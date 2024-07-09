Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yeni projesi kapsamında KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı sunuluyor. Seyahatsever isimli bu proje ile yurtlarda ücret ödemeden konaklayabilmek için başvuru yapmanız gerekiyor.

Peki, bu yurtlar nerelerde bulunuyor? Hangi şehirlerdeki KYK yurtları Seyahatsever Projesi kapsamında ücretsiz konaklayabileceğiniz yurtlar arasında yer alıyor? Gelin, yakından bakalım!

KYK Yurtlarında Ücretsiz Konaklama Koşulları

8 Temmuz – 25 Ağustos tarihleri arasında KYK yurtlarından yararlanma imkânınız olacak. Bu proje sadece belli yaş grubundaki kişilerin katılımına açık. 18-30 yaş aralığında bulunmayan bireyler başvuru yapamayacak.

KVK yurtdlarında proje kapsamında konaklayabilmek için sanılanın aksine öğrenci olma şartı aranmıyor.

Misafir olarak yurtlara giriş yaptığınızda TC kimlik kartınızın yanınızda bulunması gerekiyor.

Projenin en güzel yanlarından birisi, şüphesi konaklamaların ücretsiz yapılacak olması.

KYK yurtlarında konaklamak için yurtlara ilk giriş saati 16:00 olarak belirlenmiş. Çıkış saatinin ise 13:00 olduğu belirtiliyor. Yurtlarda konaklanıldığı süre boyunca sabahları en erken yurttan çıkış saatinin 05:00 olacağı belirtiliyor. Son giriş saati ise 01:00 olacak.

Her gün düzenli olarak 13:00 – 17:00 saatleri arasında temizlik yapılacağı için odaların boşaltılması gerekecek.

Seyahatseverler için maksimum konaklama süresi 5 gün olarak belirtiliyor.

KYK Yurtlarında Ücretsiz Konaklama Nasıl Yapılır?

Seyahatsever projesi ile ücretsiz bir şekilde KYK yurtlarında konaklamak isteyenlerin öncelikle yukarıdaki şartları kabul etmesi gerekiyor.

Ardından başvuru süreci tıpkı otellerde olduğu gibi rezervasyon sistemi ile ilerliyor.

Kalmayı düşündüğünüz KYK yurduna ulaşmak için öncelikle 444 0 472 (ALO GSB) hattını arayabilirsiniz.

Konaklama tarihinden en az bir gün önce bu numaradan yetkililere ulaşıp adınızı soyadınızı ve T.C. kimlik numaranızı ileterek rezervasyon oluşturabilirsiniz.

Yaz döneminde yaklaşık 1,5 ay gibi bir süre ile boyunca geçerli olacak Seyahatsever projesinde bulunan kursları bulmak için seyahatsever.gsb.gov.tr resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Burada yapacağınız şehir seçimine göre kalacağınız yurtların listesini görüntüleyeceksiniz.

Sıralanan yurtlarda kapasite, cinsiyet, adres ve iletişim numarası gibi bilgilere kolayca erişebilirsiniz.

Öğrenci olma şartı aranmayan bu proje, gençlerin yurdun dört bir yanını doya doya gezmesi için aslında müthiş bir fırsat. Siz de belirtilen tarihlerde seyahat planınızı bu programa uygun olarak oluşturabilirsiniz.