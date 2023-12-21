Kung-Fu Panda 4 Konusu ve Çıkış Tarihi

DreamWorks Animation’ın yapımcılığını üstlendiği Kung Fu Panda serisinin dördüncü filmi çok yakında vizyona giriyor. 3 filmlik bir seri halinde yayınlanan yapım animasyon sevenlerin ilgisini çekmişti. İzleyiciler dördüncü filmin ne zaman geleceği konusunda oldukça heyecanlıydı.

Sonunda beklenen açıklama geldi ve Kung Fu Panda 4’ün yayın tarihi belli oldu. Peki, bu filmin konusu nedir? Hangi tarihte izleyici ile buluşacak? Merak edilen tüm detaylar içeriğimizin devamında!

Kung Fu Panda 4 Konusu

Son filmin konusunu ele almadan önce genel olarak serinin nasıl bir öyküye sahip olduğunu hatırlayalım. Ana karakterimiz Panda Po, gerçek bir kung fu hayranı olarak karşımıza çıkıyor.

Ailesinin makarna restoranında çalışan sevimli panda her ne kadar bu sporu seviyor olsa da pek yetenekli olduğu söylenemez.

Hayatında bir dönüm noktası olarak kendisinin Korkusuz Beşli’ye katıldığını görüyoruz. Bu beşlide Kung Fu ustası olan Shifu, Maymun, Mantis, Kaplan ve Turna isimli karakterler yer alıyor.

Onlarla birlikte dövüşmeye başlayan Panda Po kendisini zorlu görevlerin içinde buluyor. Bu sayede hem rütbesi hem de yetenekleri gittikçe gelişiyor. Böylece kendisi adeta kötülere korku salan usta bir savaşçıya dönüşüyor.

Dördüncü filme gelecek olursak bu yapımda Po, Barış Vadisi’nde ruhani lider olma yolunda ilerliyor. Eski görevi olan ‘Ejderha Savaşçısı’ rolü için ise bir başkasına ihtiyacı oluyor ve yeni Kung Fu uygulayıcısını kendisi yetiştirmesi gerekiyor. Aynı zamanda Bukalemun adlı kötü bir karakter ile mücadele etmesi gerekiyor.

Kung Fu Panda 4 Yayın Tarihi ve Kadrosu

Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanan filmin vizyona gireceği tarih sonunda belli oldu. Serinin diğer filmini izleyenler bu konuda oldukça heyecanlı. Öyleyse kendilerine güzel bir haber vermiş olalım.

Serinin dördüncü filmi 8 Mart 2024 tarihinde beyazperdede izleyicisi ile buluşacak. Yönetmenliğini Mike Mitchell’in üstlendiği yapımda Stephanie Ma Stine ortak yönetmen olarak görev alıyor. Filmde rol alan ünlü isimler ise şu şekilde sıralanıyor:

Dustin Hoffman

Angelina Jolie

Jack Black

Jackie Chan

Bryan Cranston

Ian McShane

Seth Rogen

David Cross

Lucy Liu

Ke Huy Quan

Son olarak, animasyon filmi olduğu için bu listede yer alan ünlü isimlerin seslendirme alanında performans göstereceğini de hatırlatmış olalım.