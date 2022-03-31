Laptop Touchpad Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Touchpad çalışmıyor sorunu nasıl çözülür sorusunun yanıtını arayan dizüstü bilgisayar kullanıcıları için oldukça detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde yer alan yöntemleri kullanarak söz konusu problemi çözebilirsiniz.

Harici bir fare olmadığı zamanlarda oldukça kullanışlı olan dokunmatik yüzey bazen çalışmayabilir. Bu problemin ortaya çıkmasında birçok faktör etkili olabilir. Bu faktörler arasında sistemin donması, donanımsal arıza meydana gelmesi, touchpad’in yanlışlıkla devre dışı bırakılması, güncel olmayan sürücüler ve touchpad’e toz ve kirin birikmesi yer alıyor.

Dokunmatik yüzey çalışmıyor problemi ile karşı karşıya kalan kullanıcıların uygulaması gereken bazı yöntemler mevcut. Hazırladığımız rehberde bulunan yöntemler, söz konusu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

Touchpad Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Touchpad’in aktif olup olmadığını kontrol edin.

Harici farenin bağlantısını devre dışı bırakın.

Fare sürücülerini kaldırın.

Touchpad sürücüsünü güncelleyin.

Tablet modunu kapatın.

BIOS’ta touchpad’in etkin olup olmadığını kontrol edin.

Yetkili teknik servis ile iletişime geçin.

Yukarıda dokunmatik yüzeyin çalışmadığı durumlarda uygulanabilecek çözüm yöntemleri yer alıyor. Bu yöntemlerin nasıl uygulanacağına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Bilgisayarı Yeniden Başlatın

Bilgisayarı kapatıp açmak, çalışmayan dokunmatik yüzey dahil pek çok sorunun çözülmesine yardım edebilir. Bilgisayarınızda yer alan işletim sistemi donduğunda ya da yanıt vermediğinde bazı donanımlar çalışmayı durdurabilir. Bu sebepten dolayı bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.

2. Touchpad’in Aktif Olup Olmadığını Kontrol Edin

"Windows + I" kısayolunu kullanın.

Cihazlar kategorisini açın.

"Dokunmatik yüzey" sekmesine tıklayın.

"Dokunmatik yüzey" seçeneğini etkinleştirin.

Bazı dizüstü bilgisayar modellerinde dokunmatik yüzey, klavye kısayolu ile devre dışı bırakılabiliyor. Bu nedenle bilgisayar kullanırken touchpad’i yanlışlıkla kapatmış olabilirsiniz. Elbette dokunmatik yüzeyi ayarlar kısmından da yanlışlıkla kapatma ihtimaliniz mevcut.

Touchpad’in aktif olup olmadığını kontrol etmek için ilk olarak "Windows + I" klavye kısayolunu kullanarak ayarları açmanız gerekiyor. Ayarlar penceresi üzerinden Cihazlar kategorisine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde fare, klavye, dokunmatik yüzey, yazıcılar ve tarayıcılar dahil birçok seçeneğe erişebilirsiniz.

Sol kısımda yer alan "Dokunmatik yüzey" sekmesine tıklayın. Son olarak "Dokunmatik yüzey" seçeneğinin etkin olup olmadığını kontrol edin. Eğer devre dışıysa üzerine tıklayarak aktif hale getirin.

3. Harici Farenin Bağlantısını Devre Dışı Bırakın

"Windows + I" kısayolu ile ayarları açın.

Cihazlar kategorisine tıklayın.

"Bluetooth & diğer cihazlar" sekmesine tıklayın.

Fare bölümüne tıklayın.

"Cihazı kaldır" seçeneğini seçin.

Dizüstü bilgisayarınızda kullandığınız harici bir fare, dokunmatik yüzeyin çalışmasını engelliyor olabilir. Bu sebepten ötürü fareyi devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz. Kullandığınız fare Bluetooth kullanıyorsa ilk önce "Windows + I" klavye kısayolu ile ayarlar penceresini açmanız gerekiyor.

Ayarlar penceresinde bulunan Cihazlar kategorisine tıklayın. Bu işlemin hemen ardından "Bluetooth & diğer cihazlar" sekmesine tıklamalısınız. Böylelikle Bluetooth ile bağlı olan cihazları görüntüleyebilirsiniz. Fare bölümünü seçin ve hemen ardından "Cihazı kaldır" butonuna tıklayın.

4. Fare Sürücülerini Kaldırın

Başlat menüsüne sağ tıklayın.

Aygıt Yöneticisi’ni seçin.

"Fare ve diğer işaret aygıtları" yazısına çift tıklayın.

Sürücüye sağ tıklayın.

"Cihazı kaldır" seçeneğini seçin.

Bu zamana kadar dizüstü bilgisayarınıza taktığınız farelerin sürücülerini kaldırmadıysanız, sorunun kaynağı bu olabilir. Bazı sürücüler, dizüstü bilgisayarda yer alan dokunmatik yüzeyi otomatik olarak devre dışı bırakır. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için diğer farelerin sürücülerini tek tek kaldırmanız gerekiyor.

Söz konusu yöntemi uygulamak için ilk olarak Başlat menüsüne sağ tıklayıp Aygıt Yöneticisi’ni açmanız gerekiyor. Açılan pencere üzerinden "Fare ve diğer işaret aygıtları" yazısına çift tıklayın. Önceki farelerin sürüclerine sağ tıklayın ve ardından "Cihazı kaldır" seçeneğini seçin.

5. Touchpad Sürücüsünü Güncelleyin

Aygıt Yöneticisi’ni açın.

"Fare ve diğer işaret aygıtları" yazısına çift tıklayın.

Touchpad sürücüsüne sağ tıklayın.

"Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin ve talimatları izleyin.

Windows işletim sistemine sahip olan dizüstü bilgisayarınızdaki dokunmatik yüzey çalışmıyorsa eski bir sürücüye sahip olabilir. Bu durum, touchpad’in çalışmamasına yol açabilir. Söz konusu yöntemi uygulamak için Başlat menüsüne sağ tıklayarak Aygıt Yöneticisi’ni açın.

Aygıt Yöneticisi üzerinden Dokunmatik yüzeyin sürücüsüne erişmek için "Fare ve diğer işaret aygıtları" yazısına çift tıklamanız gerekiyor. Touchpad sürücüsüne sağ tıklayın ve hemen ardından "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin. Son olarak talimatları izleyin.

6. Tablet Modunu Kapatın

"Windows + I" kısayolunu kullanın.

Sistem kategorisine tıklayın.

Tablet sekmesini seçin.

"Ek tablet ayarlarını değiştir" seçeneğine tıklayın.

"Tablet modu" seçeneğini devre dışı bırakın.

Dizüstü bilgisayarınızda touchpad’in çalışmamasının nedeni tablet modunun aktif olmasından kaynaklanabilir. Bu nedenden dolayı "Windows + I" klavye kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini açın. Daha sonra Sistem kategorisine tıklayın.

Sistem kategorisinde pek çok sekme ile karşılaşacaksınız. Bu sekmeler içerisinden Tablet yazısına tıklayın. Bu işlemin ardından "Ek tablet ayarlarını değiştir" seçeneğine tıklayın. Açılan sayfa üzerinden "Tablet modu" seçeneğini devre dışı bırakın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra dokunmatik yüzeyin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

7. BIOS’ta Touchpad’in Etkin Olup Olmadığını Kontrol Edin

BIOS ekranını görüntüleyin.

"Dahili İşaretleme Aygıtı" seçeneğini bulun.

Seçeneğin aktif olup olmadığını kontrol edin.

Yukarıda yer alan yöntemleri uyguladıysanız ve problem hâlâ devam ediyorsa BIOS üzerinden touchpad’in etkin olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bu işlem için bilgisayarınız açılırken Delete veya F2 tuşuna sürekli basarak BIOS ekranını görüntüleyin. BIOS’u açma tuşu, modelden modele değişiklik gösterir.

BIOS ekranına ulaştıktan sonra "Dahili İşaretleme Aygıtı" seçeneğini bulun. Seçeneğin aktif olup olmadığını kontrol edin. Eğer aktif değilse etkinleştirin. Daha sonra "Değişiklikleri kaydet ve çık" seçeneğini seçin.

8. Yetkili Teknik Servis ile İletişime Geçin.

Listedeki tüm yöntemler işe yaramadıysa problemin kaynağı donanımsal olabilir. Bu nedenden dolayı dizüstü bilgisayarınızın yetkili teknik servisi ile iletişime geçmelisiniz.