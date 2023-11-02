2024'ün Resmî Tatil Günleri Belli Oldu: 7 Gün İzinle 40 Gün Tatil Fırsatı!

2023 yılının son aylarına girmişken yeni yılın resmî tatil günleri de açıklandı. 2024 yılında toplam kaç gün tatil yapılabileceği belli oldu. Önümüzdeki sene, diğerlerinden farklı olarak daha fazla dinlenme fırsatı bulunabilir.

7 Gün İzinle 40 Gün Tatil Fırsatı!

2024 yılının resmî tatil günleri belli oldu. Yeni yılda tatil günlerini değerlendirmek isteyen çalışanlar, yıllık izinlerini resmî tatillerle birleştirerek daha fazla dinlenmenin yollarını aramayı başladı.

Uzun uzadıya tatil yapmak isteyen kişiler, 7 gün izin kullanarak 40 gün boyunca tatil yapabilirler.

İşte 2024'ün tatil günleri:

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı (Hafta sonu ile birlikte 3 gün)

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.)

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi izin alarak 4 gün tatil)

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı (Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil)

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (2 gün izin alarak 9 gün tatil)

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil)

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı (Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil)

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil)

Peki siz yeni yılda kaç gün tatil yapmayı planlıyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.