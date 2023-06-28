Efsane Left 4 Dead 2 Hileleri

Valve’in 2009 yılında çıkardığı ve yıllar içerisinde bir efsaneye dönüştüğü Left 4 Dead 2 bugün bile hala oynanıyor. “Eşli zombi vurma” türünün öncülerinden -ve belki de hala en iyilerinden- olan Left 4 Dead 2 bizlere çok sağlam bir FPS deneyimi vadediyor.

Bu oyunu oynarken zorluk yaşarsanız ya da biraz eğlenmek isterseniz Left 4 Dead 2 hilelerine başvurabilirsiniz. Pek çok hile sayesinde oyunu daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Aşağıda Left 4 Dead 2 hilelerini nasıl acacağınızı ve ilgili kodları anlattık.

Left 4 Dead 2 Hileleri Nasıl Yapılır?

Oyunun ana menüsünden “ Options ”a girin.

”a girin. “ Keyboard/Mouse ” ayarlarına girin.

” ayarlarına girin. “ Allow Developers Console ” seçeneğini aktif edin.

” seçeneğini aktif edin. ~ tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki tuş) basın.

tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki tuş) basın. sv_cheats 1 yazın ve Enter tuşuna basın.

Artık oyununuz hile yapmak için hazır. Aşağıdaki hile kodlarını girerek dilediğinizi yapabilirsiniz.

Left 4 Dead 2 Hileleri

changelevel [harita adı]: Haritayı değiştirir ([harita adı] yerine istediğiniz haritanın adını yazın)

give adrenaline: Adrenalin

give ammo: Tüm cephaneyi doldurur.

give autoshotgun: Otomatik shotgun

give defibrilator: Kalp ritmi düzenleyici

give electric_guitar: Gitar

give first_aid_kit: İlkyardım çantası

give frying_pan: Kızartma tavası

give gascan: Gaz tüpü

give health: Sağlık kazan

give hunting_rifle: Av tüfeği

give machete: Machete (kısa kılıç)

give melee: Avcı pençeleri

give molotov: Molotov kokteyli

give oxygentank: Oksijen tüpü

give pain_pills: Ağrı kesici

give pipe_bomb: Boru bombası

give pistol_magnum: Magnum

give pistol: Çift tabanca

give propanetank: Propan tüpü

give pumpshotgun: Pompalı tüfek

give rifle_ak47: AK-47

give rifle_desert: Çatışma tüfeği

give rifle: M16

give shotgun_chrome: Krom shotgun

give shotgun_spas: SPAS shotgun

give smg_silenced: Susturuculu SMG

give smg: SMG

give sniper_military: Dürbünlü tüfek

give tonfa: Cop

give vomitjar: Kusmuk kavanozu

give weapon_grenade_launcher: Bomba atar

god [0 veya 1]: Tüm ekip için tanrı modunu açar (0 kapatır 1 açar)

kill: İntihar

noclip: No clipping modunu açar-kapatır (0 kapatır 1 açar)

quit: Oyundan çıkar

sv_infinite_ammo [0 veya 1]: Sonsuz mermi açar-kapatır

upgrade_add explosive_ammo: Patlayıcı mermi geliştirmesini uygular

upgrade_add incendiary_ammo: Yanıcı mermi geliştirmesini uygular

upgrade_add laser_sight: Lazer nişan geliştirmesini uygular

z_spawn boomer: Boomer belirir

z_spawn charger: Charger belirir

z_spawn hunter: Hunter belirir

z_spawn jockey: Jockey belirir

z_spawn mob: Zombi çetesi belirir

z_spawn smoker: Smoker belirir

z_spawn spitter: Spitter belirir

z_spawn tank: Tank belirir

z_spawn witch: Witch belirir

z_spawn zombie: Normal zombi belirir

Left 4 Dead 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz günümüzde hala Left 4 Dead 2 oynuyor musunuz? Left 4 Dead 2 hileleri arasında favorileriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.