Kulaklıktan Ses Gelmiyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Kulaklıktan ses gelmiyor mu? Bilgisayarda veya telefonda ses gelmeme problemi yaşayan kullanıcıların uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu rehberde söz konusu problemin düzelmesine yardım edebilecek çözüm yöntemlerini sıraladık.

Kulaklıktan ses gelmeme sorununun çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin problem, bilgisayarda yaşanıyorsa mevcut sürücülerde sorun olabilir. Eğer siz de kulaklıktan ses çıkmıyor problemiyle karşılaştıysanız aşağıda yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Kulaklıktan Ses Gelmiyor, Çözüm Yolları Neler?

Kulaklık bağlantısını kontrol edin.

Bilgisayarı veya telefonu kapatıp açın.

Ses düzeyini kontrol edin.

Sorun giderme aracını kullanın.

Ses sürücüsünü güncelleyin.

SFC taraması yapın.

Telefonu veya PC'yi güncelleyin.

Kulaklık Bağlantısını Kontrol Edin

Kulaklıktan ses çıkmıyor problemi için uygulayabileceğiniz yöntemlerin ilk sırasında kulaklık bağlantısını kontrol etmek yer alıyor. Eğer kablolu kulaklık kullanıyorsanız kulaklığın jakını çıkarıp dikkatli bir şekilde yeniden takın.

Kulaklık USB girişe sahipse bilgisayardaki farklı bir USB portuna takmayı deneyebilirsiniz çünkü mevcut port bozulmuş olabilir. Bu da kulaklığın çalışmamasına yol açar. Kablosuz kulaklık kullanıyorsanız Bluetooth üzerinden bağlantıyı kontrol edin.

Bilgisayarı veya Telefonu Kapatıp Açın

Eğer bağlantı tarafında herhangi bir problem yoksa bilgisayarı ya da telefonu kapatıp açın. Yeniden başlatma işlemi yazılımsal bazı sorunların düzelmesine yardım edebilir. Kapatıp açma işlemini gerçekleştirdikten sonra kulaklıktan ses çıkıp çıkmadığına bakın.

Ses Düzeyini Kontrol Edin

Eğer kulaklığın ses düzeyi çok kısıksa üründen ses çıkmaz. Bu nedenden dolayı görev çubuğunun sağ alt köşesinde yer alan hoparlör simgesi üzerinden ses düzeyini kontrol edin. Eğer bir sorun görünmüyorsa diğer yönteme göz atabilirsiniz.

Sorun Giderme Aracını Kullanın

Windows bilgisayarda kulaklıktan ses gelmeme sorunu için sorun giderme aracını kullanabilirsiniz. Sorun giderme aracını çalıştırmak için görev çubuğunda bulunan hoparlör simgesine sağ tıklayın ve "Ses sorunlarını gider" seçeneğini seçin. Ekrandaki adımları takip ederek işlemi tamamlayın.

Ses Sürücüsünü Güncelleyin

Can sıkıcı sorun, PC'de yer alan mevcut sürücüden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle ses sürücüsünü güncellemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor. İlkinde Başlat menüsüne sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisi'ni seçin.

Açılan pencereden ses sürücüsüne sağ tıklayın. "Sürücüyü Güncelleştir" seçeneğini seçin ve ekranda yer alan adımları takip edin. İkinci yöntem ise çok daha pratiktir. Eğer bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Bu programlar güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve günceller.

SFC Taraması Yapın

Görev çubuğundaki arama kutucuğuna basın.

Cmd yazın.

Ctrl ve Shift'e basılı tutarak Komut İstemi'ne tıklayın.

Evet butonuna basın.

Komut satırına sfc /scannow yazın.

Enter tuşuna basın.

Telefonu veya PC'yi Güncelleyin

Sorunu bilgisayarda yaşıyorsanız Windows + I kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini görüntüleyin ve "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin. Windows Update sekmesinden "Güncelleştirmeleri denetle" butonuna tıklayın.

Söz konusu problemi telefonda yaşıyorsanız ilk olarak cihazın ayarlar sayfasını açın. Bir sonraki adımda Sistem kategorisine girin. Açılan sayfa üzerinden "Yazılım Güncellemesi" kategorisini görüntüleyin. Bunun ardından güncelleme işlemini yapın.

Bu yazıda laptopta veya telefonda kulaklıktan ses gelmiyor sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.