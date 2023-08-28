Daha Önce Hiç Bu Kelimeyi Duydunuz mu? Legit Ne Demek?

Günlük hayatımızda artık çok fazla yabancı kelime kullanıyoruz. Sayısı her geçen gün artan bu kelimelere ise en çok internette ve sosyal medyada karşılaşıyoruz. Bunlardan biri de “Legit” kelimesi. Bu yazımızda detaylı bir şekilde Legit ne demek izah edeceğiz. Hangi durumlarda kullanılacağı ile alakalı örnekler de sunacağız.

Legit Ne Demek?

Legit, legitimate kelimesinin kısaltılmış halidir. Bilindiği üzere bu tarz yaygın kullanılan kelimeler bir şeylerin kısaltması oluyor genellikle. Legitimate; meşru, yasal, haklı, mantıklı, yerinde, akla uygun gibi anlamlara geliyor. Eğer bir şeyin tamamen hukuka uygun olduğunu, mantıklı ve güvenle yapılabilir bir şey olduğunu izah etmek istiyorsanız legit kelimesini kullanarak kendinizi ifade edebilirsiniz.

Legit Nasıl Okunur? Nasıl Telaffuz Edilir?

Legit kelimesinin okunuşu da “li’jit” şeklindedir. “G” harfini “C” ile “J” arasında bir sesle okursanız en iyi telaffuzu elde etmiş olursunuz. Eğer siz de İngilizce konuşurken telaffuza çok önem verenlerdenseniz buna dikkat edebilirsiniz.

Legit kelimesinin kullanımını daha iyi bir şekilde anlamak için birkaç örnek verelim.

Örneğin birine yeni bir iş modeli anlatıyorsunuz. Bu iş internetten yapılıyor ve alışkın olduğumuz para kazanma yöntemlerinden farklı bir şekilde gelir sağlıyor. Karşınızdaki kişi doğal olarak bu işin yasal olup olmadığını, öyle olsa bile mantıklı olup olmadığını merak ediyor. İşten bahsederken legit kelimesini kullandığınız zaman tek sözcük ile tüm düşüncelerinizi ifade etmiş oluyorsunuz.

Örneğin internetten bir oyun indireceksiniz, oyun normalde ücretli ancak site ya da uygulama size bunu ücretsiz olarak sunuyor. Bunu nasıl yaptığını merak ediyorsunuz. Dolayısıyla bu oyunları bu siteden indirmek legit mi diye sorabilirsiniz. Mesela abandonware (terk edilmiş yazılım) statüsündeki oyunları indirmek legit’tir. Halihazırda Steam benzeri bir platformda satılan oyunları ücretsiz indirmek legit değildir.

Legit ne demek, Legit ne anlama gelir gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. siz günlük hayatınızda yabancı kelimeler kullanıyor musunuz? Günlük hayatınızda kendinizi daha iyi ifade etmek için bu kelimeyi kullanmayı düşünür müsünüz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.