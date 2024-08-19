KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman? (2024)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Peki, barınma ihtiyacının karşılanmasına yardım eden yurt başvurusu hangi tarih aralığında yapılacak?

KYK yurt başvuru süreci genellikle yaz aylarının sonlarına doğru başlar. Başvuru tarihi her yıl değişebileceğinden ötürü KYK'nın resmî web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından güncel duyuruları takip etmek büyük öneme sahiptir.

KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

KYK yurt başvurusunun ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Yurt başvurusu geçtiğimiz yıl 29 Ağustos tarihinde başlamıştı.

KYK yurt başvuru tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında buradan bilgi vereceğiz.

KYK Yurt Ücretleri (2024)

Güncel KYK yurt ücretleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz dönem KYK yurt fiyatları tip 1 aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL, tip 6 ise aylık 570 TL şeklinde belirlenmişti.

KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Devlet'i ziyaret edin.

Sağ üst köşedeki "Giriş Yap" butonuna tıklayın.

Hesabınıza giriş yapın.

Arama kutucuğuna "KYK Yurt başvurusu" yazın.

"Yurt Başvurusu" hizmetini açın.

"Başvuru bilgileri", "Kimlik bilgileri", "Öğrenim bilgileri" dahil olmak üzere birden fazla aşamadan oluşan bir sayfa ile karşılaşacaksınız.

"Kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyin.

"Devam Et" butonuna basın.

Ekranda yer alan gerekli bilgileri girin.

İşlemin son aşamasında "Başvur" butonuna basın.

KYK yurt başvurusu yapma işlemi çok pratik ve hızlı şekilde tamamlanabiliyor. Bu süreç e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerinden e-Devlet şifresi alması gerekiyor.

e-Devlet'i üzerinden hesabınıza giriş yapıp arama kutucuğuna "KYK Yurt başvurusu" yazın. "Yurt Başvurusu" hizmetinden başvuru sürecini tamamlayabilirsiniz.

KYK İlk Kayıt Ücreti Nedir?

İlk kayıt ücreti, yurda ilk kez yerleştirilen öğrencilerin ödediği ücrete deniyor. Bu ücretin içinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti yer alıyor. Ücretin miktarı, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor.

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra e-Devlet üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetinden taahhütname onayının yapılması gerekiyor. Bir sonraki adımda başvuru sonuç ekranında yer alan belgeler, yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.