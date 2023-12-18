Artık Netflix’te: Super Mario Bros Filmi, Kadrosu ve Konusu
2023 yılının en iyi gişe yapan 2. filmi Super Mario Bros Netflix'e geliyor. İşte, film hakkında tüm detaylar!
90’lı yılların vazgeçilmez oyunu ‘Super Mario’ 2023 yılında beyaz perdeye taşındı. 1985’te Nintendo ile hayatımıza giren Mario karakterinin sevimli tiplemesi ve içine atıldığı maceralar bu sefer sinema ekranında karşımıza çıkmıştı.
3D animasyonlar ile zenginleştirilen bu film şimdi de Netflix’te izleyicileri ile buluşuyor. Peki, 7’den 70’e herkesin tanıyıp bildiği Super Mario filminin konusu ne? Hangi karakterler filmde karşımıza çıkacak? Bu karakterleri kim seslendiriyor? İşte, Super Mario Kardeşler filmi ile ilgili detaylar!
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Teknolojik gelişmelerle birlikte animasyon filmleri bambaşka boyuta geçti. Bu film türünün sayısının artmasının yanı sıra farklı anlatım tarzlarının olması öne çıkmalarını sağlıyor.
Super Mario Bros Filmi Konusu
Oyundaki ana karakterimiz tesisatçı Mario filmde de başrolde yer alıyor. Nintendo oyunlarının çeşitli aşamalarında karşımıza çıkan ailenin diğer üyelerinden Luigi bu filmde kardeşi Mario ile birlikte büyük bir maceraya atılıyor.
Yıllarca oyun konsollarında Bowser’dan korumaya çalıştığımız ‘Prenses Peach’, tesisatçı kardeşler ile hiç ummadık bir şekilde tanışıyor.
Filmin en başında tesisat işi için yola çıkan Brooklyn’li kardeşler Mario ve Luigi bu sefer ana su borusunu tamir etmekle görevlendiriliyor. İki kardeş kafa kafaya verip yer altında çalışmalarını sürdürürken bir anda gizemli bir borunun içine düşüyorlar.
Bu boru sandığınız gibi tesisatçı kardeşleri denizin derinliklerine veya kanalizasyonun tam ortasına çıkarmıyor. Aksine Luigi ve Mario bir anda sihirli bir dünyanın içine düşüyor.
Bu serüvende iki kardeşin yolları birbirinden ayrılıyor ve her ikisi de farklı bölgelere savruluyorlar. Birbirlerini arayıp bulmaya çalışan kardeşlerin yaşadığı maceralara eşlik eden isim ise tabi ki Prenses Peach oluyor.
Super Mario Bros Filmi Kadrosu
Aaron Horvath ve Michael Jelenic’in yönetmenliğini üstlendiği yapımın senaryosu Matthew Fogel’e ait. Animasyon filmi olduğu için görsel anlamda sahne alan gerçek bir oyuncu yok ancak karakterlerin seslendirmesinde aşağıdaki isimler görev almış:
- Chris Pratt – Mario
- Charlie Day – Luigi
- Jack Black - Bowser
- Anya Taylor-Toy – Princess Peach
- Keegan-Michael Key – Toad
- Seth Rogen – Donkey Kong
- Fred Armisen – Cranky Kong
- Sebastian Maniscalco – Spike
- Kamek – Kevin Michael Richardson
- Lumalee – Juliet Jelenic
- Mario’nun Babası / Giuseppe – Charles Martinet
- King Penguin – Khary Payton
- Toad General – Eric Bauza
- Uncle Tony – Rino Romano
- Mario’nun Annesi – Jessica DiCicco
- Uncle Arthur – John DiMaggio
- Koopa General – Scott Menville
Üç boyutlu animasyon filmi olarak sinemada izlediğimiz yapımda grafiklerin ve 3D efektlerin son derece etkileyici ve başarılı olduğunu görmüştük.
2023 yılında Barbie’den sonra en çok hasılat yapan ikinci film olan Super Mario Bros’un 3 Aralık’tan itibaren Netflix’te izlenebileceği duyuruldu ancak platformda henüz gözükmüyor. İsteyenler Apple TV aracılığıyla şimdilik filme ulaşabilir.
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