Laptop Su Döküldü Ne Yapılabilir?

Dünya üzerinde herkesin bir kez olsun mutlaka başına gelebilecek olaylardan biri de dizüstü bilgisayara su, kahve veya kola dökülmesidir. Özellikle önemli bir iş yaparken veya oyun oynarken bu durumun meydana gelmesi büyük oranda kullanıcıya rahatsızlık verecektir. Çünkü laptopların masaüstü bilgisayarlar gibi bir şansı olmadığından tüm cihaz bozulabilir.

Bu durum ise istenmeyenler arasında yer almaktadır. Öyle ki pek çok kişi bu olayı yaşamakta ve laptop’a sıvı döküldü ne yapabilirim? Diye internet üzerinde arama yapmaktadır. Biz de sizler için bu soruya cevap verdik. Cihazınızı kurtarmak için neler yapabilirsiniz? Gelin, birlikte bakalım.

Dizüstü Bilgisayara (Laptop) Sıvı Dökülürse Ne Yapabilirsiniz?

Sıvıyı silmek

Cihazı kapatmak

Laptop'u ters döndürmek

Kurulamak

Laptop’un içini açmak

Teknik destekten yardım almak

Sıvıyı Silmek

Dizüstü bilgisayarınıza sıvı döküldüğü zaman ilk yapmanız gerekenler arasından tabi ki de sıvıyı ortadan kaldırmak olacaktır. Bu nedenle kuru bir peçete veya bez yardımıyla cihazınızdaki sıvıyı silmelisiniz.

Cihazı Kapatmak

Elektrik akımında bir şeylerin ters gitmemesi için yapmanız gerekenlerden biri de laptop’unuzu kapatmak olacaktır. Bu sayede cihazınızın elektriğini kesmiş olacak ve kurtarmaya bir adım daha yaklaşmış olacaksınız. Cihazınızı sildikten sonra açık bırakmak devreler arası oksitlenme yapabilir.

Laptop’u Ters Döndürmek

En önemli yapmanız gereken işlemlerden biri de cihazınızı ekranı açık bir şekilde ters çevirmeniz ve nemi alabilecek kuru bir yüzeye yatırmanız olacaktır. Bu sayede cihazınızın içindeki sıvı klavyeye doğru akacak ve donanımlara zarar vermeyecektir.

Kurulamak

Bir süre ters çevirdikten sonra yapmanız gerekenlerden biri de cihazı hafif sıcaklıkta veya soğuk modda saç kurutma makinesi ile kurutabilirsiniz. Bu sayede donanımlara gelebilecek zararı en aza indirebilirsiniz. Ancak saç kurutma makinesi gibi cihazları asla yüksek ısıda kullanmamak gerekir. Eğer yüksek ısıda kullanırsanız cihazınız çok büyük ihtimalle zarar görecektir. Elektrik süpürgesi gibi aletleri kullanarakta içerideki sıvının daha fazla yayılmasını önlemek için sıvıyı çekebilirsiniz.

Laptop’un İçini Açmak

Cihazın içini açabiliyor ve donanımları çıkarabiliyorsanız tek tek kurutmakta fayda var. Bu sayede donanımlar en az hasarı alacaktır. Fakat, bu işlemi bilir bir kişiyle yapmanızda yarar var. Diğer türlü bilmiyorsanız cihazınız hasar alabilir.

Teknik Destekten Yardım Almak

Cihazınızın markasının iletişim numarasını bularak teknik desteğe bağlanabilir ve sorunlarınızı belirtebilirsiniz. Bu sayede sizlere daha profesyonel bir yardım gelebilir.

Yukarıdaki adımları uygulayarak laptop’unuza kaçan sıvıların vereceği zararı en aza indirebilir ve cihazınızı kurtarabilirsiniz. Ancak, yine de bu yöntemler %100 işe yarar değildir. Özellikle kahve, kola gibi oksitlenme yapabilecek olaylar cihazınızdaki anakart veya işlemci gibi ana donanımları bozabilir.

Bu içeriğimizde Laptop’a sıvı kaçtı ne yapabilirim? Sorusuna cevap verdik. Sizler dizüstü bilgisayarınıza sıvı kaçtığında kurtarmak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.