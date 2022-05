En İyi Gerilim Filmleri - 2022

En iyi gerilim filmleri neler? Bu yazıda gerilim dolu dakikalar yaşatan en başarılı yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız liste üzerinden yeni filmler keşfedebilir ve beğendiğiniz bir yapımı izlemeye başlayabilirsiniz.

Gerilim türü, dünya genelinde çoğu kişi tarafından sevilen türlerden bir tanesidir. Günümüzde çok sayıda gerilim türünde yapım yer alıyor. Peki, bu konuda en başarılı olan yapımlar neler? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız, hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

En İyi Gerilim Filmleri Neler?

The Silence of the Lambs

Panic Room

Take Shelter

Level 16

Black Swan

Run

Hush

The Hidden Face

The Wave

As Above, So Below

Musarañas

The Game

Yukarıda en iyi 12 gerilim filmi yer alıyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. The Silence of the Lambs

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence A. Bonney ve dahası

1991 yılında vizyona giren The Silence of the Lambs isimli yapımda Clarice Starling isimli FBI ajanı, kurbanlarının derisini yüzen bir seri katili yakalamak için Hannibal Lecter'dan yardım alması gerekir. Suç, dram ve gerilim ögelerinin yer aldığı yapım 7 dalda Oscar'a aday gösterildi.

2. Panic Room

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker ve dahası

Meg Altman isimli bir kadın ve kızı, yeni ev satın alır. Evin panik odasında milyonlarca dolarlık bir para yer almaktadır. Bundan haberdar olan Junior, Burnham ve Raoul isimli 3 kişi eve girer ve serveti almaya çalışır.

Senaristliğini ve yönetmenliğini David Fincher'ın üstlendiği yapım 2002 yılıdna vizyona girdi. 48 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 196 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı.

3. Take Shelter

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular:Michael Shannon, Jessica Chastain, Shea Whigham ve dahası

Dram, bilim kurgu ve gerilim ögelerini içeren Take Shelter (Sığınak) isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Jeff Nichols üstlendi. Psikolojik gerilim türündeki en başarılı yapımlardan bir tanesi olan Sığınak 2011 yılında vizyona girdi.

4. Level 16

IMDb Puanı: 6,0

Oyuncular: Katie Douglas, Celina Martin, Sara Canning ve dahası

Bir çift öğrenci, kaldıkları yatılı okulun aslında göründüğü gibi olmadığını fark eder. Dram, gerilim ve bilim kurgu ögelerine sahip olan yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini Danishka Esterhazy üstlendi. 2018 yılında vizyona giren film 1 saat 42 dakika uzunluğunda.

5. Black Swan

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel ve dahası

2010 yılında vizyona giren Black Swan, Nina isimli başarılı bir balerinin hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Darren Aronofsky'ın üstlendiği yapımın senaristliğini Mark Heyman, Andres Heinz ve John McLaughlin yaptı. 13 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 329 milyon doları aşkın gelir elde etti.

6. Run

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Sarah Paulson, Kiera Allen, Sara Sohn ve dahası

Çok başarılı bir psikolojik gerilim filmi olan Run (Gizli Gerçek) isimli filmde bir genç kız, annesinin kendisinden bir sır sakladığından şüphelenir. 2020 yılında vizyona giren Gizli Gerçek 1 saat 30 dakika uzunluğunda. Yönetmenliğini Aneesh Chaganty'nin üstlendiği yapımın senaristliğini Aneesh Chaganty ve Sev Ohanian yaptı.

7. Hush

IMDb Puanı: 6,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: John Gallagher Jr., Kate Siegel, Michael Trucco ve dahası

Ormanın içerisinde bir evde yaşamaya başlayan Maddie isimli sağır yazar, bir gün maskeli katil ile karşı karşıya kalır. Yönetmenliğini Mike Flanagan'ın üstlendiği yapım 2016 yılında vizyona girdi. Korku ve gerilim ögelerini içeren film 1 saat 22 dakika uzunluğunda.

8. The Hidden Face

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Quim Gutiérrez, Martina García, María Soledad Rodríguez ve dahası

2011 yılında vizyona giren The Hidden Face (Gizli Oda) isimli yapımda bir orkestra şefinin kız arkadaşı gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Dram, gizem ve gerilim ögelerini içeren yapımın yönetmenliğini Andrés Baiz üstlendi. Başarılı yapım 1 saat 37 dakika uzunluğunda.

9. The Wave

IMDb Puanı: 6,6

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro ve dahası

Norveç'te 85 metre yüksekliğinde bir tsunami meydana gelir. Bir jeolog, bu felaketin ortasında kalır. Aksiyon, dram ve gerilim ögelerine sahip olan yapım 2015 yılında vizyona girdi. 1 saat 45 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Roar Uthaug üstlendi.

10. As Above, So Below

IMDb Puanı: 6,2

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Perdita Weeks, Ben Feldman, Edwin Hodge ve dahası

Scarlett ve ekibi, Paris'in yer altı mezarlarında hazine ararken korkunç bir yeraltı dünyası ile karşı karşıya kalır. 2014 yılında vizyona giren As Above, So Below (Derin Kabus) isimli filmin yönetmenliğini John Erick Dowdle yaptı. Gerilim, korku ve gizem ögelerini içeren yapım 1 saat 33 dakika uzunluğunda.

11. Musarañas

IMDb Puanı: 6,7

Oyuncular: Macarena Gómez, Nadia de Santiago, Hugo Silva ve dahası

Korku, dram ve gerilim ögelerine sahip olan Musarañas (Tuhaf Ev) isimli yapımda agorafobik olan Montse, kız kardeşi ile birlikte yaşar. Montse'nin üst kat komşusu merdivenlerden düşerek bir bacağını kırar. Montse, bunun üzerine komşusuna yardım eder.

12. The Game

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger ve dahası

Nicholas Van Orton'u doğum gününde kardeşi bir oyuna davet eder. Orton, bunun sonucunda kendisini tehlike ve paranoya dolu bir dünyada bulur. Dram, gizem ve gerilim ögelerini içeren yapım 1997 yılında vizyona girdi.

Bu yazıda gerilim türündeki en başarılı yapımları bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.