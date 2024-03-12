60 MP Çözünürlüğe Sahip Leica SL3 Özellikleri ve Fiyatı

Leica’nın yeni aynasız fotoğraf makinesi geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı. 60 MP çözünürlüğe sahip olan tam kare sensörlü cihaz SL2 modelinden izler taşıyor. Başta görüntü sabitleme olmak üzere gelişmiş teknolojilerle donatılmış.

Bu yazımızda markanın yeni fotoğraf makinesi ile ilgili detayları kaleme alıyoruz. İşte, Leica SL3’ün özellikleri ve fiyatı!

Leica SL3 Özellikleri

Markanın geçmiş modellerindne olan SL2 ile benzer bir tasarıma sahip olan yeni fotoğraf makinesi BSI CMOS sensör ile donatılmış. İsteğe bağlı olarak 36 ve 18 MP çekim yapma imkânı da sunuyor.

50 – 100.000 ISO aralığında çalışan cihazda 15 duraktan oluşan bir dinamik aralık mevcut. PDAF altyapısı sayesinde otomatik netleme konusunda SL2’ye büyük bir fark atmayı başarıyor.

Nesne ve kontrast algılama özelliklerine sahip olan cihazın arka tarafında hareketli bir LCD ekrana yer verilmiş. Bağlantı noktalarına baktığımızda CFexpress Type B ve UHS-II SD kart girişlerinin olduğunu görüyoruz. USB ile şarj olabilen cihazda Wi-Fi desteği de mevcut.

Suya ve toza karşı dayanıklılık anlamında IP54 sertifikasına sahip. Ufak su sıçramalarına karşı dirençli olduğunu bu derecelendirmeden anlayabiliyoruz. Beş eksenli gövde içi görüntü sabitleme teknolojisi kullanılmış. Bu sayede fotoğraflarda netlik performansı yüksek.

Göz, yüz ve vücut algılama özelliği bulunuyor. 5.76 milyon nokta OLED vizörü bulunuyor. 2.33 milyon nokta eğilebilen bu vizörün yenileme hızı ise 120 Hz. Farklı dosya türleri için değişken çözünürlük seçenekleri sunuyor. 60, 18 ve 36 MP çekimlerin hepsi JPEG ve RAW formatında kaydedilebiliyor.

İşlemci olarak Maestro IV kullanılmış. 8 GB’lık bir ara belleğe sahip. Fotoğraf çekimlerine odaklanılarak tasarlanan cihazda 8K video özelliği de mevcut. Video kayıt formatları ise 8K’da H.265, 1080p’de ProRes olarak belirtilmiş.

Leica SL3 Fiyatı

Cihazın gelişmiş özellikleri aslında satış fiyatının yüksek olacağına dair ipuçlarını veriyor. Yine de birçok kullanıcı için dudak uçaklatan bir etikete sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Açıklanan bilgilere göre yurt dışında 7.000 dolar gibi bir fiyattan satışa çıkması bekleniyor. Cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor ancak gelse bile cep yakan bir fiyata sahip olacağı kuşkusuz.

Siz bu fotoğraf makinesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fotoğraf tutkunları bu modele sahip olmak isteyecek mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.