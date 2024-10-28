Klavyede Hashtag (#) İşareti Nasıl Yapılır? Klavyede Kare Yapma

Nasıl yazıldığı en çok merak edilen sembollerden birisi hashtag işareti. Bu işaret aynı zamanda ‘diyez’ ve ‘kare’ işareti olarak da anılıyor. Sosyal medyada kullanılan etiketleri metin olarak eklemek istediğinizde bu sembolü yazmanız gerekiyor.

Sorun şu ki, klavyeler tek tuşla hashtag işareti yapmanıza olanak sağlamıyor. Peki, bu sembolü yazmak için ne yapmalı? Gelin, klavyede hashtag işareti nasıl yazılır birlikte bakalım.

Klavyede Hashtag İşareti Nasıl Yapılır?

Twitter, Instagram, Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarında gönderilere, biyografiye, hikâyeye ve diğer bölümlere konu etiketleri eklerken hashtag işareti kullanılıyor. Bu işareti klavyede yazmak aslında oldukça kolay.

Bilgisayarda hashtag sembolünü yazarken uygulamanız gereken tuş kombinasyonları cihazın işletim sistemine göre farklılık gösteriyor. İçeriğin devamında farklı işletim sistemlerinde nasıl hashtag işareti yapılır, bu konuyu ele alıyor olacağız.

Windows’ta Klavyede Hashtag İşareti Nasıl Yapılır?

Windows cihazlarda klavyenin üst kısmında bulunan rakam tuşlarına dikkatli bakacak olursanız 3 rakamının üstünde hashtag işaretinin yer aldığını görebilirsiniz. Bu tuşa tek başına bastığınızda 3 rakamı yazılacaktır. Shift + 3 yaptığınızda farklı bir sembol, Alt gr + 3’e bastığınızda ise hashtag sembolü karşınıza çıkacak.

Windows’ta klavyenizin Q ya da F klavye olması fark etmeksizin bu tuş kombinasyonunu uygulayarak kolayca hashtag sembolünü yazabilirsiniz.

Mac’te Klavyede Hashtag İşareti Nasıl Yapılır?

Mac cihazlarda da tıpkı Windows’ta olduğu gibi 3 rakamının bulunduğu tuşta hashtag sembolü mevcut.

Bu sembolü yazmak için uygulamanız gereken tuş kombinasyonu ise Option + 3 olarak belirtiliyor.

Yani, Windows’taki Alt gr tuşunun yerini ‘option’ butonu almış oluyor.

Telefonda Hashtag İşareti Nasıl Yapılır?

Android telefonlarda ve iPhonelar’da klavyede hali hazırda bir hashtag tuşu bulunuyor. İlk etapta mesaj veya not yazarken bu sembolü göremiyorsanız muhtemelen harflerin yer aldığı klavyeye bakıyorsunuz.

Sol alt köşede çeşitli sembollerin yer aldığı tuşa basarak hızlı bir şekilde sembol klavyesine geçebilirsiniz. Bu klavyede bulunan hashtag işaretine tıkladığınızda ilgili sembol yazdığınız metne otomatik olarak eklenecektir.

Bu bilgileri yararlı buldunuz mu? Klavyede yazmakta zorlandığınız diğer semboller hangileri? Yorumlarda belirtebilirsiniz.