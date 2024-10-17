Klavyede Büyüktür (>) ve Küçüktür (<) İşareti Nasıl Yapılır?

Sayıların birbirinden büyük veya küçük olduğunu belirtmek için yanına ‘büyüktür’ veya ‘küçüktür’ yazmak yerine kullanılan başlıca semboller vardır. Bu semboller bazı klavyelerde hali hazırda bulunur. İlgili tuşlara basıldığında kolayca metne eklenebilen küçüktür (<) ve büyüktür (>) işaretleri bazı klavyelerde ise tek tuş ile yazılmaz. Bu noktada kullandığınız cihazın işletim sistemi, modeli, klavye seçimleri gibi etmenler belirleyici olur.

Sayıları büyük – küçük şeklinde sıralamanın yanı sıra Excel’de ‘eğer’ formülünü yazmak için de bu sembollerin nasıl yazıldığını bilmeniz gerekir. Bu içerikte hem Windows hem de Mac cihazlarda klavye ile küçüktür (<) ve büyüktür (>) işaretlerinin nasıl yapıldığını adım adım anlatıyoruz. İşte, detaylar!

Windows Bilgisayarlarda Klavyede Küçüktür Büyüktür İşaretleri Nasıl Yapılır?

İşletim sistemi fark etmeksizin bazı klavyelerde Z harfinin yanında direkt olarak büyüktür (>) ve küçüktür (<) işaretlerinin yer aldığı bir tuş görebilirsiniz. Bu tuşun bulunduğu klavyelerde ilgili sembolleri yazmak oldukça kolaydır. Tuşa bastığınızda oluşan sembol hangisi ise diğerini yazmak için shift tuşuna basılı tutarak aynı tuşa dokunmanız yeterli olur.

Bazı klavyelerde ise küçüktür (<) ve büyüktür (>) işaretleri farklı kısımlarda yer alabilir. Örneğin M harfinin sağ tarafında bulunan virgül ve nokta gibi işaretlerle bir arada küçüktür ve büyüktür işaretlerinin yer aldığı klavyelerden birine sahip olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda shift veya alt tuşu ile sembolün yer aldığı tuşa basıp küçüktür ve büyüktür sembollerini oluşturabilirsiniz.

Eğer klavyede herhangi bir tuşta bu işaretler yer almıyor ise Alt tuşuna basılı tutarak 062 kodunu girerek büyüktür (>) işaretini yazabilirsiniz. Alt + 060 kısayolu ise küçüktür işaretini yazmanızı sağlayacaktır.

Mac’te Klavyede Küçüktür Büyüktür İşaretleri Nasıl Yazılır?

Mac kullanıcılarının sahip olduğu klavyelerde de büyüktür (>) ve küçüktür (<) simgelerinin yerleri değişiklik gösterebilir. Z harfinin yanında bu sembollerin yer aldığını görüyorsanız tıpkı Windows’ta olduğu gibi shift tuşunu kullanarak kolayca istediğiniz sembolü yazabilirsiniz.

Bazı Macbook’larda ise M harfinin yanında sıralanan küçüktür (<) ve büyüktür (>) işaretlerini yazmak için öncelikle bilgisayardaki klavye ayarlarını gözden geçirmeniz gerekir. Türkçe Q klavye seçiliyken bu tuşları kullanmak istediğinizde Ö ve Ç harfleri yazılır.

Klavye seçimini İngilizce – ABC Genişletilmiş olarak değiştirdikten sonra shift tuşuna basılı tutarak '.' ve ',' tuşlarına bastığınızda küçüktür ve büyüktür sembollerinin yazıldığını görebilirsiniz.

Küçüktür (<) ve büyüktür (>) işaretlerinin yanı sıra küçük eşittir (≤) ve büyük eşittir (≥) sembollerinin de nasıl yazıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun için Mac cihazınızda Türkçe Q klavye seçiliyken Option tuşuna basarak . ve , tuşlarına basmanız gerekir.

Yukarıda verdiğimiz bilgileri kullanarak küçüktür (<), büyüktür (>), küçük eşittir (≤) ve büyük eşittir (≥) işaretlerini karakter eşlem ile uğraşmadan hızlı bir şekilde klavyeden yazabilirsiniz. Bu içerikteki bilgiler işinize yaradı mı? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.