Efsane Left 4 Dead 2 Hileleri
Bu yazımıza göz atın ve en çok işinize yarayacak Left 4 Dead 2 hilelerini keşfedin.
Valve’in 2009 yılında çıkardığı ve yıllar içerisinde bir efsaneye dönüştüğü Left 4 Dead 2 bugün bile hala oynanıyor. “Eşli zombi vurma” türünün öncülerinden -ve belki de hala en iyilerinden- olan Left 4 Dead 2 bizlere çok sağlam bir FPS deneyimi vadediyor.
Bu oyunu oynarken zorluk yaşarsanız ya da biraz eğlenmek isterseniz Left 4 Dead 2 hilelerine başvurabilirsiniz. Pek çok hile sayesinde oyunu daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Aşağıda Left 4 Dead 2 hilelerini nasıl acacağınızı ve ilgili kodları anlattık.
Left 4 Dead 2 Hileleri Nasıl Yapılır?
- Oyunun ana menüsünden “Options”a girin.
- “Keyboard/Mouse” ayarlarına girin.
- “Allow Developers Console” seçeneğini aktif edin.
- ~ tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki tuş) basın.
- sv_cheats 1 yazın ve Enter tuşuna basın.
Artık oyununuz hile yapmak için hazır. Aşağıdaki hile kodlarını girerek dilediğinizi yapabilirsiniz.
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Left 4 Dead 2 Hileleri
- changelevel [harita adı]: Haritayı değiştirir ([harita adı] yerine istediğiniz haritanın adını yazın)
- give adrenaline: Adrenalin
- give ammo: Tüm cephaneyi doldurur.
- give autoshotgun: Otomatik shotgun
- give defibrilator: Kalp ritmi düzenleyici
- give electric_guitar: Gitar
- give first_aid_kit: İlkyardım çantası
- give frying_pan: Kızartma tavası
- give gascan: Gaz tüpü
- give health: Sağlık kazan
- give hunting_rifle: Av tüfeği
- give machete: Machete (kısa kılıç)
- give melee: Avcı pençeleri
- give molotov: Molotov kokteyli
- give oxygentank: Oksijen tüpü
- give pain_pills: Ağrı kesici
- give pipe_bomb: Boru bombası
- give pistol_magnum: Magnum
- give pistol: Çift tabanca
- give propanetank: Propan tüpü
- give pumpshotgun: Pompalı tüfek
- give rifle_ak47: AK-47
- give rifle_desert: Çatışma tüfeği
- give rifle: M16
- give shotgun_chrome: Krom shotgun
- give shotgun_spas: SPAS shotgun
- give smg_silenced: Susturuculu SMG
- give smg: SMG
- give sniper_military: Dürbünlü tüfek
- give tonfa: Cop
- give vomitjar: Kusmuk kavanozu
- give weapon_grenade_launcher: Bomba atar
- god [0 veya 1]: Tüm ekip için tanrı modunu açar (0 kapatır 1 açar)
- kill: İntihar
- noclip: No clipping modunu açar-kapatır (0 kapatır 1 açar)
- quit: Oyundan çıkar
- sv_infinite_ammo [0 veya 1]: Sonsuz mermi açar-kapatır
- upgrade_add explosive_ammo: Patlayıcı mermi geliştirmesini uygular
- upgrade_add incendiary_ammo: Yanıcı mermi geliştirmesini uygular
- upgrade_add laser_sight: Lazer nişan geliştirmesini uygular
- z_spawn boomer: Boomer belirir
- z_spawn charger: Charger belirir
- z_spawn hunter: Hunter belirir
- z_spawn jockey: Jockey belirir
- z_spawn mob: Zombi çetesi belirir
- z_spawn smoker: Smoker belirir
- z_spawn spitter: Spitter belirir
- z_spawn tank: Tank belirir
- z_spawn witch: Witch belirir
- z_spawn zombie: Normal zombi belirir
Left 4 Dead 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz günümüzde hala Left 4 Dead 2 oynuyor musunuz? Left 4 Dead 2 hileleri arasında favorileriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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