde hem düzenlenebilir hem de vektörleştirilmiş olarak kalacak. Kittl Pro’ya abone olarak vektör olmayan dosyalar yüklenip platformda düzenlenip vektörleştirilebilir.

Kittl’e dosyalar, şeffaf arka planlarla yüklendiyse şeffaflık aynı şekilde kalır. Yükleme işleminin ardından görsel çalışma alanında açılır. Görsel seçilerek daha sonra sağ taraftaki menü üzerinden “Image Vectorizer” seçilir.

İstenmeyen bir arka plana sahip görsel yüklendiği takdirde de ilk olarak “Al Arka Plan Kaldırma” aracı kullanılır. Bu iki aracı da Pro aboneleri kullanabilir.

Yukarıdaki tüm işlemlerin ardından elle çizilen ya da dijital olarak oluşturulan görseller, platformda öğe olarak kullanılır. Logonun tamamlanabilmesi için efektler, yazı tipi ve diğer öğeler eklenir. Pro kullanıcıları, logoyu kullanabilmek için PNG ya da SVG olarak dışarıya aktarabilir.

3. Kittl Elementleri ile Logo Oluşturma

Kittl’nin ana sayfası üzerinden “Yeni Proje” seçilerek platformda yeni bir çalışma alanı açılır. Hemen akabinde “Standart” ve “Oluştur” butonlarına tıklanır.

Kittl Elements, profesyonel bir logo oluşturulması için çalışma alanını daha önceden tasarlanan çalışmalarla doldurmak için yardımcı olur. Kittl Elements Kütüphanesi’ni açmak için ekranın sol tarafındaki menü üzerine imleç getirilerek “Elements” seçilir.

Elements üzerinde;

Soyut öğeler

Şekiller

Çizimler

Süsler yer alır.

Kittl Elements’in sağ tarafındaki “Ayarlar” paneli üzerinden öğelerin rengi değiştirilebilir. Düzgün bir grafik oluşturmak için gölgeler, kenarlıklar vb. efektlerde eklenebilir.

Öğelerin tümü yerleştirilip ayarlama yapıldıktan sonra logoya çeşitli metinlerin eklenebilmesi için ekranın solunda konumlanan Kittl metin aracı kullanılır.

Ekranın sağındaki “Efektler” ve “Ayarlar” panellerinin açılabilmesi için metne çift tıklanır. Bu noktada logonun rengi ve gölgelemesi değiştirilebilir. Aynı zamanda eğri şekildeki efektlerden de yararlanılabilir.

Logo tasarımı bittikten sonra dışarıya aktarılabilir. Bunun içinde ekranın sağ üst kısmındaki “İndir” butonuna tıklanarak indirme ayarları yapılabilir. Kittl Pro kullanıcıları, vektörel görüntüleri SVG olarak dışarıya aktarabilir. Ancak Kittl Free kullanıcıları için böyle bir durum söz konusu değildir.

4. Kittl Şablonu ile Logo Oluşturma

Kittl’da yer alan Şablonlar Kütüphanesi’nde platform kullanıcılarına ait tasarımlar yer alıyor. Kittl Şablonlar Kütüphanesi’nde yer alan şablonlar çok profesyonel şekilde tasarlanmıştır.

Kütüphanedeki şablonların tümü kullanıcılar tarafından düzenlendikten sonra kendi şablonlarıymış gibi düzenlenebilir, yeniden yayınlanabilir ve kullanılabilir.

Logo oluşturmak için ana sayfa üzerinden “Şablonlar > Logolar” seçilir. Kullanıcılar, kendi vizyonlarına uygun olarak daha önce hazırlanan bir tasarıma ulaşmak için şablonların üzerinde konumlanan etiketlerle arama yapabilir. Düzenlemenin yapılabilmesi için seçilen tasarıma tıklanır.

Düzenleme işlemi için herhangi renkler, şekiller ve metinler gibi öğelere çift tıklanmalıdır. Metin ve öğelerin olduğu menülerin üzerinden herhangi bir öğe silinip yerine başka eklenebilir. Kullanıcı yeni eklediğinden memnun kalırsa onu indirebilir.