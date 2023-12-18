Artık Netflix’te: Super Mario Bros Filmi, Kadrosu ve Konusu

90’lı yılların vazgeçilmez oyunu ‘Super Mario’ 2023 yılında beyaz perdeye taşındı. 1985’te Nintendo ile hayatımıza giren Mario karakterinin sevimli tiplemesi ve içine atıldığı maceralar bu sefer sinema ekranında karşımıza çıkmıştı.

3D animasyonlar ile zenginleştirilen bu film şimdi de Netflix’te izleyicileri ile buluşuyor. Peki, 7’den 70’e herkesin tanıyıp bildiği Super Mario filminin konusu ne? Hangi karakterler filmde karşımıza çıkacak? Bu karakterleri kim seslendiriyor? İşte, Super Mario Kardeşler filmi ile ilgili detaylar!

Super Mario Bros Filmi Konusu

Oyundaki ana karakterimiz tesisatçı Mario filmde de başrolde yer alıyor. Nintendo oyunlarının çeşitli aşamalarında karşımıza çıkan ailenin diğer üyelerinden Luigi bu filmde kardeşi Mario ile birlikte büyük bir maceraya atılıyor.

Yıllarca oyun konsollarında Bowser’dan korumaya çalıştığımız ‘Prenses Peach’, tesisatçı kardeşler ile hiç ummadık bir şekilde tanışıyor.

Filmin en başında tesisat işi için yola çıkan Brooklyn’li kardeşler Mario ve Luigi bu sefer ana su borusunu tamir etmekle görevlendiriliyor. İki kardeş kafa kafaya verip yer altında çalışmalarını sürdürürken bir anda gizemli bir borunun içine düşüyorlar.

Bu boru sandığınız gibi tesisatçı kardeşleri denizin derinliklerine veya kanalizasyonun tam ortasına çıkarmıyor. Aksine Luigi ve Mario bir anda sihirli bir dünyanın içine düşüyor.

Bu serüvende iki kardeşin yolları birbirinden ayrılıyor ve her ikisi de farklı bölgelere savruluyorlar. Birbirlerini arayıp bulmaya çalışan kardeşlerin yaşadığı maceralara eşlik eden isim ise tabi ki Prenses Peach oluyor.

Super Mario Bros Filmi Kadrosu

Aaron Horvath ve Michael Jelenic’in yönetmenliğini üstlendiği yapımın senaryosu Matthew Fogel’e ait. Animasyon filmi olduğu için görsel anlamda sahne alan gerçek bir oyuncu yok ancak karakterlerin seslendirmesinde aşağıdaki isimler görev almış:

Chris Pratt – Mario

Charlie Day – Luigi

Jack Black - Bowser

Anya Taylor-Toy – Princess Peach

Keegan-Michael Key – Toad

Seth Rogen – Donkey Kong

Fred Armisen – Cranky Kong

Sebastian Maniscalco – Spike

Kamek – Kevin Michael Richardson

Lumalee – Juliet Jelenic

Mario’nun Babası / Giuseppe – Charles Martinet

King Penguin – Khary Payton

Toad General – Eric Bauza

Uncle Tony – Rino Romano

Mario’nun Annesi – Jessica DiCicco

Uncle Arthur – John DiMaggio

Koopa General – Scott Menville

Üç boyutlu animasyon filmi olarak sinemada izlediğimiz yapımda grafiklerin ve 3D efektlerin son derece etkileyici ve başarılı olduğunu görmüştük.

2023 yılında Barbie’den sonra en çok hasılat yapan ikinci film olan Super Mario Bros’un 3 Aralık’tan itibaren Netflix’te izlenebileceği duyuruldu ancak platformda henüz gözükmüyor. İsteyenler Apple TV aracılığıyla şimdilik filme ulaşabilir.

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