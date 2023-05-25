Kiwi Markasının En İyi Teknolojik Ev Aletleri

Kiwi markası, teknolojik ev aletlerinde geniş çeşitlilik sunuyor. Kiwi teknolojik ev aletleri arasında ızgara, blendar, çoklu pişirici, kahve makinesi gibi birçok seçenek vardır.

Uluslararası kalite standartları çerçevesinde markanın güvenirliliği garanti altına alınmıştır. Ünlü markanın bünyesinde evde kişinin yaşamını kolaylaştıracak birçok alet geliştirilmiştir.

Kiwi; kurumsal bir çerçeve içinde kullanıcılarına uygun, teknolojik ve kaliteli çözümler sunuyor. Biz de sizlere bu markanın ürünleri hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Kiwi En İyi 10 Teknolojik Ev Aleti

Kiwi Air Friyer 5535

Kiwi Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü

Kiwi KLR-1513 Tiftik Temizleyici

Kiwi KSI-6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü

Kiwi KCM-7542 Filtre Kahve Makinesi

Kiwi 4806 Pilli Led Işıklı Baharat Öğütücü

Kiwi KPP-5413 Izgara

Kiwi KMX-3608 200 W El Mikseri

Kiwi KIM 4700 1 L Kapasiteli Dondurma Yapma Makinesi

Kiwi KMC-6940 Çok Fonksiyonlu Termo Pişirici

1. Kiwi Air Friyer 5535

1000 W’lık güce sahip olan Kiwi Air Friyer 5535; 2 litrelik hazneye sahip. Fırınlama, yağsız kızartma, ızgara yapma ve sıcak havada kızartma gibi özelliklerden oluşuyor.

Kolay temizlenebilen Kiwi Airfryer, ergonomik kullanımlıdır. Sesli uyarı sistemi, otomatik kapanma ve kızartma sepeti gibi özellikleri de vardır.

2. Kiwi Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü

150 W’lık güçten oluşan Kiwi Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü; 50 gr hazneden oluşuyor. Cihazın paslanmaz çelik bıçağı ve paslanmaz çelik kabı bulunuyor. Ayrıca emniyet sistemi de gelişmiş bir cihazdır.

3. Kiwi KLR -1513 Tiftik Temizleyici

Paslanmaz çelik bıçaklardan oluşan Kiwi KLR-1513 Tiftik Temizleyici, çıkarılabilir atık hazneden oluşuyor. Kalınlık ayarı ayrı ayrı geliştirilen cihaz; 2xAA pille çalışıyor.

4. Kiwi KSI-6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü

1200 W güçten oluşan Kiwi KSI-6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü otomatik kapanma özellikli olarak tasarlanmıştır. Asılı ve dikey kumaşların kolayca kırışıklığını giderir.

Sürekli, güçlü ve otomatik buhar sunuyor. Damlatmayan özellikli olarak geliştirilen cihaz; kompakt tasarımlıdır.

5. Kiwi KCM-7542 Filtre Kahve Makinesi

650 W güçten oluşan Kiwi KCM-7542 Filtre Kahve Makinesi; 4 bardak kapasitelidir. Su seviyesi göstergeli haznesi, sıcak tutma fonksiyonu, damlama önleyici sistem ve uzun ömürlü filtreden oluşuyor.

6. Kiwi 4806 Pilli Led Işıklı Baharat Öğütücü

Karabiber, tuz gibi taneli baharatların öğütülmesi için Kiwi 4806 Pilli Led Işıklı Baharat Öğütücü kullanılır. Kiwi 4806 Pilli Led Işıklı Baharat Öğütücüler, paslanmaz çelik gövdeli akrilik hazneli olarak tasarlanmıştır. Led aydınlatmalı olan cihaz, az gürültülü çalışmasıyla beğeni topluyor.

Tek tuşla öğütme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

7. Kiwi KPP-5413 Izgara

Düz tabak şeklindeki Kiwi KPP-5413 Izgara; ayarlanabilir termostattan oluşuyor. 1800 W güçten oluşan cihaz, termostatlı çıkarılabilir kabloya sahiptir. Izgaranın pişirme yüzeyi; 70 x 30 cm’dir.

8. Kiwi KMX-3608 200 W El Mikseri

200 W güçten oluşan Kiwi KMX-3608 200 W El Mikseri; 5 hız ayarından oluşuyor. Güvenlik ayarı, yoğurma çubukları, kolay çubuk çıkartma düğmesi ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalardan oluşuyor.

9. Kiwi KIM 4700 1 L Kapasiteli Dondurma Yapma Makinesi

1 litrelik kapasiteden oluşan Kiwi KIM 4700 Dondurma Yapma Makinesi; sağ ve sol tarafı hareketli motordan oluşuyor. Dondurucu kabının kolayca çıkarılmasını sağlayan pratik tutucu, malzemenin oluşturulması için delikli şeffaf kapak ve ünitesinin alt tarafındaki kaymaz kauçuktan oluşuyor.

10. Kiwi KMC-6940 Çok Fonksiyonlu Termo Pişirici

1.7 L kapasiteli Kiwi KMC-6940 Çok Fonksiyonlu Termo Pişirici; güvenli kilit sistemli olarak dizayn edilmiştir. 40-120 °C aralığında ayarlanabilir pişirme sıcaklığından oluşuyor.

LCD ekran, zaman, ağırlık, sıcaklık ve hız ekranlı olarak tasarlanmıştır. Kolayca sökülüp temizlenebilir şekilde geliştirilmiştir.

Siz Kiwi elektronik ev aletlerinden herhangi birini denediniz mi? Görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.