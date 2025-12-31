Lenovo Yoga Pro 9i İncelemesi: Bu Bilgisayar Aşırı Güçlü!

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition, çok güçlü donanım, Tandem OLED ekranı, yapay zeka özellikleri ve akıllı modlar dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Intel® Core™ Ultra 9 İşlemcili Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition incelemesi ile dizüstü bilgisayarın neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

Lenovo Yoga Pro 9i İncelemesi

Öncelikle Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition'ın çok şık bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim. Tamamen alüminyum bir gövdeye sahip dizüstü bilgisayarda askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, zorlu şartlarda bile bilgisayarın sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesine imkân tanıyor.

Yalnızca 17,9 mm kalınlığında ve 1,93 kilogram ağırlığında olan bilgisayar gün içerçisinde rahatça taşınabiliyor. Bilgisayarın sol tarafında şarj girişi, bir adet HMDI 2.1 portu, iki adet Thunderbolt portu, kombo kulaklık girişi yer alıyor. Bilgisayarın sağ tarafında ise güç butonu, iki adet USB Type-A portu, web kamerasını devre dışı bırakma anahtarı ve SD kart okuyucusu bulunuyor.

Hem SD kart okuyucusu hem de thunderbolt ve HDMI portlarını bir arada düşününce gerçekten bu bilgisayar içerik üreticileri için özellikle tasarlanmış. Bilgisayar ayrıca Tandem OLED ekranıyla da kendisine hayran bırakıyor. Bu ekran sayesinde yüksek parlaklık, daha uzun ömür ve daha iyi kontrast elde ediliyor.

120Hz yenileme hızı sunan bu ekran, yüksek performanslı işler yaparken bile akıcı bir görüntü sağlıyor. Ekranın 3.2K çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim. sRGB renk gamutunun ve P3 renk gamutunun %100'ünü destekleyen ekran, tasarım yaparken veya içerik üretirken renkleri doğru şekilde görebilmemizi sağlıyor. Bu özellikle profesyonel fotoğraf, video ve grafik tasarım işlerinde son derece önemlidir.

Bilgisayar gücünü Intel Core Ultra 9 285H yonga setinden alıyor. Önceki nesle kıyasla daha yüksek performans sunan bu yonga seti, özellikle yapay zeka odaklı optimizasyonlarıyla öne çıkıyor. Bu yonga setinde CPU'nun yanında Intel'in Arc teknolojili bir GPU'su da bulunuyor. Yoğun grafik gerektirmeyen işlemlerde bu GPU devreye girerek pil ömrünü daha da uzatıyor.

Söz konusu yonga setinde ayrıca Intel'in kendi NPU'su mevcut. Bu NPU, özellikle bilgisayardaki yapay zeka işlerinde devreye giriyor ve çok daha yüksek bir performans alınabilmesine imkân tanıyor. Böylece yapay zeka işlemleri çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Core Ultra i9'un en önemli avantajlarından biri de CPU tarafındaki çekirdek çeşitliliği.

Bu işlemci, 6 tanesi yüksek performanslı, 8 tanesi verimlilik ve iki tanesi çok düşük güçlü verimlilik olmak üzere toplamda 16 adet çekirdek içeriyor. Özellikle arka plan işlerini halletmek için bu iki çekirdek kullanılıyor. Bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 5070'e kadar ekran kartı seçenekleri mevcut.

Ekran kartı tarafında DLSS4 gibi güncel teknolojiler destekleniyor. Bu oldukça önemli çünkü bu teknolojiler oyun performansını artırıyor, video düzenlemede daha hızlı render almanızı sağlıyor ve dahasını yapabiliyor. Bilgisayarda X Power isimli soğutma sistemi mevcut. Sessiz çalışan bu soğutma sistemi, bilgisayarın her zaman serin kalmasını sağlıyor.

Aura Edition'da Lenovo'nun yazılımın içerisine entegre ettiği pek çok yapay zeka özelliği mevcut. Bunlardan bir tanesi X Power'daki soğutma sisteminin içerisinde yer alıyor. Yani soğutmayı ihtiyacınıza göre optimize edebiliyor. Tüm bu özellikleri ve cihazla ilgili diğer özellikleri Lenovo'nun uygulamasından kontrol edebiliyoruz. Bu uygulamada performans modu değişikliğinden güncellemeleri takip etmenize varıncaya kadar pek çok özellik yer alıyor.

Bilgisayarda ayrıca akıllı modlar da bulunuyor. Halka açık bir kablosuz ağa bağlandığınızda bilgisayar VPN kullanmanızı otomatik olarak önerebiliyor. Bilgisayarda bir iş üzerinde çalışırken dikkatiniz dağılmasın diye bildirimler sessize alınabiliyor ve hatta göz sağlığı ve duruş bozukluğu konusunda öneriler sunuluyor.

Yoga Pro 9i Aura Edition'da dört adet woofer, iki adet tweeter olmak üzere toplamda altı hoparlörlü bir ses sistemi mevcut. Woofer'lar sayesinde derin sesler, tweeter'lar sayesinde yüksek tiz sesler net bir şekilde sunuluyor. İçerik üretiyorsanız özellikle video kurguluyorsanız bu hoparlörler ile video kurgu işlemini rahatça gerçekleştirebilirsiniz.

Bilgisayarda 5 megapiksel çözünürlüğünde bir web kamerası bulunuyor. Bunun yanı sıra yüz tanıma için gerekli sensörler de mevcut. Bilgisayar, duruşunuz ile ilgili bozuklukları da zaten o sensörler sayesinde tespit edebiliyor. Web kamerasını kullanmak istemediğiniz takdirde bilgisayarın sağ tarafındaki anahtarı devre dışı bırakmanız yeterli. Laptopta ayrıca 84Whr batarya kapasitesi yer alıyor. Bu batarya sayesinde 10 ila 15 saat civarı bir pil ömrü elde ediliyor.

Sonuç

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition, içerik üreticileri için yüksek performansın yanı sıra 16 inç ekran büyüklüğüyle geniş bir çalışma alanı sunuyor. Uzun pil ömrüyle bu deneyimi destekleyen bilgisayar, Tandem OLED ekranı sayesinde yüksek parlaklık, daha iyi kontrast ve renk doğruluğu sağlıyor. Yapay zeka özellikleri, soğutma sistemi ve altı hoparlörlü ses sistemi de deneyimin bambaşka bir boyuta taşınmasına yardım ediyor.

Bu içerik Lenovo iş birliği ile hazırlanmıştır.