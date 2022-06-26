Labrador Retriever Hakkında İlginç Bilgiler

Labrador Retriever, özellikleri ile dikkat çeken en popüler köpek ırklarından bir tanesidir. Oldukça sevimli, sadık ve arkadaş canlısı olan Labrador hakkında çeşitli ilginç bilgiler bulunuyor. Bu yazıda Labrador Retriever hakkında ilginç bilgiler listesi hazırladık.

Labrador, pek çok ülkede en sevilen köpek ırklarının başında geliyor. Uysal, sevimli ve enerjik köpekler, Türkiye'de de oldukça popüler durumda. 27 ila 34 kilogram civarında bir ağırlığa sahip olan sevimli canlılar sarı, siyah veya koyu kahverengi olabilir.

Kanada'da yer alan rehber köpeklerin yüzde 60 veya yüzde 70'lik kısmını Labrador oluşturuyor. Duygusal bir köpek ırkı olan Labrador hakkında bazı ilginç bilgiler mevcut. Eğer bir Labrador köpeği sahiplenmeyi düşünüyorsanız, hazırladığımız listeye göz atabilir ve böylelikle sevimli canlılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Labrador Retriever Hakkında Enteresan Bilgiler Listesi

Sınırsız enerjiye sahiptir.

Suyu çok sever.

Çeşitli alanlarda görev alabilir.

Av köpekleridir.

Çok hızlı koşar.

Çok kolay eğitilir.

Çok fazla tüy döker.

Çok iştahlıdır.

Obeziteye yatkındır.

Uzun ömre sahiptir.

Çok fazla havlamaz.

Ayrılık kaygısı yaşayabilir.

Yukarıda Labrador Retriever köpekleri hakkında enteresan bilgiler bulunuyor. Listede yer alan bilgiler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için aşağıya göz atabilirsiniz.

Sınırsız Enerjiye Sahiptir

Labradorlar muazzam miktarda enerjiye sahiptir. Dolayısıyla bu köpekleri her gün düzenli olarak uzun tempolu yürüyüş de dahil olmak üzere çeşitli egzersizler yaptırmanız oldukça önemlidir. Sevimli canlılar canı sıkıldığında ve egzersiz yapmadıklarında evi birbirine katabilir.

Söz konusu nedenden dolayı düzenli olarak yürüyüşe çıkarmanın yanı sıra köpek oyuncakları da almanız gerekir. Böylece köpek yalnız kaldığı vakitlerde oyuncak ile oyalanır ve üzerindeki gerilimi atar.

Suyu Çok Sever

Suyu çok seven Labradorlar yüzmekten epey keyif alır. Kalın kuyruklarını adeta bir dümen gibi kullanan köpekler, perdeli ayakları sayesinde çok hızlı bir şekilde yüzer. Söz konusu köpekler ayrıca suyu engelleyen ve sıcak tutan kalın çift katmana sahiptir.

İnsanlar ile benzersiz bir bağ kuran canlıları çok sık banyo yaptırmak iyi bir fikir olmayabilir çünkü bu durum ciltte kuruluğa, kaşınmaya ve hatta pullanmaya yol açabilir.

Çeşitli Alanlarda Görev Alabilir

Labradorlar hizmet köpeği olarak görev almanın yanı sıra arama kurtarma, bomba ve yasa dışı madde tespiti gibi oldukça önemli ve kritik görevlerde de yer alabilir. Yetenekli köpek ırkı olan Labradorlar gelişmiş koku duyusuna sahiptir ve çok çalışkandır. Söz konusu canlılar bu nedenlerle söz konusu aktivitelerde görev alır.

Av Köpekleridir

Labrador Retriever köpekleri aslında av köpekleridir. Labradorlar oldukça uzun yıllar önce av köpekleri olarak yetiştirildi. Bu köpekler günümüzde avcılık konusunda insanlara saatlerce yardım edebilir.

Çok Hızlı Koşar

Labrador köpeğiniz ile hiç yarışmayı denediniz mi? Eğer bunu yaparsanız muhtemelen yarışı kaybedeceksiniz çünkü sevimli canlılar 3 saniyede saatte yaklaşık olarak 19 kilometre hıza ulaşabilir.

Çok Kolay Eğitilir

Labradorlar inanılmaz derecede zekidir ve en yakın dostlarını memnun etmekten hoşlanır. Bu, onların eğitilmesini oldukça kolay hâle getirir. Bu köpekler bazı ırkların aksine yeni bir şey denerken hemen yapamasa bile üzülmez. Bir aktiviteyi tekrar denemekten mutluluk duyar.

Biraz zaman ve çalışma ile en yakın dostunuzu kolayca eğitebilirsiniz. Labradorların ağırlıklı olarak hizmet köpeği olarak kullanılmasının nedeni budur.

Çok Fazla Tüy Döker

Sevimli canlılar çok fazla tüy döker. Bu, evinizin içerisinde ya da çevresinde çok fazla köpek tüyü olacağı anlamına gelir. Bu sebepten ötürü köpeğinizin tüylerini düzenli olarak tarayabilirsiniz.

Çok İştahlıdır

Labradorların iştahı tıpkı enerjileri gibidir. Çok iştahlı olan köpekler yemek gibi kokan her şeyi yemeye çalışır. Söz konusu canlılar ayrıca ödül olarak yiyecek almaktan çok keyif alır.

Obeziteye Yatkındır

Labradorlar, obeziteye yatkın hâle getiren bir genetik mutasyona sahiptir. Aşırı kilo, köpekler için oldukça büyük bir sorundur. Meydana gelebilecek sağlık problemleri arasında yaşam süresinin kısalması, kalp sorunları, yaşam kalitesinin düşmesi, eklem sorunları ve hatta kanser riskinin artması bulunuyor.

Köpeğinizi ideal kiloda tutmak yalnızca yaşam kalitesini arttırmakla kalmaz aynı zamanda yaşam sürelerini de önemli ölçüde uzatabilir. Söz konusu canlıların kilo almaya eğilimli olduğunu bilmek, önlem almanın ilk adımıdır. Kaliteli köpek mamasının yanı sıra düzenli beslenme ve egzersiz de önemlidir.

Uzun Ömre Sahiptir

Labradorlar her ne kadar en uzun yaşayan hayvanlar kadar ömre sahip olmasa da uzun yıllar boyunca yaşayabilirler. Bir köpeğin ortalama ömrü yaklaşık olarak 10 yıldır. Labradorun ömrü ise ortalama ömrü 15 yıl civarındadır. Dolayısıyla yavru labrador sahiplenecekseniz, 10 yıldan fazla sürecek bir dostluğa hazır olduğunuzdan emin olun.

Çok Fazla Havlamaz

Labrador köpeği çok havlar mı sorusu oldukça merak ediliyor. Labradorlar iyi bir bekçi köpeği olamaz çünkü davetsiz misafirlere ve gürültülere tepki olarak genellikle havlamazlar. Normalde de çok havlamayan köpekler saldırgan değildir fakat en yakın dostlarını korumak için agresif hâle gelebilir.

Ayrılık Kaygısı Yaşayabilir

Labrador Retriever ırkı uzun süre boyunca yalnız bırakıldığı takdirde ayrılık kaygısı yaşayabilir. Her köpek bu kaygılara karşı farklı tepkiler verir fakat sonuç genellikle iyi olmaz. En yakın dostunuzu uzun süre yalnız bırakmadığınızdan emin olun. Buna ek olarak sevimli dostunuz ile sık sık eğlenceli zaman geçirmeye çalışın.

Bu yazıda Labrador ile ilgili oldukça enteresan bilgileri sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.