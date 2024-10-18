Hepimizin bildiği üzere, Amerikan para birimi olarak tanınan dolar, $ işareti ile ifade ediliyor. Bilgisayar ortamında ve mobilde bu para birimini yazarken $ simgesini yazmak için bazı kısayolları bilmeniz gerekiyor.

Kullandığınız cihazın markasına, klavye türüne ve dil seçimine göre uygulayabileceğiniz basit tuş kombinasyonları ile klavyede $ işaretini yapmak aslında oldukça kolay. Bu yazımızda Windows’ta, Mac’te ve mobilde $ işaretini klavyeden nasıl yapabileceğinizi anlatıyoruz. İşte, detaylar!

Windows’ta Klavyede Dolar ($) İşareti Nasıl Yapılır?

Windows bilgisayarlarda hem Q klavyede hem de F klavyede dolar işaretini yazmak için aynı yöntem kullanılıyor. Eğer bilgisayarınızın klavyesi standart ayarda ise dil seçimi ABD-İngilizce olarak belirlenmiş olacaktır. Bu durumda Shift + 4 tuş kombinasyonu ile kolayca $ işaretini yazabilirsiniz.

Windows cihazınızda klavye dilini Türkçe olarak seçtiyseniz bu sembolü yazmak için Alt Gr + 4 tuş kombinasyonunu uygulamanız gerekir.

Mac’te Klavyede Dolar ($) İşareti Nasıl Yapılır?

Mac cihazınızda klavyeniz Türkçe olarak seçiliyken Option + 4 kombinasyonu ile dolar ($) işaretini yazabilirsiniz.

İngilizce klavye kullanmayı tercih ediyorsanız ve klavye seçiminiz ABC (Genişletilmiş) şeklinde ayarlanmışsa Option yerine Shift tuşunu kullandığınızda dolar ($) işaretini yazmış olacaksınız.

Mobil Cihazlarda Dolar ($) İşareti Nasıl Yapılır?

Telefon, tablet gibi mobil cihazlarda genelde klavyede dolar işareti hali hazırda bulunur. Bu sembolü görüntülemek için klavye modunu değiştirmeniz gerekebilir. Diğer sembollerin bulunduğu sekmeye geçtiğinizde $ işaretini ilgili menüden bulup seçerek yazabilirsiniz.

Bilgisayarda veya mobilde yazı yazarken dolar ($) işaretini kullanmak için klavye kısayollarının yanı sıra karakter eşlem menüsünü de kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu içerikte yazılı olan $ sembollerinden birini Ctrl + C kısayolu ile kopyalayıp Ctrl + V kombinasyonu ile istediğiniz bir yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede dolar ($) işaretinin yanı sıra Euro, Pound gibi para birimlerine ait kısayolları da kullanabilirsiniz. Bunun yanında birçok sembol için uygulanan tuş kombinasyonları da mevcut.

Siz hangi sembolleri klavyeden yazmakta zorlanıyorsunuz? Nasıl yazıldığını öğrenmek istediğiniz işaretler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca diğer içeriklerimizde metinlerde kullanılan yaklaşık, küçüktür, büyüktür gibi diğer sembollerin nasıl yazıldığına ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.