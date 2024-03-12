Lenovo Tab M12 Matte Display Özellikleri ve Fiyatı

Lenovo tablet ailesini genişletmeye devam ediyor. Hatta iddialara göre şirket, adeta gerçek bir kağıdı andıracak uygun fiyatlı yeni bir model üzerinde çalışıyor. Elbette ki bunlar sadece iddia diyebiliriz ancak, cihaza ilişkin bazı bilgilerin sızdırılması Lenovo Tab M12 Matte Display modelini doğruladı.

E-okuyucu benzeri tasarımıyla dikkat çeken yeni Lenovo Tab M12 Matte, ince ve zarif bir görünüme sahip olacak. Özel ekran tasarımı ve cihazın diğer özelliklerine ilişkin detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, Lenovo Tab M12 Matte Display!

Lenovo Tab M12 Matte Display Özellikleri

Cihazın ince ekran yüzeyinde parlak bir panel bizi karşılayacak. 2944 x 1840 px çözünürlüğe sahip olan bu ekranın boyutu ise 12.7 inç. Anti parlama özelliğine sahip olan LCD ekranda yenileme hızı 60 Hz olacak.

Düşük gereksinimli mobil oyunları oynamak, film izlemek, e-kitap okumak ve internette gezinmek için rahatlıkla kullanabileceğiniz cihazın pil ömrü de uzun olacak gibi gözüküyor. Bu tablet ilk etapta Android 13 işletim sistemi ile çıkacak.

Sonrasında ise Android 15’e kadar güncelleme alabiliyor olacağı belirtilmiş. İşlemci tarafında MediaTek’in tercih edildiğini görüyoruz. MediaTek 7050 yonga setinin bulunduğu cihazda 8 GB RAM kapasitesi bulunacak. Dahili hafıza ise 128 GB olarak karşımıza çıkıyor.

Kağıt ekran tasarımı son zamanlarda hafifliği ve kullanışlığı nedeniyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Çok daha yüksek performanslı tablet modelleri piyasada mevcut mu? Evet. Bu nedenle Lenovo Tab M12 Matte’nin yüksek performanslı tablet modellerinin tahtını sarsması söz konusu olmayacaktır.

Bu cihaz daha çok e-okuyucu modellerine daha gelişmiş bir seçenek sunduğu için öne çıkacak gibi gözüküyor. Yani e-okuyucu tarzında tasarlanmış ve çok daha gelişmiş bir cihaz olduğu için, tableti tercih etme fikri birçok kullanıcıya daha cazip gelebilir.

Lenovo Tab M12 Matte Display Fiyatı

Cihazın satış fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Kısa bir süre içinde tanıtılıp satışa çıkarılması bekleniyor. Fiyata ilişkin yapılan tahminler ise bu cihazın Lenovo Tab P12’ye yakın bir seviyede yer alacağı yönünde ilerliyor.

P12 modelinin Türkiye’deki güncel satış fiyatı yaklaşık 13.000 TL civarında. M12 Matte Display daha yeni ve gelişmiş bir model olacağı için bu fiyatın biraz daha üstünde kalabilir.

Tabi, bunların hepsi birer tahmin. Bazı yabancı kaynaklarda ise yeni cihaz için 300 dolar gibi bir beklentiden söz ediliyor. Cihaz global pazarda satışa çıktığında hem yurtdışı pazarında hem de Türkiye’deki satış fiyatını buradan sizlerle paylaşıyor olacağız.

Siz bu tableti nasıl buldunuz? Satın almayı düşünür müydünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!