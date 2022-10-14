Klavye Tuşları Çalışmıyor Nasıl Düzelir?

“Klavye tuşları nasıl etkinleştirilir?” sorusunun cevabı birçok bilgisayar kullanıcısı tarafından merak ediliyor. Bilgisayarda uzun süre çalışanlar için klavyenin etkinliği çok önemlidir. Klavye etkin olmadığı takdirde bilgisayardan çalışmaya devam etmek neredeyse imkansız hale gelir. Eğer masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız işiniz daha kolay.

Yeni klavye alarak bilgisayardaki kalan işlerinize devam edebilirsiniz. Fakat dizüstü bilgisayarlarda durum çok farklıdır. Dizüstü bilgisayarlarda klavye tuşlarını etkinleştirmek için aşağıda belirteceğimiz adımları takip etmeniz gerekiyor. İşte detaylar!

Klavye Tuşları Nasıl Etkinleştirilir?

Klavye kilitlendi yazmıyor gibi problemler tüm bilgisayar kullanıcılarının başına gelebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

Klavye temizlenmeli

Klavyedeki giriş ayarlarına bakılmalı

Klavye sürücüsü tekrar yüklenmeli

Kötü yazılımlara karşı tarama yapılmalı.

1- Klavye Temizlenmeli

Dizüstü klavyelerin klavyesinin temizlenmesi, USB ve kablosuz olanlara kıyasla çok zor. Özel olarak laptop klavyelerinin temizlenmesi için üretilen ürünlerle temizleyerek tuşlardan kaynaklı sorunları çözebilirsiniz.

2- Klavyedeki Giriş Ayarlarına Bakılmalı

Klavye tuşlarındaki sorun temizlendiği halde devam ediyorsa giriş ayarlarına da mutlaka bakılmalıdır. Giriş ayarları için; Başlat > Denetim Masası üzerinden arama kısmına klavye yazılır. Buradan direkt klavye kontrol paneline girilmiş olur. Daha sonra “Yineleme Gecikmesi” ayarları kontrol edilmelidir.

Herhangi bir tuş üzerine basıldığı zaman ekrana gelen karakterlerin arasında gecikme de olabilir. Böyle durumlarda “Filtre Tuşları” ayarlanmalıdır. Filtre tuşlarının ayarlanmasının sonrasında klavye kullanımının kolaylaştırılması için geri dönülüp “Erişim Kolaylığı” tuşuna basılmalıdır.

Bu tuşun ardından ekranınıza gelen seçenek “Klavyenin Kullanımını Kolaylaştır” tuşuna basıp diğer adıma geçiniz. Son adımdaysa ekrana gelen seçeneklerin üzerinden filtre tuşlarıyla ilgili işareti kaldırarak klavye tuşlarının etkinleşip etkinleşmediğini kontrol edebilirsiniz.

3- Klavye Sürücüsü Tekrar Yüklenmeli

“Klavye tuşları çalışmıyor nasıl düzelir?” sorunu klavyenin sürücüsünün eski olmasından kaynaklanabilir. Klavye sürücüsü tekrar yüklenerek klavyenin tuşları etkinleştirilebilir. İlk olarak “Başlat” seçeneğinden sağ tıklanmalıdır. “Aygıt Yöneticisi” daha sonra “Klavyeler” seçilir.

“Klavyeler” seçeneğindeyken klavyeye sağ tıklayarak “Cihazı Kaldır” seçilmelidir. Bilgisayar yeniden başlatılarak otomatik genel klavyeyle sürücülerinin yüklenmesi sağlanabilir.

4- Kötü Yazılımlara Karşı Tarama Yapılmalı

Klavye tuşları çalışmıyor problemi, kötü yazılımlardan kaynaklanabilir. Klavye tuşlarını yeniden etkinleştirmek için virüs taraması yapılmalıdır.

Klavye Tuş Kilidini Aktifleştirme

Klavye tuşları kilitlendiği zaman tuşlara basıldığında çalışmaz. İlk olarak klavyedeki tuşların tümü kontrol edilir. Tuşlarda bozukluk olup olmadığı saptanır. Klavye tuş kilidini aktifleştirme işlemini şöyle açıklayabiliriz:

Windows Tuş Kilidi Aktifleştirme

Tüm klavyelerde Windows tuşu vardır. Windows tuşu, klavyedeki farklı tuşlarla kullanıldığında bilgisayarın fonksiyonelliği artar. Windows tuşuna basıldığında “Başlat” menüsü direkt açılır.

Windows tuşunun etkinleştirilmesi için; Fn+F6 tuş kombinasyonuna basılmalıdır. Fn+F6 tuş kombinasyonu hem dizüstü hem de masaüstü bilgisayarlarda işe yaramaktadır.

“Fn+ Windows” tuşuna basarak aktifleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Windows tuşunun etkinleştirilmesi için “Win Lock” tuşuna basılabilir.

Laptop Klavye Tuş Kilidinin Aktifleştirilmesi

Laptop klavye kilidi açma işlemi için “Shift” tuşuna basılmalıdır. Laptoptaki “Shift” tuşuna yaklaşık olarak 15 saniye basılmalıdır. Bu işlemin ardından laptopun klavyesinin kilidi açılır. Shift tuşu kullanıldığında laptop klavyesi açılmıyorsa aşağıda sıralayacağımız işlemleri denemenizi öneririz;

Laptop kapatılıp yeniden başlatılmalı

Klavyenin sürücüleri güncellenmeli

Num Lock tuşu aktifleştirilmeli

Kötü yazılım ve virüs bulaşıp bulaşmadığı kontrol edilmeli

Harici klavye deneyiniz

Klavyeyi temizleyiniz

Sıvıyla temas edip etmediğine bakınız

“Yapışkan Tuşlar” özelliğinin aktif olup olmadığına bakılmalıdır,

Klavyenizde yaşadığınız çalışmama sorununu çözdüyseniz işinize yarayabilecek bir içeriğimize daha göz atabilirsiniz: En İyi 8 Klavye Uygulaması