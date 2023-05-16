Ben Az Önce Ne İzledim Dedirten En İyi Lars Von Trier Filmleri

Günümüzün en çok tartışma çıkaran, ezber bozan yönetmenlerden biri olan Lars Von Trier her çektiği film ile sansasyon yaratmayı başarabiliyor. Lars Von Trier filmleri genellikle son derece provokatif ve rahatsız edicidir.

Eğer siz de izlemek için farklı bir şeyler arıyorsanız, sıra dışı ve yenilikçi yapımlardan hoşlanıyorsanız aşağıda Lars Von Trier filmlerini izlemeye başlayabilirsiniz. Her biri son derece çarpıcı ve farklı.

Eşi Benzeri Olmayan Lars Von Trier Filmleri

Breaking the Waves (1996)

Dancer in the Dark (2000)

Dogville (2003)

Antichrist (2009)

Melancholia (2011)

Nymphomaniac (2013)

Breaking the Waves (1996)

Emily Watson'ın başarılı performansıyla öne çıkan bu yapımda evliliği boyunca aşkını kanıtlamak için cesurca adımlar atan bir kadının hikayesi anlatılıyor. Bu filmi sıra dışı yapan şeylerden biri de Lars Von Trier’in bazı sahneleri el kamerasıyla çekmesidir. Son derece romantik ve duygusal bir film olan Breaking the Waves ünlü yönetmenin en iyi işlerinden.

Tür : Drama, Romantik

: Drama, Romantik Oyuncular : Emily Watson, Stellan Skarsgård

: Emily Watson, Stellan Skarsgård IMDB Puanı: 7.8

Dancer in the Dark (2000)

Özünde bir müzikal olmasına rağmen oldukça sert bir dram filmi olan Dancer in the Dark bir fabrika işçisinin hikayesinin anlatıldığı bir film. Son derece gerçekçi bir film olan bu yapım Lars Von Trier filmleri içerisindeki en iyi yapım olabilir.

Tür : Müzikal, Drama

: Müzikal, Drama Oyuncular : Björk, Catherine Deneuve, David Morse

: Björk, Catherine Deneuve, David Morse IMDB Puanı: 8.0

Dogville (2003)

Film, adını aldığı Dogville isimli bir Amerikan kasabasında geçiyor. Son derece minimalist bir film olan Dogville’da set bile yok denebilir. Genç bir kadının Dogville'a geldikten sonra başına gelenleri konu alan bu film toplumsal yozlaşmanın ne boyutta olduğunu gözler önüne seriyor.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Oyuncular : Nicole Kidman, Paul Bettany, Lauren Bacall

: Nicole Kidman, Paul Bettany, Lauren Bacall IMDB Puanı: 8.0

Antichrist (2009)

Adından da anlaşılacağı üzere korku temasının yoğun kullanıldığı bir film olan Antichrist’da şiddetin ve karanlığın dozu çok yüksek. Lars Von Trier filmleri içerisindeki en rahatsız edici yapımlardan biri olan Antichrist eleştirmenleri ikiye böldü. Bu tarz filmleri kaldırabilenler için oldukça iyi bir eser.

Tür : Drama, Korku

: Drama, Korku Oyuncular : Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg

: Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg IMDB Puanı: 6.6

Melancholia (2011)

Lars Von Trier filmleri içindeki en deneysel işlerden biri olan “Melankoli” aynı zamanda ünlü yönetmenin en meşhur filmlerinden. Dünya’nın sonunun yaklaştığı bir dönemde iki kız kardeşin hikayesinin anlatıldığı bu film pek çok açıdan övgüyü hak eden bir yapımdır.

Tür : Dram, Bilim Kurgu

: Dram, Bilim Kurgu Oyuncular : Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland

: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland IMDB Puanı: 7.2

Nymphomaniac (2013)

Gelidik ünlü yönetmenin açık ara en büyük sansasyon yaratan filmine. Pek çok kişi için çok ağır bir film olan Nymphomaniac, isminden de anlaşılabileceği üzere seks bağımlısı genç bir kadının hayat hikayesini anlatıyor. 2 parçadan oluşan bu film, genç kadının başına gelen olayları adeta bir günlük misali bizlere anlatır. Pek çok aşırı sahnesi bulunan bu filmi izlemeden önce iki kez düşünün.

Tür : Dram

: Dram Oyuncular : Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin

: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin IMDB Puanı: 6.9

En iyi Lars Von Trier filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori filminiz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.